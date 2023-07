Arrancando la charla en Intrusos, Jey reveló: “La última vez que pisé un estudio de televisión fue cuando hice el primer programa de La Peña de Morfi del año".

Hablando sobre el polémico tema expuesto por Lucas Benvenuto, que lo colocó en el rol de abusador de un menor, dijo: “Yo estoy parado arriba de eso desde siempre: ´Con los chicos no´, ´A la víctima siempre se le cree o se la escucha´. Yo ahí estoy parado como comunicador, pero hay una historia de vida que yo transité con una persona y si me permiten la expresión, fui cagado a piñas desde el principio y no tuve reacción. Sentí que me martillaban la cabeza y no tenía manera de salir a hablar”.

También habló sobre como lo condenaron algunos periodistas y algunos programas, como el de Karina Mazzocco, citando que "mi imagen y mi foto aparecían junto a la red de pedofilia que tenía que ver con Marcelo Corazza. Entonces yo pensaba: ́Yo lo conozco (a Lucas), tuve una historia con él y él mintió. Primero que lo conocí a los 16 años y no hubo ninguna violación´”.

“A Lucas lo conocí hace 15 años, estaría bueno que cada uno piense en dónde estaba hace 15 años. Él denuncia un hecho de hace 17 años, porque dice que tenía 14 y yo, 32. Desde los comunicadores, a nadie se le ocurrió hacer las cuentas: para empezar, ya miente con la edad. Hay testigos, algunos cercanos al ámbito de él”, prosiguió el conductor.

“Mi discurso siempre fue el mismo, no cambió nunca. Entiendo que ahora se me puede escuchar desde otro lugar, porque pasó el tiempo, pude ver quién se subió a la moto con mala leche, quién me escribió y me pidió que les cuente un poquito. Pero a nadie se le ocurrió preguntar: ´¿Será verdad lo que él dice?’. Cuando me fui de viaje decían que me escapé del país, eso me dolió muchísimo. La pasé y la estoy pasando muy mal por el estado de cancelación. Él mintió y yo tengo la vida destrozada. Yo no quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen", cerró Jey un mano a mano en el que no faltó nada.

