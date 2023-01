La emancipación del albertismo

Luego de que Cristina Kichner no recibiera al Lula da Silva y, sumado al off que se le asignó a Wado de Pedro diciendo que el Presidente "no tiene códigos", se empieza a producir una emancipación del albertismo respecto a su dependencia de Cristina. La proximidad de las elecciones es otro factor que obliga al Presidente a que el albertismo no sea una construcción meramente teórica, lo cual puede irritar a un cristinismo que está de capa caída”, explicó Jorge Fontevecchia al inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) el lunes 30 de enero.

“La columna de Gustavo González en Perfil planteaba un acuerdo entre Sergio Massa y Alberto Fernández para que, cuando llegue el momento de oficializar las candidaturas, se guíen por quien viene mejor según las encuestas. De esta forma, si uno se presenta, no lo hace el otro”, agregaba el conductor del ciclo.

El camino a la definición de las precandidaturas

Fue en diciembre del 2021 cuando el presidente sostuvo que se presentaría en las elecciones “si están dadas las condiciones”. Además, dijo entonces que no quiere que vuelva a ganar una fuerza política como el macrismo “porque hizo un daño inconmensurable al país”. A su vez se refirió al “desgaste” del kirchnerismo en los últimos 20 años.

Exactamente un año después, afirmó: “lo que menos me preocupa es mi reelección, ya que queremos reencauzar la Argentina”. Sobre el ministro de Economía, sostuvo que tuvo "un gran compromiso" al asumir un papel relevante en el Estado, y que “siempre puede ser un persona competitiva”.

Por su parte, Sergio Massa manifestó que no conoce a ningún ministro de Economía que haya sido candidato a presidente, y que es consciente de que la gente lo va a medir a partir de los resultados conseguidos. “En el 2024 me gustaría ocupar un puesto internacional, porque la geopolítica mundial le brinda a nuestro país una enorme oportunidad”, enfatizó.

El economista kirchnerista Roberto Feletti y ex ministro Secretario de Comercio Interior, señaló que la que mejor puede asumir el escenario que viene es Cristina: “Si ella no lo es, se deberá resolver en las PASO, y ahí es una posibilidad que el propio Presidente y Massa compitan allí”, expresó.

“Otra alternativa es que haya una competencia entre Sergio Massa y Daniel Scioli, esto aumentaría la competitividad dentro del sector peronista no kirchnerista”, describió Fontevecchia sobre el eventual escenario.

Máximo Kirchner adujo que Cristina nunca maltrató a Alberto: “Lo tiene entre algodones, quizá hay otra mujer que le grita, pero no ella”. Además, el titular del PJ manifestó que “los economistas que tenía Macri, ahora los tiene Larreta”.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, le contestó a Wado de Pedro. “Hay que respetar a quien conduce esta coalición, y si no nos sentimos cómodos, podemos dar un paso al costado. Es un buen momento para definir si estás adentro o estás afuera”, subrayó la ministra.

Por su parte, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández puntualizó que va a acompañar al Presidente en la búsqueda de la reelección. ”Estoy convencido que tiene la estatura para poder hacerlo”, dijo.

“Se acerca el momento en que se defina en el Frente de Todos quién va a ser el precandidato que los pueda representar en los comicios de este año y las divisiones ya empezaron a remarcar”, finalizó Jorge Fontevecchia.

