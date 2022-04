Joaquín de la Torre: "Hay políticos que especulan con el 40% para llegar al ballotage"

Joaquín de la Torre, senador de Juntos por el Cambio, habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil acerca de su proyecto para adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

-Lo primero que quiero preguntarte es sobre el adelantamiento de las elecciones. ¿Por qué lo propusiste? ¿Por qué creés que hay que hacerlo?

-Durante muchos años escuchamos a muchos politólogos, opinadores, generadores de opinión hablar en contra de la boleta sabana y hablar en contra de las políticas que tienen que ver con coyuntura y no pensar en las políticas de mediano y largo plazo. Siempre pensé que lo mejor para la provincia de Buenos Aires era que tuviera su propia elección como lo tienen el resto de las provincias de la República Argentina, donde se discutieran los temas de la provincia. Buenos Aires, por lo general, elige en boleta sábana a su gobernador y, casi siempre, termina siendo elegido un delegado del poder central, no un gobernador de la provincia con conocimiento de los problemas locales. Es una decisión para evitar que los aspirantes a gobernadores se escondan detrás de la pollera o pantalón del candidato a presidente.

-Se especulaba con que iba a ser el kirchnerismo, el Frente de Todos más cristinista quién iba a proponer el desdoblamiento, dado que se suponía que el gobierno nacional iba a llegar a las elecciones en condiciones poco competitivas. Independientemente de la cuestión de fondo, que a tu juicio siempre tienen que estar desdobladas las elecciones provinciales respecto de las de Nación. ¿A quién convendría?

- Hay una especulación que todavía no está confirmada. Cuando uno propone una ley, se debate durante largo tiempo, pasa por comisiones y después se termina aprobando en el recinto, primero de la Cámara de Senadores y después tendrá que ir a la Cámara de Diputados. Eso todavía aún no está definido y tiene que ver con cuestiones de suposición. ¿Quién dice que esto le conviene al kirchnerismo? No veo que le convenga. El kirchnerismo quiere que Cristina vaya en la boleta.

-Todo lo que cambiaría es si Cristina es candidata a senadora...

-Si ella es candidata, al kirchnerismo no le convendría desdoblarse. Conociendo la cabeza de Máximo y de Cristina, si llegan a separar la boleta, y no van ellos, la pregunta sería ¿van a sentir que ese es un triunfo del peronismo bonaerense o del kircherismo en el caso de que Martín Insaurralde sea el candidato? Van a considerar que es un triunfo del peronismo, ¿le van a dejar a ellos el triunfo de la provincia Buenos Aires? Quién sabe como van a llegar a agosto u octubre del año próximo. Hoy la imagen de Kicillof está más baja que la de Cristina en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto la necesitan. Y si es así, ¿van a desdoblar o no? No les convendría.

-Esto parte de una hipótesis, que Insaurralde va a ser el candidato a gobernador y ella a senadora. En ese caso, ¿el desdoblamiento no le convendría al Frente de Todos?

-Yo lo que digo es que no está definido, no nos adelantemos a ver si le conviene o no. Eso es una especulación para la que faltan 14 meses. En enero de 2015, Massa estaba primero en las encuestas y después terminó tercero, faltan 17 o 18 meses. ¿Por qué creemos que la caída de imagen del gobierno nacional no afecta a los candidatos del gobierno provincial? De última será responsabilidad y capacidad de la oposición presentar candidatos que puedan ganar. Si no estamos pensando siempre en cómo nivelamos hacia abajo.

-No faltan tantos meses para las elecciones nacionales, las PASO son en agosto y las listas se tiene que presentar en marzo. De producirse un desdoblamiento, ¿estaríamos pensando que las listas habría que conformarlas dentro de ocho meses?

-No hay ninguna fecha posible, no terminamos el proyecto, es más, lo frené para presentarlo después de Pascua. La provincia de Mendoza, en su legislación, habla de junio, julio para la elección final. La presentación de listas sería durante marzo del año que viene.

-¿Se mantendría la presentación de listas?

-No, porque a nivel nacional es a fines de junio, tipo 21 o 22. En marzo empieza el cronograma electoral pero el 90% de las cosas importantes se hacen a partir de esos días.

-Siempre fuiste un defensor de la creatividad en la política, de salir de la polarización. ¿Qué te produjo ver esta reunión en la casa de Urtubey en la que aparece el presidente del radicalismo, el gobernador de Córdoba y el muy probable gobernador de Entre Ríos junto a otras importantes figuras de lo que podría representar la vieja ancha avenida del medio?

-Hay que celebrar que políticos importantes y valiosos se junten y hablen sobre la patria. No es un buen momento para que esa juntada sea producto del amontonamiento y no de la intención de generar cosas nuevas. Ahí es donde me genera duda, pensar que hay unos que están adentro de una de las colisiones y otros están afuera y la pregunta es: ¿Los que están afuera irían adentro? ¿O los que están adentro se irían afuera? Todos los que están ahí serían personas muy importantes de ser parte de un gobierno. ¿Los que estaban en esa mesa tienen la intención de ser una coalición para gobernar o para llegar al gobierno?

- Uno podría imaginarse la posible reconfiguración de la dos colisiones y la creación de un sistema político distinto, que se debata entre una antipolítica, la disrupción de un Bolsonaro, de alguien conocido como Milei o todavía desconocido versus un gran acuerdo nacional, una especie de pacto de La Moncloa de los dos sectores de centro de ambas coaliciones versus el status quo actual. ¿Vos crees que se va a llegar al año próximo en las elecciones con el status quo actual?

- Todavía no está dicho y es muy difícil hacer futurología en este estado de las cosas de la Argentina. Hay que tener mucho cuidado porque el que nos trajo acá no fue Milei.

-Milei es una consecuencia, un síntoma.

-Exactamente, entonces, ojo, porque la decisión de la gente en la calle no es mirar a políticos tradicionales, por más prudentes y consensuadores que sean. Que no sea un amontonamiento sino un acuerdo para hacer lo que hay que hacer en la Argentina. La pregunta es: ¿está dispuesto ese gran acuerdo nacional para tomar las decisiones que hay que hacer, para ralizar cosas distintas a las que se vienen haciendo? A mí, el discurso de Randazzo del año pasado me pareció un gran discurso, duro, áspero, pero que tenía un gran conocimiento de la realidad y del manejo del Estado.

-Hay dos interpretaciones: se vuelve a crear el gran centro, la gran avenida del medio y copta al radicalismo, al revés de lo que le hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando captó a Massa. Así se crea una nueva vía central que pasa a competir y llegar al ballotage o estamos asistiendo a que Juntos por el Cambio, con la cara del presidente del radicalismo, integra a los sectores de la gran avenida de medio para lograr ese 60 a 70% de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál de las dos te parece a vos que es la interpretación correcta?

-Yo creo que la intención de los que estaban en la mesa es la de construir un espacio que vaya en el sentido de esa avenida que nombrás. Ellos se sienten mucho más representados por el centro que por los extremos y los dos ven que en las internas de los de las dos coaliciones actuales, ganan los extremos. En una, gana el eje Patria-Mauricio por sobre Rodríguez Larreta y, en la otra, se impone Cristina sobre Alberto. Ellos dicen "si esto sucede, va a haber gente que se vaya a un extremo pero va a quedar el 40% de los votantes que siempre quieren ir al medio, pero como no está una buena oferta y potente del medio terminan yendo de un extremo al otro, de acuerdo a la elección. Es como como un péndulo. Pienso que hay políticos que especulan con el 40% para llegar al ballotage. Siempre que pasan estas cosas, cuanto más lejos de las elecciones estamos más favorables se ve el espacio para eso. Lo que termina pasando con el correr del tiempo es que la gente opta por decisiones de las puntas. Puede ser que ante el fracaso de un extremo y otro, vuelvan al medio, lo veremos en los próximos nueve o diez meses.