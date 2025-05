Juan Grabois: "El posteo de Milei sobre el Papa se burla del sentimiento del pueblo"

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, criticó la publicación del presidente Javier Milei —en la que el mandatario relacionó el nombre del papa León XIV con la figura con la que suele compararse—, y sostuvo que fue una burla “al sentimiento del pueblo”. “No sale en una revista de humor o en un diario o en una columna. Es el presidente de la República Argentina”, subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Juan Grabois es uno de los fundadores del Movimiento de Trabajadores Excluidos, por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y fue precandidato presidencial en las PASO de Unión por la Patria. Además, es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. También trabaja como docente de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es coautor de “Los siete pecados argentinos”, "Los peores" y "El segundo kirchnerismo".

Tengo entendido que estabas en una situación de luto por la muerte del papa Francisco, e incluso entraste en un encierro introspectivo. Recién, la elección del nuevo Papa te sacó de esa situación. Me gustaría que compartieras con la audiencia qué sentiste en ambos casos.

Sí, había un elemento de luto personal porque vos sabés que, además de ser nuestra guía espiritual y el maestro de todos los católicos, Francisco era un gran amigo mío. Primero fue una cuestión de dolor y de reflexión. Es un tema difícil de abordar porque yo voy a ser candidato en estas elecciones. Una cosa es defender sus ideas en el marco de la lucha política, porque Francisco siempre planteó la importancia de entender la política como una de las formas más altas de caridad, es decir, la política no es algo feo que hay que esconder y las ideas se tienen que expresar en la política. Pero hay un límite en no utilizar ni al amigo ni al Santo Padre en lo partidario, y circunscribirme a lo doctrinario, entonces no sabía tampoco cómo abordarlo.

Yo estoy seguro de que Francisco está muy contento con la elección del nuevo Papa, y estoy seguro de que esto es producto de su pensamiento estratégico y de la irreversibilidad de su magisterio. Entonces, es el sentimiento de ver que se cumple lo que yo creo que hubiese sido su deseo, y que utiliza el nombre de León, que vos sabés que tiene que ver con la primera encíclica social de la Iglesia. Pero, además, León fue el gran amigo de San Francisco de Asís, fue el que más escribió sobre San Francisco de Asís después de su muerte. No solo estamos hablando del sucesor de Pedro, sino del sucesor del Papa que, a diferencia de muchos dirigentes latinoamericanos, construyó una sucesión que va a seguir por la línea del humanismo cristiano.

¿Vos estás convencido de que se trata de la persona que hubiera elegido Francisco?

No sé si lo diría de manera directa, pero ya te lo dije recientemente: estoy convencido de que Francisco está muy contento.

Juan Grabois junto al papa Francisco.

Cuando uno observa que fue nombrado cardenal hace solamente dos años, que lo sacó de Perú para llevarlo al Vaticano, y además que se trata de un obispo razonablemente nuevo, pareciera como que Francisco lo preparó para esto.

Yo también pienso lo mismo que vos. Hay una anécdota muy interesante. Yo empecé a tener referencia del nuevo Papa precisamente por ese tiempo, cuando Francisco lo llama para que vaya a la Santa Sede. Lo primero que hizo el nuevo Papa fue rechazarlo porque estaba en un momento de una represión muy grande en Perú. Yo estaba ahí con un grupo de observadores de derechos humanos y de solidaridad con los pueblos, con el movimiento indígena, sobre todo, porque hubo cuarenta y pico de muertos. Y él dijo: “Yo me tengo que quedar con mi pueblo que está sufriendo la represión”. Se quedó un tiempito más hasta que bajó un poco la espuma, aunque sigue habiendo una situación terrible en Perú. Creo que esas cosas también son parte de lo que Francisco planteaba, del pastor con olor a oveja, el que se mete en los líos, en los problemas, en el sufrimiento de sus pueblos.

Respecto de lo político, de Trump, de Milei, de Orbán, de la eventualidad de la continuidad de Bolsonaro, ¿qué creés que este Papa significa para América, en particular para Estados Unidos y para Latinoamérica?

Te voy a decir algo que por ahí es contraintuitivo. Yo no creo que hoy el eje esté en "autoritarismo versus democracia". Creo que el eje está en "humanismo versus deshumanización", y estas figuras que vos nombrás reúnen los dos aspectos. Desde luego hay un giro autoritario en el mundo, de reducción de las garantías y de los procedimientos de la democracia republicana tal como la conocemos. Pero hay algo que el papa Francisco dijo en innumerables ocasiones, y voy a utilizar mis propias palabras, y es que una democracia meramente procedimental, en la que hay un respeto nominal a los derechos sociales, humanos, económicos, culturales de los pueblos, no es una verdadera democracia. Y creo que la crisis que estamos viviendo institucional es casi un vuelto por los pecados de la democracia representativa en no haber hecho lo que Alfonsín decía, ni educar, ni alimentar, ni curar a los pueblos. Entonces, yo creo que el eje va a estar puesto en los derechos sociales, en la justicia social, y en el cuidado de los pobres y de la naturaleza. Los que tienen un planteo deshumanizante, sean progresistas republicanos o sean derechistas conservadores, desde luego van a chocar con el pensamiento del nuevo Papa. Estoy seguro.

¿Pero hay progresismo republicano antihumanista?

Sí, desde luego. 'Hipocresía' se llama. Es la utilización, porque los conservadores pueden ser hipócritas o no. Un conservador, desde el punto de vista cultural, es alguien que quiere conservar un sistema de valores. A mí me parece respetable eso. Un conservador hipócrita es alguien que dice querer conservar un sistema de valores para “machear” con un sector de la población que quiere lo mismo, pero en realidad lo único que quiere es juntar votos, robar y tener poder. Y con los progresistas que dicen defender las instituciones republicanas pasa lo mismo.

Estamos hablando de los falsos conservadores y de los falsos progresistas, me queda claro. Me viene a la memoria aquel debate entre vos y Milei, en el que yo te había pedido participar, eligiéndote como una especie de representante de Rerum Novarum, de lo que representaba León XIII y la doctrina social de la Iglesia. En ese momento comparábamos que, en la misma época, von Mises llegaba a Austria y comenzaba a predicar la Escuela Austríaca y hacía una comparación entre la escuela vaticana y la escuela austríaca. Que hoy, dos años y medio después, sea este sea el que elige como significante el nuevo Papa, que es asociarse a aquel León XIII, ¿cómo creés que deja eso a Milei, más allá de que se alegre porque sea “león”?

Creo que en esa burla narcisista hay algo feo, que es tomar para la chacota el sentimiento de una parte importante del pueblo, embarrando la investidura presidencial. El posteo de Milei sobre el Papa se burla del sentimiento del pueblo. Porque no sale en una revista de humor, en un diario o en una columna. Es el presidente de la República Argentina. A mí me resultó sumamente chocante. También creo que la contradicción que vos planteaste en ese momento entre la Escuela Austríaca y Rerum Novarum es válida para este momento histórico, porque paradójicamente se están discutiendo las mismas cosas.

La publicación de Javier Milei en X luego de la elección del papa León XIV.

La Rerum establece criterios de justicia social muy explícitos. Establece la necesidad de un Estado que regule las relaciones entre capital y trabajo, que garantice los derechos de los más pobres, y hace una crítica muy fuerte a la riqueza y la opulencia de minorías frente a la pobreza de una muchedumbre de proletarios, según dice, porque estamos hablando de la incipiente Revolución Industrial. Ahora que estamos en la quinta revolución industrial, empiezan a pasar cosas parecidas. Empieza a haber una utopía reaccionaria de entronizar la injusticia social y el derecho a morirse de hambre, como dijo ayer de manera brutal también el Presidente. Dijo que los trabajadores explotan a los empresarios y que la explotación es una mentira. Que vaya a ver alguno de los talleres clandestinos que siguen existiendo en la Argentina, o dónde se producen las frutas y verduras que él come en el cinturón hortícola de La Plata, para ver si no hay explotación en el país.

Claudio Mardones: ¿Cómo ves vos que va a impactar esto en la Iglesia argentina? ¿Qué le espera a la Iglesia argentina después de doce años de haber tenido un Papa argentino en Roma? Algunos consideraron que en algún momento estaba a la izquierda de Bergoglio, otros a la derecha de Bergoglio.

Yo creo que el Episcopado argentino está mucho mejor que antes de Bergoglio. Está muy bien parado en posiciones de un humanismo básico, del planteo de la ecología integral, de una verdadera tolerancia que no sea, como decía Francisco, un irenismo, que es una tolerancia bobeta, donde se dejan pasar las injusticias y los necesarios conflictos que hay para superarlas.

Lo veo muy plantado al Episcopado y creo que esto le da continuidad a la línea de Francisco. Esto también rompe con esa idea generalizada de algunos sectores de las élites de la Iglesia Católica que planteaban que en la Argentina Francisco era un personaje aislado. A veces somos muy ingratos con los nuestros. En realidad, Francisco es la representación de la corriente mayoritaria que ve la crisis bélica, la exclusión social y la crisis climática como grandes amenazas para la humanidad y para un sistema de valores que pone al ser humano en el centro y a la dignidad inherente que tiene cada persona por el solo hecho de haber nacido en este mundo.

Así que creo que la Iglesia argentina refuerza el camino que inició Bergoglio, que siempre fue muy mal interpretado en este país. Siempre se lo interpretaba por algún titular que salía en algún medio y no en una lectura profunda de sus homilías, que algunas de las que dio en Buenos Aires son de las más lindas, para mí.

En un año perdiste dos padres. ¿En qué cambia en tu vida todo esto? ¿Te convertiste en adulto? Freud decía que cuando uno tenía el padre muerto, lo tenía dentro, introyectado más que nunca y uno volvía a ser adulto realmente a partir de ese momento. ¿Sentís algo dentro de tu vida existencial?

No sé. Estoy procesando un poco eso, estoy procesándolo. Por ahí te puedo contestar en un par de meses.

TV CP