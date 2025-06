Jaime Duran Barba: "La condena a Cristina mejora las posibilidades del peronismo en octubre"

El consultor político Jaime Duran Barba sostuvo que la detención de Cristina Kirchner beneficiará al peronismo en las elecciones legislativas porque podría dirimir las diferencias internas y afectar la estrategia del oficialismo de enfrentar a la expresidenta. “La condena va a afectar a la alianza del PRO y Javier Milei en la provincia de Buenos Aires”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jaime Duran Barba es consultor político. Es profesor emérito de muchos años en la George Washington University, miembro del Club Político Argentino y dicta el curso “Cómo se diseña una estrategia política exitosa” en la Universidad del Sur de Buenos Aires, la universidad de la Fundación Perfil. Sus columnas se pueden leer desde hace más de 15 años en Perfil.

Quiero escuchar tu voz explicando qué significa esto que pasó con Cristina y tu análisis de a quién beneficia y a quién perjudica. En el momento en que Macri era presidente, te escuché decir que poner presa a Cristina Kirchner sería colocarla en una situación de mayor protagonismo, y que desde el punto de vista político la beneficiaría y perjudicaría al gobierno en aquel momento. ¿Cómo es hoy la situación y cómo lo estás viendo?

Ayer estuve en un seminario y discutimos sobre la violencia de la política actual, de la comunicación política, de los presidentes y de las campañas y sus defectos. Eso lo vamos a profundizar mucho en el próximo curso de la Universidad del Sur. La política, en el mundo, no sólo en América Latina, se ha vuelto cada vez más violenta y casi circense. A mí me ha dado mucha pena el atentado contra el senador Uribe Turbay en Colombia, y toda esta escalada de violencia verbal contra los periodistas que vivimos en Argentina me parece una locura. Solamente siembra problemas para el futuro. Yo siempre he mantenido que la política es una enorme puerta giratoria en la que todos corren y, a ratos, unos persiguen a otros, y después se invierte la situación. Pero todos se persiguen a todos.

Sobre lo de la prisión de Cristina, no me voy a meter en el lado jurídico. Soy abogado, pero nunca ejercí esa profesión. Desde el punto de vista estrictamente político, me parece que le ayuda al peronismo. Con esto no puede sino unirse el peronismo. No veo cómo pueden seguir las discrepancias internas. A los políticos siempre les sale bien jugar el papel de víctimas. Acordémonos de los años de proscripción del general Perón, que terminó con su vuelta. Velasco Ibarra fue cinco veces presidente del Ecuador y siempre vivió en Buenos Aires, porque siempre estaba proscrito. Era elegido, le venía un golpe militar al año, volvía a Buenos Aires. Pero él vivió siempre exiliado en Buenos Aires. Y fue cinco veces presidente.

Cuando se desatan estas prisiones de un presidente y de otro, pasa lo que en Perú: desde que fue apresado Alberto Fujimori, casi todos los presidentes que han sido elegidos después han terminado presos o muertos por suicidio. Es fácil a cualquier presidente acusarle de algo, porque el Estado siempre tiene fallas. Y a mí no me alegra que haya sido apresada una presidente que fue elegida por las urnas dos veces, con gran mayoría, y después por interpuesta persona. Nunca simpaticé con Cristina Kirchner, pero desde el punto de vista político no me parece una buena noticia. Y me parece la condena a Cristina mejora las posibilidades del peronismo en octubre y va a afectar a la alianza que se ve que hacen el PRO y Milei en la provincia de Buenos Aires.

¿O sea, vos creés que esto mejora las chances electorales del peronismo en estas elecciones de septiembre y de octubre en la Argentina?

Sí, y sobre todo si manejan la cosa con revancha. Cristina tiene su edad, tiene su estatus de expresidente y demás. Me parece a mí absolutamente lógico y natural que vaya a una prisión domiciliaria. Si la llevan a la cárcel, yo creo que la están atropellando. Eso va a darle muchísimos votos al peronismo. Hay un tema que hemos hablado mucho, que es el tema de género. Una cosa es atropellar a un hombre, que siempre está mal atropellar, pero otra cosa es atropellar a una mujer que es, además, anciana. Eso mueve sentimientos de la gente.

Alejandro Gomel: ¿Y qué debería hacer Milei? Porque hasta aquí se planteaban ir en contra del kirchnerismo y derrotar a Cristina. Ahora Cristina no está más, ¿cómo debería plantear lo que viene?

Es una muy buena pregunta. Porque al desaparecer el comunismo, perdió sentido el anticomunismo. Al desaparecer Cristina, si usted hizo su carrera o su claim en torno a combatir a Cristina, se queda sin el blanco. Ese es un problema para Milei.

Por otro lado, Milei estaba entrampado. Le acusaban mucho de haber hecho un acuerdo con Cristina, y para demostrar que no hubo tal acuerdo creo que ha festejado con mucha alegría visible la disposición de la Corte Suprema de Justicia. Pero ellos analizan bastante la política y creo que serán conscientes de que esto les hace daño y no es bueno para sus fines electorales.

Elizabeth Peger: Un escenario ha replicado en todas las elecciones provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la baja participación electoral. Con el planteo que vos hacés de un peronismo unificado con revancha, ¿puede alterar o puede hacer uso de esa gente que no fue a votar?

Esa es una pregunta muy importante, porque en varias provincias y en la Ciudad, la abstención está en torno al 50%, algo que es una bomba de tiempo. Pero esa abstención es contra Milei y también contra el peronismo, y también contra todos los partidos. A mí me sorprendió mucho la votación en la Ciudad de Buenos Aires, porque, si bien era una elección secundaria, participaron activamente de la elección el Presidente, el Gobierno, el expresidente Macri y el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Se lanzó todo el aparato del gobierno de la Ciudad y del nacional a una campaña. Por tanto, hubo mucha oferta, y sorprende que, siendo así, el 50% se haya abstenido. Ese 50% es la base peligrosa de un fenómeno que puede darse muy semejante al de Lula da Silva en Brasil. Lula tuvo una enemistad decidida con Fernando Henrique Cardoso, y sin embargo Cardoso terminó haciendo campaña por Lula.

EP: Y fueron aliados…

Claro. Ante la brutalidad de Bolsonaro, Lula terminó logrando una adhesión incluso de grupos de derecha, porque Fernando Henrique es un hombre de centro. Lula unificó a todo el mundo contra Bolsonaro por la brutalidad de Bolsonaro, la comunicación salvaje de Bolsonaro y la misoginia de Bolsonaro que convirtieron a Lula en quien podía ganarle a Bolsonaro, tenga las ideas que tenga. Ese 50% es una buena base para eso.

EP: ¿Te imaginás a alguien con capacidad de ser ese Lula en la Argentina?

No, no imagino a nadie. Y mi impresión es que en la Argentina el proceso ha ido complicándose, pero no va a poder ser ninguno de los líderes tradicionales quien maneje eso, y tampoco puede ser Cristina. Tendrá que ser alguien que tenga menos edad, que pueda replantearse. Yo veo con interés el replanteamiento de la candidatura de Tuto Quiroga en Bolivia, que es algo alucinante, totalmente nuevo, a pesar de que es un hombre de edad. O si no, alguien más loco que Milei, más outsider.

EP: ¿Alguien como Grabois, por ejemplo?

No, es muy ideológico. Grabois y Kicillof están muy antiguos. Yo respeto mucho sus puntos de vista, pero no se trata de volver al pasado, se trata de hacer algo completamente nuevo. Teniendo antecedentes políticos, lo cual es malo, o no teniéndolos. Pero ya no podemos seguir cantando la marcha peronista y la internacional comunista. Es hora de oír la música que haga alguna inteligencia artificial.

¿Cómo imaginás el futuro de Cristina? Está condenada por seis años. Podría haber un gobierno que suceda a Milei, y no sea el de Milei, que quiera hasta indultarla. Podría ser que la Corte o el Tribunal de San José de Costa Rica pudiera llegar a ordenar revertir el fallo. ¿Te imaginás que, a los 72 años, existen posibilidades de que ella pueda ser un actor importante de la política? ¿O creés que está en un proceso de ocaso permanente?

No creo que vuelva a la política activa. Pero sí que puede ocupar un lugar muy importante, sobre todo si la persiguen mal, como una expresidenta, con un poder enorme y con una influencia enorme en el país. Yo veo difícil que un futuro presidente pueda indultarla. Más allá de lo que juzguemos, la mayoría de la población la cree culpable de los delitos de que la acusan. Es una mayoría amplia, que está cerca del 60 o 65%. Es difícil que la indulten. Pero no descarto que ella pueda seguir siendo una figura con mucho peso sin ser presidenta, sin ser una política activa, como son los expresidentes mexicanos y norteamericanos.

¿Cómo sería eso? ¿Que fuera una especie de gran electora?

Alguien cuya opinión pese, sobre todo si hay gobiernos que atentan contra los jubilados, contra las universidades. Ella ha tenido un discurso, como el de ayer, muy reivindicativo de este tipo de cosas.

O sea, más como un líder moral que como un líder político.

Exacto. Ese es el término exacto.

¿Y qué imaginás del peronismo? ¿Va a lo mismo que el PRI? ¿Está en un proceso de extinción? ¿O creés que puede reorganizarse?

No. El peronismo, el PRI, el correísmo, COPEI, AD, APRA, todos son partidos que funcionaron en el siglo pasado. El que sobrevive es el peronismo, y el PT en Brasil. Pero no creo que pueda seguir siendo un partido con una alternativa de futuro. Creo que debería ser un elemento más que forme parte de eso que se va a producir en base a ese 50% de abstención que hay en todos lados. Eso denota un despecho respecto de todos. Ese 50% de abstención es un despecho frente a lo que ha hecho Milei, pero también del peronismo, pero también del PRO, del radicalismo, de todo. Ese 50% es un llamado a “inventen algo nuevo”.

¿Vos ves al peronismo siendo una de las partes de ese frente que integren todos aquellos que se opongan a Milei? Como fue en el caso de Lula, un frente anti-Bolsonaro. Pero no conducido por el peronismo, sino que el peronismo sea uno más, y no el “primus inter pares”.

Sin dudas tiene que ser uno más. Pero para formar un frente anti-Milei, tendría que ser un frente muy amplio, en el que se deshagan una serie de prejuicios. En Brasil pasó eso. Había gente que detestaba a Lula, y terminó haciendo campaña por él.

