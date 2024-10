Jaime Durán Barba: "Cristina no va a hacer una política moderna ni aunque se ponga minifalda"

El experto en campañas presidenciales, Jaime Durán Barba, alertó que “todo gobierno que choca con los de la tercera edad tiene problemas”: “Por eso si Milei veta la ley para el financiamiento universitario va a tener un nuevo tropiezo”. Además, analizó el panorama electoral de cara a las elecciones legislativas: “Los electores del PRO encontraron en Milei un líder más disruptivo y más original que Macri”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jaime Durán Barba es consultor de imagen, docente, profesor político, columnista de Perfil y, por supuesto, creador de presidentes. De hecho, hay una serie que se está por lanzar el año próximo en Netflix acerca de su vida como hacedor de mandatarios. Además, había sido la persona que tuvo a cargo la administración de su país, Ecuador, durante la presidencia de Jamil Mahuad.

Mauricio Macri ayer volvió al ruedo después de estar algunas semanas en silencio público. Justamente la interpretación de Mauricio Macri del tema de Queen “We Will Rock You” nos evoca alguna sonrisa. En el mundo del espectáculo se dice que para hacer reír, el payaso tiene que aparecer con defectos. ¿Cuánto de eso hay en la necesidad de que quien lleva adelante una campaña política como primer apotegma, tenga que entretener?

Es lo central, siempre y cuando sea distinto. Ese fue otro de los tantos elementos que hicieron que Mauricio fuera el cambio, que no se pareciera a los políticos antiguos. Lo que pasa es que en esta última elección apareció otro que era más cambio que Mauricio, más cambio que el PRO, y es el que se llevó la victoria.

Porque algo central en todas las campañas es eso. Kamala Harris tiene ese éxito frente a Trump por eso. Trump frente a Biden era lo nuevo. Frente a Kamala es lo viejo. Entonces, son un elemento central de las campañas actuales, tanto el llamar la atención como el divertir a la gente y el aparecer como nuevo y distinto de los políticos tradicionales.

Nosotros te estábamos entrevistando por Macri, pero no queremos dejar de aprovechar tu conocimiento para compartir con la audiencia, ya que fuiste profesor de la George Washington University. Sé que está muy parejo y que nadie puede anticipar un vaticinio, pero como vos acertaste en todas las elecciones anteriores, ¿ganará Kamala?

Da esa impresión. La elección se está definiendo prácticamente en dos estados, Pensilvania y Wisconsin, y hay una ligera ventaja de Kamala en Pensilvania, que tiene más electores. Pero la verdad es que en este momento están muy, muy disputadas esas elecciones. Es difícil saber quién logrará la mayoría en el Colegio Electoral, dada la peculiar legislación de Estados Unidos, en la que no importa cuántos votos sacas, sino cuántos delegados llegas a tener.

Volvemos a la Argentina. El vocero de Macri, apelando a la fábula, sostuvo que PRO era la rana y el escorpión era La Libertad Avanza, y todo un tironeo respecto a aquella frase en off respecto de que si La Libertad Avanza le va bien, el PRO se convertiría en la UCEDE de Menem y si a LLA le va mal, de cualquier forma el PRO desaparecería. Es decir, está idea de que los votantes del PRO están subsumidos dentro de los votantes de LLA y que, por un lado o por el otro, el PRO está siendo cooptado para bien o para mal por el espacio libertario. Vos decías hace un ratito que apareció “uno más nuevo". ¿Apareció uno más nuevo definitivamente? ¿Es decir, definitivamente, el PRO no tiene posibilidad de convertirse en algo nuevo y queda subsumido para bien y para mal dentro del éxito o el fracaso de LLA?

El PRO tendría que rehacer muchas cosas, volver a ser el PRO anterior a la presidencia de Mauricio, el PRO disruptivo, alegre y que planteaba el cambio. No olvidemos que el PRO terminó siendo el eje del frente para el cambio, porque eso es lo que representaba. Y ese espacio se lo comió Milei.

El PRO, al acercarse a Milei, no supo preservar un espacio propio. Entonces sí, a lo que se ve, los libertarios absorbieron a los electores del PRO, que encontraron un líder más disruptivo y más original de lo que en su momento fue Mauricio, que fue un buen dirigente en ese sentido.

Decís que sea “más disruptivo, más nuevo y con más cambio". Menos por menos es más en matemáticas. ¿Será un momento en que ser disruptivo será ser normal?

Es lo que está pasando en el mundo. Es lo que pasó con Castillo en Perú o con Boric en Chile. Eran los candidatos que parecían que no tenían ninguna posibilidad de ganar y ganaron haciendo campañas muy imaginativas y distintas.

De hecho lo de Bolsonaro en Brasil me ha sorprendido la fuerza que tiene. Hasta donde vi el candidato de Bolsonaro en Sao Paulo, está viendo una segunda vuelta con posibilidades. Y Bolsonaro es lo mismo, es un tipo totalmente disruptivo, en un país que uno pensaría que alguien como él no debería tener espacio, pero lo tiene.

¿Esto es permanente o es un ciclo? ¿En algún momento va a haber una demanda de lo opuesto del opuesto?

No, el mundo se precipita hacia el caos, puse en un libro último que escribí y como lo mantengo en la columna de Perfil todo el tiempo. El mundo cambió y está cambiando cada vez más, los electores son más independientes, se relacionan entre sí, y son poco institucionales. La institucionalidad de la democracia representativa está en cuestión, no por teoría, sino porque los electores en su vida cotidiana ahora, en vez de leer a Marx, leen el celular.

El jefe del Bloque de Unión por la Patria del Senado, José Mayans, fue el que originó la idea del “Operativo clamor" para que Cristina Kirchner presidiera el Partido Justicialista y creara una oposición más fuerte, aglutinando a todo el peronismo detrás de sí. ¿Finalmente la aparición de Cristina conduciendo el sector más fuerte de la oposición no generará un beneficio para el propio Milei, en una polarización en la que no quedara ningún espacio, ni para Macri, ni para los radicales, ni para los socialistas, ni para el peronismo cordobés? ¿Le conviene a Milei la emergencia de Cristina Kirchner?

Absolutamente, es la mejor ayuda que recibe Milei y es una de las razones por las que mantiene su popularidad. Cristina ya fue, y aclaro que no tengo con ella ninguna bronca, de hecho he sido criticado por alabarla en la columna de Perfil diciendo que es una mujer inteligente.

Ha sido dos veces presidenta, tal vez tres o incluso cuatro con el primer periodo de Néstor, pero ya pasó ese tiempo. Los electores ahora están en una nueva visión de la realidad, del mundo, de las relaciones entre los seres humanos.

Para el consultor político, la reaparición de la ex mandataria podría redundar en un beneficio para Milei.

Creo que el gran desafío de América Latina es la educación, debemos lograr que nuestros jóvenes adquieran una educación que les permita competir en un mundo globalizado y con personas que van a estar muy preparadas. En toda América Latina estamos muy anticuados.

Lo que habría que discutir en este momento sobre las universidades, es sobre cómo desarrollan la revolución tecnológica, cómo se armonizan con la empresa privada, como son las universidades norteamericanas, y ahí está el futuro del país. No es solamente tener una buena contabilidad, cosa que se puede lograr contratando a un buen contador.

Alejandro Gomel (AG): Siguiendo lo que mencionaba Jorge sobre Cristina Fernández de Kirchner, nos sorprendió lo que dijo el senador Mayans al compararla con el Perón que regresó tras 18 años de exilio en la década del 70. ¿Es posible establecer esa comparación? ¿Puede haber una Cristina actual que se asemeje a ese regreso de Perón?

De ninguna manera se puede comparar. El problema de la política contemporánea no son los fondos, sino las formas. Se necesita dirigentes que sean distintos, que transmitan con su lenguaje corporal y con su forma de hacer la campaña, que están haciendo algo distinto a lo que hacían los políticos antiguos. Cristina no va a hacer una política moderna ni aunque se ponga minifalda, no es ya el tiempo de eso.

En todos los países hubo una caducidad de la anterior generación de políticos cuando asomaron estos líderes disruptivos. Entonces, no es imposible, pero es muy difícil rehacerse. Y ciertamente, rehacerse creativamente no es ser presidente del partido peronista, que es un partido muy antiguo.

AG: ¿Ve alguna persona, algún personaje, algún político, alguien que perfile para este cambio que usted plantea que es necesario?

Por el momento no se ve, pero es muy rápido, recién empieza el gobierno de Milei. Pero hay que ver que quién se proyecta, que viniendo o no de la vieja política, se proyecte un nuevo envase. No va a ser alguien que se proyecte desde el PRO, desde el radicalismo o desde el peronismo. Va a ser alguien que invente algo nuevo, alguien más original que Milei.

Elizabeth Peger (EP): Lula sí logró ganarle a Bolsonaro, ¿fue con un envase nuevo, era otro Lula, era otra fuerza política? ¿Cómo lo analiza en ese caso?

Lula es un estadista de mucha talla. Llegó con un mensaje totalmente distinto al Lula combativo y armó una coalición en la que le apoyaron desde partidos muy de derecha hasta el PT, e incluso su tradicional adversario que fue Fernando Henrique Cardoso lo terminó apoyando. En Brasil lo que se hizo fue un frente universal contra Bolsonaro.

Durán Barba consideró que Lula da Silva tiene "mucho más diálogo" que Cristina Fernández.

EP: ¿Y por qué lo pudo articular Lula y no podría Cristina?

Porque Lula nunca tuvo las actitudes de Cristina, ni fue Cristina. El presidente de Brasil fue una persona de mucho diálogo, de mucha apertura y un mandatario muy exitoso que sacó a millones de personas de la pobreza. Y como temperamento, Lula es una persona muy simpática y empática con la gente.

EP: ¿Qué análisis hace de toda la discusión que se está planteando en la Argentina con el tema universitario? ¿Qué impacto podría tener para el Gobierno si el Congreso rechaza el veto presidencial, cómo se anticipa por estas horas?

Milei está chocando con cosas que tienen mucho que ver con su target de electores. El tema de los jubilados es un tema muy complicado, todo gobierno que choca con los de la tercera edad tiene problemas, porque instintivamente los seres humanos tendemos a preocuparnos por los viejos. Esto no es propio de nuestra especie sino de nuestros ancestros, los bonobos también lo hacen, cuidan a los mayores.

Entonces, el tema de cuidar a los mayores no es un problema de opinión, es un problema más profundo, de actitud ante la vida. Ese fue un problema ya grave, que en septiembre le ha significado una caída objetivamente. Por otro lado, el tema de las universidades, especialmente en Argentina, que es un país que valora mucho a la universidad pública, es un tema muy delicado.

Cuando hemos podido ver estudios sobre el tema, un 70% de la gente cree que hay que darle más plata a las universidades, y eso que todavía las universidades no ocupan el sitio que yo creo que deberían ocupar, que es afrontar la tercera revolución industrial y convertirse en motores del cambio de Argentina.

Pero es una discusión más profunda que tiene que ver con la relación de las universidades con las empresas privadas, pero la gente es pro-universitaria en Argentina y si Milei veta esta ley va a tener un nuevo tropiezo que le va a significar otra baja de imagen.

El año próximo habrá elecciones de medio turno. Siguiendo en esta prospectiva, Milei va perdiendo parte de su apoyo, el PRO no logra reinventarse y los radicales divididos, perdiendo la conducción de la Provincia de Buenos Aires a los radicales más reformistas. ¿Qué queda, una fragmentación absoluta de la política para el año próximo?

De momento no se ve otra cosa que una gran fragmentación. Es posible que de pronto haya un diálogo entre los muchos dirigentes de distintas corrientes que puedan plantear una alternativa más progresista y se forme algún frente por ese estilo. Pero ha habido demasiadas grietas en Argentina.

Es imposible que los del PRO hagan acuerdos con los peronistas, es imposible que todos hagan acuerdos con todos. Y entonces la posibilidad de un frente amplio, que es lo que necesita el país, no se ve en el horizonte. Pero todavía hay que ver qué sigue pasando, la perspectiva no es buena.

