Juan Negri: "Mudar la embajada a Jerusalén es meterse en un conflicto que nadie te llama"

El analista político Juan Negri expresó que el Gobierno aprendió mejores estrategias parlamentarias, pero que el kirchnerismo sigue siendo “una mancha venenosa” en el Congreso. “Los radicales hoy son una caricatura y la gente se burla de ellos”, apuntó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Sin embargo, sostuvo que la división dentro del radicalismo puede impulsar candidatos para el 2027 pero que actualmente “ni Lousteau ni De Loredo pueden garantizar que el partido vote unido”.

Juan Negri es politólogo, docente, analista político y director de la carrera de Ciencias Políticas y Gobiernos y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella,

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué ha sucedido y qué se puede venir en estos ataques entre Israel y Líbano?

Creo que es un golpe de efecto muy exitoso, si bien Jerusalén se ha mantenido muy discreta al respecto, creo que no hay duda de que fue obra de los servicios secretos de Israel. Y fue bastante exitoso porque, si bien el Mossad tiene experiencia en este tipo de golpes muy planificados y con un importante trabajo de logística, no deja de ser bastante sorprendente.

Se sugiere que posiblemente haya una represalia de Hezbollah. Lo interesante es cómo también hay un intento de reivindicar al Mossad, al servicio secreto israelí, que estaba muy cuestionado por el ataque de octubre donde no se había prestado demasiada atención a una serie de alarmas.

Israel ofreció al líder de Hamas un salvoconducto para salir de Gaza a cambio de rehenes

Después, también está cómo Israel focaliza en la frontera norte, es decir, la frontera con Líbano desde donde ataca Hezbollah. Desde el 7 de octubre que Israel venía muy focalizado en el sur, donde está la Franja de Gaza. Destruir a Hamas es muy complicado, tal vez haya que ir a una negociación sobre el tema de los rehenes.

AG: Algunos especularon con esto, si lo que está buscando es que Hezbollah reaccione y tener una guerra más abierta, que es donde se hace más fuerte Israel, ¿no?

Sí, porque la verdad es que Israel ha encontrado dificultades con la guerra de guerrillas, por llamarlo de alguna manera, en la franja de Gaza, que es donde desde el 7 de octubre por razones obvias, Israel está focalizando.

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué creés que puede pasar con la reacción de Estados Unidos frente a esto?, porque además ha sido una táctica bastante novedosa la aplicada en estos dos ataques...

Estados Unidos en las últimas horas se desligó. Dijo algo así como "no tuvimos nada que ver ni estábamos informados de esto". Simplemente señalaron que esto corrió por cuenta de Israel, en un contexto donde Israel todavía no dijo que fueron responsables.

El sueño del Tercer Templo

Pero bueno, no creo que esto mueva mucho en términos de la alianza. Es decir, Estados Unidos sigue siendo un socio estratégico de Israel en el Medio Oriente. Con motivo de las elecciones en EEUU de este año, el partido demócrata estaba medio tironeado por el ala más izquierdista del partido, que es muy pro Palestina. De todos modos, Kamala Harris reivindicó su alianza política con Israel y el derecho de Israel a defenderse.

Así que yo no creo que cambie mucho por ahí y tampoco por otro lado. Es decir, Irán sigue siendo el gran patrocinador de Hezbollah. Y también un hecho que es importante señalar es que el embajador iraní en el Líbano se quedó ciego por estos ataques. Es que miró el aparato, cuando el beeper hizo un pitido, y le explotó en los ojos. En términos de logística, es realmente un golpe muy significativo.

El alineamiento de Argentina con Israel y Estados Unidos

EP: Está arrancando la Asamblea de Naciones Unidas y ayer se conoció la ratificación argentina del alineamiento con Israel y Estados Unidos. Además del rechazo a una recomendación de ONU respecto del tema de la ocupación ilegal de Palestina, ¿qué efectos ves de esta decisión del gobierno de Milei de priorizar ese vínculo y qué impacto puede tener también para la Argentina?

Sí, sabemos que Milei decidió esa dirección. En general, Argentina tenía una posición de dos Estados históricamente, hoy una posibilidad lejanísima. Lo que estamos viendo es ese alineamiento con Estados Unidos e Israel, que responde a una mirada un poco simplista del funcionamiento de la geopolítica por parte de Milei.

Es decir, divide al mundo entre los que tenemos que estar y los que no tenemos que estar. También parecería tener algo que ver con su propia sensibilidad religiosa, que sabemos que ha coqueteado con el judaísmo y tal vez por ahí hay algo más.

En Miami, Javier Milei reveló una nueva faceta con la religión: "Mi abuelo descubrió que era judío antes de morir"

No creo que esto tenga mucho impacto geopolíticamente en la posición de Argentina, pero tampoco me imagino que tenga repercusiones para el país. Si bien digo esto, no hay que olvidar que Argentina sufrió dos atentados terroristas, pero hoy esa posibilidad está lejana.

EP: Además, hay un discurso desde el Gobierno para destinar más fondos reservados a la SIDE o a los organismos de seguridad. Y también hay un argumento en este sentido de que, no explicitando que por el alineamiento se generan amenazas, pero sí que hay amenazas. ¿No?

Amenazas hay, no lo voy a negar. Y de vuelta, a Argentina ya le pasó, no es que estamos hablando en abstracto. A mí me parece que, en este caso, hay una utilización por parte del Gobierno, un argumento para quedarse con los fondos reservados de la SIDE. Si me preguntas a mí, yo creo que no va a tener un impacto muy significativo esto para Argentina. Quiero creerlo también, esperamos que sea así.

Consecuencias del presunto ataque de Israel a Hezbollah en Libano.

AG: En el medio está la decisión de la Argentina de mudar la embajada a Jerusalén, que también es un tema sensible. ¿No?

Me parece que muchas cosas de política exterior de Milei son gestos muy simbólicos, buscan un golpe de efecto sin tener en cuenta los costos. Es decir, Argentina no gana mucho tampoco, aún suponiendo que no pierda mucho.

No me queda claro cuál sería la razonabilidad de mudar la embajada a Jerusalén, es meterse en un conflicto que para empezar no tenemos por qué hacerlo. ¿Por qué meterse en un conflicto que nadie te llama? Entonces, la verdad que en ese sentido es una decisión desafortunada.

Milei y un Congreso con fuerza ascendente

EP: Te quiero pedir un análisis de la actualidad de las últimas semanas en materia política, lo que ha sido el veto a la reforma jubilatoria, esta semana con el asado, la presentación del presupuesto y la relación tirante permanente entre el Gobierno y el Congreso. ¿Qué ves de todo esto?

Lo primero que diría es que es bastante significativo la relevancia que está teniendo el Congreso, y esto responde a una obviedad, no hace falta que lo diga yo. El Gobierno a veces no lo parece, porque Milei ocupa el centro de la escena o porque todavía es un gobierno razonablemente popular, y a veces perdemos de vista que el Gobierno es un gobierno muy débil, legislativamente es muy débil, y que está a tiro de un Congreso que le puede marcar la cancha significativamente.

La foto que nadie vio y estaba al frente de todos durante el asado de Javier Milei con los diputados

Entonces, depende de esos aliados para que no le insistan un veto presidencial. De hecho, con los fondos reservados fue la primera vez que un Congreso pudo imponerse ante el Presidente y un veto. Entonces, insisto que depende mucho de esos tejes y manejes legislativos.

Acá hay una combinación muy interesante. Es el Gobierno que más necesita tener muy en cuenta al Congreso, y a la vez Milei es al que menos le interesa todo eso. Y el que asumió con un mensaje de, "bueno, yo a estos tipos no les debo nada", "son ratas", etc. Y después, lo que estamos viendo son los viboreos propios de esas negociaciones. Con el estilo sobreactuado de Milei, ¿no?

Hablábamos recién de la mudanza de la embajada, algo innecesario. Yo me pregunto, haciendo una analogía con la política interna, ¿era necesario celebrar con ese asado? Es decir, yo creo que uno obviamente recompensa a sus aliados, busca tejer acuerdos, pero hay algo también de esa desmesura que creo que no suma. Eso es lo que vimos con el asado.

Negri considera que este es un Gobierno "muy débil" parlamentariamente.

AG: Además, es un acto de la política más clásica, los clásicos asados en Olivos que hicieron todos los presidentes, ¿no?

Sí, exacto, pero bueno, eso me parece que era un poco inevitable. Más allá del discurso, al final del día tenés que sentarte a hacer ese tipo de cosas. Milei no tiene la espalda como para realmente no hacerlo. Es decir, legislativamente es un presidente muy débil.

Claudio Mardones (CM): Más allá de los costos políticos negativos del veto a la movilidad jubilatoria, ¿cuánto tiempo puede mantenerse el bloqueo legislativo logrado por el Gobierno? ¿Es sostenible la línea defensiva del oficialismo en el Congreso, considerando su fragilidad numérica? ¿Qué factores pueden garantizar que no se produzca una ofensiva opositora por los dos tercios en Diputados? ¿Es posible que este equilibrio sea negociable en función de otros temas clave, como el presupuesto 2025 y el financiamiento universitario, que se discutirán en los próximos meses?

Yo veo negociación constante, es decir, no creo que el Gobierno pueda dormir tranquilo pensando que ya tiene a un legislador que le permite resistir una insistencia del Congreso en un veto. Y de hecho, ocurrió con el tema de los fondos reservados.

El Gobierno va a estar obligado a hacer los tejes y manejes de la política, le guste o no le guste. Creo que eso lo aprendió. Es decir, en los primeros meses de Milei había un actitud mucho más desafiante por parte del Presidente. Ayudó la llegada de Francos. Hay un despliegue mayor y mejor de estrategias legislativas.

José Mayans: "Como a todo gobierno dictatorial, a Milei no le gusta el Parlamento"

Creo que toda esa alianza va a depender de cómo le vaya al Gobierno. O sea, mientras sea un gobierno todavía razonablemente popular... aunque es verdad que ya estamos viviendo un enorme deterioro, el índice de confianza subió el mes pasado, pero este ya está saliendo bastante más bajo, y esto está en sintonía con muchas otras encuestadoras.

Además, se viene una serie de proyectos y cuestiones vinculadas al financiamiento universitario que van a generar un cimbronazo. Pero, para ponerlo en términos más macros y sin entrar en los detalles, si el Gobierno baja la inflación y la cosa se estabiliza, tiene posibilidades de éxito.

El PRO es un partido que, marcando diferencias, prefiere estar adentro que afuera. El kirchnerismo sigue siendo una mancha venenosa en el Congreso, y genera que muchos no quieran aparecer en las fotos, votando con La Cámpora o con lo que sea.

Picat: "no descarto que el bloque radical se rompa y que algunos se vayan, hoy conviven dos visiones extremas"

Por su parte, los radicales hoy son como una caricatura, y la gente se burla de ellos, como que están adentro y afuera, pero también es parte de esa fluctuación. Esto de que, por un lado, no quieren quedar pegados, pero por el otro, pensar realmente que lo que está afuera es peor.

Mientras que el Gobierno logre navegar esas aguas, lo podrá hacer. Es decir, necesita ser exitoso. Ahora, la otra cara de la moneda es que si pierde popularidad y esto se desmadra, va a quedar solísimo. Y ahí se abre un escenario que es delicado, porque es un Gobierno muy débil.

La fragmentación del radicalismo en vista de las elecciones

CM: ¿Ves que la discusión del radicalismo es solamente de votar o no votar con el kirchnerismo, o se está expresando una discusión de fondo mucho más trascendente en el radicalismo como ya les pasó? Una expresión puede ser la división o no en su bloque, pero la contienda de fondo parece que es entre Martín Lousteau y gobernadores de mucho peso que ya presidieron el partido y que son antagonistas de Lousteau, como el mendocino Alfredo Cornejo. ¿Ves que eso va a empeorar o está determinado a la relación que tengan con el Gobierno? ¿O tal vez estamos hablando de otro radicalismo en el interior que confronta con el más porteñocentrista?

Eso último me parece clave, y no es nuevo. Para empezar, el radicalismo es históricamente un partido donde las internas son parte del paisaje partidario. En el PJ es más fácil formar una etiqueta e irse. Massa se fue y formó el Frente Renovador y no hubo ningún problema, después volvió y fue candidato. Incluso Cristina se fue y formó Unidad Ciudadana. El peronismo es una puerta giratoria, entrás y salís fácil.

El analista político ve en Alfredo Cornejo un buen posicionamiento radical para la próximas elecciones.

En el radicalismo, las internas las intentan dirimir al interior, se quedan adentro, en general. Además, es un partido que en los segmentos urbanos y en las capas medias porteñas, es un votante bastante progresista. Parecido, tal vez no en las formas, pero parecido en las banderas, a algún kirchnerismo progresista. Con las banderas de derechos sociales, de la universidad pública, etc. Y después está el radicalismo del interior, que es mucho más conservador. Esa fractura en el radicalismo es histórica.

Estamos viendo un radicalismo que en el interior el que más lo representa sería de Loredo, que está cercano a las políticas de Milei y se siente muy antikirchnerista, y un radicalismo “progre”, que sería Lousteau, que le preocupan las formas y se siente incómodo con algunas de las actitudes más desmedidas del Gobierno. Y en el medio, está la lucha de poder.

Milei, Cornejo y vos

Todo eso, salpimentado con una falta de disciplina partidaria que estamos viendo en Argentina, en donde ni Lousteau ni De Loredo pueden garantizar que el partido vote unido.

Además, queda flotando la pregunta de si ha llegado el momento para el radicalismo de volver a tener un candidato presidencial propio, porque estamos hablando del segundo partido de la Argentina, un partido que tiene una identidad conocida, pero que hace mucho tiempo que no tiene un candidato propio.

Me parece que está empezando a tener figuras que podrían, por lo menos, aspirar a ser candidatos. Como Cornejo en Mendoza y, obviamente, Manes y Lousteau, que también quieren. Entonces, me parece que también hay un intento de posicionamiento hacia 2027, temprano obviamente, pero que ya los dirigentes están mirando para allá.

