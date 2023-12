7 de octubre de 2023: la fecha en que todo cambió

Hace más de dos meses, terroristas de Hamás invadieron Israel y violaron, torturaron, decapitaron, quemaron, secuestraron y asesinaron judíos, dejando como saldo la peor masacre contra ellos desde el Holocausto.

No tuvieron piedad ni hacia bebés y niños, ni hacia mujeres y ancianos indefensos y desarmados, ni hacia familias enteras escondidas en refugios. Tampoco hacia extranjeros, ni hacia otros árabes. A sangre fría. Con saña. Se filmaron matando. Reían mientras decapitaban personas a palazos, mientras las prendían fuego. Masacraron jóvenes que bailaban en un festival, cuya consigna paradójicamente, era la Paz. Se paseaban con los cuerpos de sus víctimas como si fuesen trofeos.

No protestaban contra un gobierno, contra una política; no luchaban por una causa justa, mataron a sangre fría a niños y ancianos y a cualquiera que se les cruzó en su camino porque odian a los judíos. Llamaron a sus padres para contarles orgullosos que estaban matando judíos. No decían “israelíes” ni “sionistas” decían “mamá, maté judíos” porque a diferencia de sus fanáticos en occidente, los terroristas de Hamás no se esconden detrás de eufemismos ni detrás de consignas nobles. Odian a los judíos, los quieren muertos, disfrutan matarlos. Y lo dicen y lo demuestran con claridad para cualquiera que esté dispuesto a verlo.

La carta fundacional de Hamas, aprobada en 1988, persigue el objetivo de matar a todos los judíos del mundo y destruir el Estado de Israel. Hamas es financiado por Irán. La República Islámica de Islán es el responsable directo de los dos atentados sufrido por la Argentina: 1992 (embajada de Israel) y 1994 (AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina). Y en la actualidad, es el responsable de financiar y apoyar organizaciones terroristas como Hamás y Hezbollah.

Mientras que Israel no quiere la destrucción del Estado Palestino. Israel, la única democracia de la región, quiere que Hamás deje de someter a Gaza.

Hamas, todavía tiene unas 130 personas secuestradas en Gaza. Algunas de ellas se saben que fueron asesinadas. Los rehenes que fueron liberados cuentan historias de terror.

Uno de esos casos, es el de Kfir Bibas, un bebé de 10 meses (tenía 9 meses cuando fue secuestrado) que junto a su hermanito de 4 años sigue en las manos de estos monstruos. Sus padres también están desaparecidos. Son argentinos.

Israel, está oficialmente en guerra. Sufrió el peor ataque en su historia.

Hace 75 años se independizó y nunca paró de estar en guerra. Pero esta vez es diferente.

Otra vez los ataques del 7 de octubre fueron en tiempos de las altas festividades religiosas, quizás lo más sagrado para los judíos. Como hace 50 años.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos es fundamental para el libre desarrollo de los derechos humanos individuales.

Parece increíble que en pleno 2023 haya quienes reivindican el terrorismo. Hamás es una organización terrorista y totalitaria que gobierna Gaza de facto desde el año 2007 sometiendo, también, a sus propios habitantes.

Hamás no es el representante de los palestinos ni de su lucha. Hamás es una dictadura que gobierna la Franja de Gaza a través de la violencia. Desde el año 2006 no hay elecciones en Palestina. En el año 2007 Hamás asesinó a la disidencia política y a los representantes políticos de la Autoridad Palestina. En Gaza no se permiten las diferencias. Hamas gobierna hacia adentro por medio del terror y la violencia. No hay garantías para los habitantes que no se someten a estas reglas.

El dinero que recibe y recibió Gaza en ayuda internacional no fue a la población. Fue a financiar directamente a Hamás. Usa a la población como escudo humano. Sus soldados no usan uniformes para no distinguirse de los civiles. A propósito, buscan ser confundidos con ellos. A propósito, arman sus bases en el corazón de la población civil, adentro o debajo de hospitales, mezquitas y edificios residenciales. Allí tienen su armamento y desde esos lugares atacan a Israel.

Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005 sin pedir nada a cambio. Desde entonces la Franja de Gaza se gobierna de forma plenamente autónoma.

Hamás pide una Palestina del río al mar.

Quienes repiten sin pensar “liberen a Palestina” pero no lo hacen frente a las delegaciones corruptas y violentas palestinas, defienden a Hamás.

No veo una crítica a Hamás por parte de quienes se declaran pro Palestina. Por el contrario, algunos han llamado a la Jihad Islámica y hasta festejaron el asesinato y la toma de rehenes de civiles israelíes y de otras nacionalidades. Estas expresiones no son pro Palestina, sino que son pro Hamás.

No se trata de liberar Palestina. Hamas no reconoce a Israel como Estado. Esto no es un conflicto territorial. Es la búsqueda de eliminación del Estado de Israel. No piden la eliminación de ningún otro país del mundo. Solo de Israel, el país que ha servido de hogar para todos los que, después de sobrevivir al Holocausto, no tenían a dónde ir.

¿Por qué están en contra de la existencia de Israel? ¿Por qué les molesta la única democracia de la región? Israel es el único país de Medio Oriente en el que las mujeres y el colectivo LGTBI tienen derechos y pueden vivir libremente. Es el único país que tiene libertades y Estado de derecho. Un país en donde hasta el día anterior al 7 de octubre había manifestaciones pacíficas por reclamos de decisiones políticas adoptadas por el gobierno.

Nunca nada justifica lo que está ocurriendo.

Nosotros, en Argentina lamentablemente sabemos lo que es el Terrorismo internacional. Y en dos oportunidades. El terrorismo no distingue. El terrorismo mata. El terrorismo destruye. El terrorismo aniquila.

El pasado 7 de octubre Hamás lanzó un sorprendente ataque contra Israel desde Gaza, asesinando y secuestrando a decenas de militares y civiles.

Duelen mucho las imágenes que llegan de Israel y Gaza, nos recuerdan hechos muy trágicos del pasado reciente, que también enseño.

La Argentina dio cobijo a mis abuelos inmigrantes, escapados de la barbarie nazi. Y a los abuelos de muchos de nosotros también huyendo de otras guerras, del hambre y la desesperanza.

El odio a Israel y a los judíos es el nuevo antisemitismo. La última ola de antisemitismo tan fuerte como la actual, terminó en Auschwitz.

En julio de 2020, la Legislatura de la provincia de Córdoba adhirió a la definición de Antisemitismo de la IHRA (la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto).

El antisemitismo es violencia, el antisemitismo constituye una amenaza. En este sentido, sostenemos que la discriminación y los ataques están mal. No dependen del contexto. No dependen ni de quien los hace ni a quien se le hace. Basta de doble vara porque eso es complicidad.

En tiempos de redes sociales, la instantaneidad y la inmediatez hace que estos hechos los veamos casi en vivo y en directo.

Nadie puede ser indiferente a estos acontecimientos.

La violencia, el ataque a las poblaciones civiles deben ser repudiados por la comunidad internacional.

Sin embargo, aturde el silencio de parte de la comunidad internacional al respecto. Aturde el negacionismo. Aturde la tergiversación de los hechos ocurridos.

En el año en que cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, debemos redoblar los esfuerzos por la defensa irrestricta de los derechos humanos, la libertad y la búsqueda de consensos que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida y desarrollo.

Es inconcebible que en el año 2023 se justifiquen estos actos que no tienen nombre. La Humanidad no aprendió nada.

En este sentido, seguimos pidiendo que el Estado Nacional declare a la organización Hamás como grupo terrorista y lo inscriba como tal en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) en el marco de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, la Ley Nº 26.734 y los Decretos Nº 918/12 y 489/19.

También manifestamos la preocupación por los argentinos que se encuentran todavía secuestrados por el grupo terrorista Hamás. Y por todos los que aún continúan secuestrados. Decimos en voz alta y fuerte: ¡Libérenlos!.

Pedimos que no haya un solo inocente más en manos de la barbarie. Vamos a pedir que no exista más antisemitismo. Vamos a pedir que se termine la doble vara y se condene al terrorismo sin "peros" ni medias tintas. Vamos a seguir pidiendo hasta que el odio desaparezca. Vamos a pedir por la Paz en el mundo. Vamos a pedir por la vida y no por la justificación de la muerte. Vamos a pedir por la libertad, la democracia, los derechos humanos, el respeto a las diferencias y a las minorías.

Trabajemos juntos para construir una Argentina en el que no haya lugar para el antisemitismo.

*Lic. Ariela Szpanin

Politóloga. Docente universitaria. Legisladora Provincial