Juan Courel: "Si queda un punto en común dentro del FdT, es la necesidad de no romper"

El analista político habló sobre Sergio Massa y analizó que tan viable sería una mesa política del FdT. "El peronismo sabe discutir y juntarse al mismo tiempo, no me parece que sea tan difícil" aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Estamos viendo el comienzo de la fragmentación y la lucha interna del Frente de Todos de cara a las elecciones que se vienen?

Es difícil decirlo, porque esto ha sido, desde las elecciones de 2021, un in crescendo de declaraciones que cada vez van tomando mayor intensidad, pero que después, a la hora de las decisiones, no se traducen en hechos políticos. Me da la sensación de que la línea de la ruptura no se va a cruzar, si es que queda un punto en común entre los distintos actores que forman parte de la coalición de gobierno es que el frente de todos o un frente electoral peronista debe mantenerse unido. Nadie encuentra un incentivo para irse de esa coalición.

La novedad hoy es que, desde los sectores más cercanos al Presidente, se animan a responder y a hablar. Antes las respuestas aparecían veladas, y hoy parece que, por parte del Presidente, hay una vía libre a responder los ataques de los rivales internos.

¿Hay un empoderamiento del sector cercano al Presidente y un achicamiento del sector de la vicepresidenta?

A mí me cuesta afirmarlo, porque son off usados muy ineficazmente, ¿Cuál es el sentido de una información que se transmite? Proteger la fuente. En este caso se sabe de dónde vienen, por eso me resulta difícil sacar conclusiones.

Algo que me llama la atención sobre la inversión de roles es que da la sensación que el Presidente es contenido por los ministros, en lugar de que ellos sean contenidos por el gobierno del que forman parte. Es todo muy desordenado y creo que va a seguir así por lo menos hasta el cierre de listas o cuando se defina un candidato.

¿Ves un empoderamiento de Alberto Fernández y el sector cercano a él? ¿No hay algo casi obligado, a medida que se acerca el cierre de listas, en la necesidad de Alberto de tener mayor autonomía?

Parece tener mayor autonomía porque algo que cambió es que dice lo que piensa. Sin embargo, hay una emancipación que no termina de ocurrir. Los ministros están a disposición del Presidente, entonces quejarse de un ministro propio públicamente es una posición de emancipación impotente.

Claudio Mardones: El planteo de una mesa política dentro del FdT, ¿crees que va a ser una idea que van a retomar por necesidad y urgencia? ¿O ya queda extemporánea después de la “guerra de offs”?

El peronismo sabe discutir y juntarse al mismo tiempo, no me parece que sea tan difícil.

Ya hubo mesas políticas en el pasado en el FdT y no fueron muy eficaces en cuanto a ordenar la política. Esto es más una cuestión de acuerdo de cúpulas.

La emancipación del albertismo

¿Cuál es tu visión respecto de la conveniencia de arriesgar la provincia para tener mejor resultado en la Nación?

La gran duda es cómo va a funcionar la transferencia de votos de Cristina.

Por lo que se escucha en el núcleo duro kirchnerista, Cristina está teniendo una crítica que antes no aparecía, no había fisuras, ahora existe la crítica de “nos pusiste a Alberto Fernández y no lo supiste conducir”.

Si ella respalda a Massa o a un candidato que no la respalde genuinamente esto va a generar una crisis y que la gente no lo milite. Lo que sí pasaría con Axel Kicillof.

El oficialismo en la provincia de Buenos Aires tiene la ventaja de que el voto opositor está dividido entre “Juntos” y “La Libertad Avanza”.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ves la situación de Sergio Massa? ¿Lo ves yéndose el 10 de diciembre?

Si Massa no es candidato a Presidente tampoco se va, porque no se va a jubilar de la política. Él a nivel político es el único que se preserva de este conflicto. Donde no logró penetrar es en la opinión pública.

En 2019, Cristina era la que más rechazo generaba, hoy ya no es así, hoy el rechazo que genera Cristina es igual al que genera el resto, incluido Massa. Tal vez es sincera su intención de no ser candidato este año, ya mostrar que se hizo cargo de una gestión económica en un mal momento del país y que hizo las cosas relativamente bien quizá lo ayuda a sacarse esa imagen de ventajista que le instaló Marcos Peña.

