El jefe de campaña de la presidenta del PRO, Juan Pablo Arenaza, manifestó que "trabajo todos los días para construir una sociedad diferente". A su vez, se refirió al vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. "Un candidato radical con Patricia Bullrich le daría prestigio a nuestra fórmula", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es su propia visión de la campaña presidencial de Patricia Bullrich?

Patricia está expresando lo que miles de argentinos están buscando, que es una sociedad con orden, donde se respete la ley, con reglas claras en la convivencia diaria. Y hace mucho tiempo que Bullrich encarna eso. También queremos que el campo sea el motor productor del país, que la industria esté ordenada, con precios justos para los consumidores.

Por eso estamos recorriendo el país, para que Patricia esté con la gente. De hecho, la campaña que estamos haciendo para el verano tiene que ver con eso, visitando las diferentes provincias.

Las diferencias con el Gobierno de la Ciudad

Durante los festejos por el Mundial, usted dijo que "si te toman el Obelisco, nunca vas a poder gobernar un país". ¿Te recordó a lo que le declaró Daniel Scioli a Mauricio Macri, cuando lo acusó de no poder resolver el tema de los "trapitos"?

No, ni sabía que existía la frase de Scioli. Además, fue absurdo decir eso cuando se le incendiaba la provincia de Buenos Aires todos los días con los problemas de inseguridad que tenía. Mucha gente lo tomó como un ataque a Horacio Rodríguez Larreta, pero no quiero vivir en una sociedad donde sea normal las cosas que pasaron ese día. No quiero normalizar que dos personas se tiren de un puente.

"Si te toman el Obelisco, no podés ser presidente", el durísimo tuit de un alfil de Bullrich contra Larreta

Quiero que los fiscales actúen y que las personas que hicieron eso rindas cuentas ante la ley. Además, entiendo que la Ciudad hizo un esfuerzo enorme, pero si tenemos al mayor responsable del operativo, Aníbal Fernández, peleándose con Tapia, es muy difícil coordinar políticas de seguridad. Y cuando hablás con la gente te dicen eso, no quieren levantarse temprano sin saber si van a poder llegar a su lugar de trabajo.

Hay que establecer reglas de convivencia claras, no se puede hacer cualquier cosa, porque así se rompe el pacto democrático. No me resigno a eso y trabajo todos los días para construir una sociedad diferente.

Las candidaturas dentro del PRO

¿Por qué Patricia Bullrich decidió correr a Gerardo Milman del lugar de coordinador de campaña?

No es fácil para ningún ciudadano que, de un día para el otro, la vicepresidenta te acuse de querer matarla. Eso impacta en la salud de las personas. Algún día Cristina Kirchner va a tener que dar explicaciones de lo que hizo, porque acusar a alguien de querer matarla, sin pruebas firmes, me parece que no está bien. Es un disparate lo que le hicieron a Milman.

Y lo que hago no es reemplazarlo, sino seguir con la campaña que estábamos haciendo. Gerardo se va a tomar un tiempo porque afectó su salud.

Patricia Bullrich desplazó a Milman como jefe de campaña pero en su entorno aseguran que nada cambia

Para conocer un poco más sobre tu carrera política, ¿cómo llegaste hasta este lugar? ¿Cuál fue tu recorrido político?

Soy 100% bullrichista, siempre lo digo. Empecé con Patricia el 14 de febrero de 2002. Fui a un acto suyo, ella acababa de salir del gobierno de la Alianza, y yo quería aprender a hacer política. Soy politólogo, en ese momento no tenía trabajo, salvo en el sector privado. Me presenté con ella, le dije que quería trabajar, y Patricia dijo que me presentara al otro día. Y así fue como empecé ordenando sillas en un acto.

Siempre milité con Patricia Bullrich, nunca con otra persona. También tengo mucho respeto por el espacio que formamos en su momento con Lilita Carrió. Después fui legislador y, cuando Patricia era ministra de Seguridad, me dijo que me quedara a trabajar con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Vengo del bullrichismo, siempre estuve con ella, desde hace dos décadas.

¿Cómo ves la interna con Larreta?

Tenemos que pensar que las diferencias son normales en cualquier espacio. El problema es que algunos se ponen nerviosos y se enojan. Pero nunca me enojo cuando la cuestionan a Patricia. Quizás nuestro estilo es más brusco, por definirlo de alguna manera.

Bullrich denunció al Gobierno y a 18 gobernadores por sedición y traición a la Patria

¿Es un problema más estético que de fondo?

También hay diferencias de fondo y está bien que sea así. Pasa que en el PRO no puede haber un criterio único sobre los temas, porque no existe en ningún partido. Y algunos creen que un partido político es como una empresa, donde las decisiones las toma un gerente y el resto tiene que acatar. Hay que debatir las ideas y los valores. En algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no. Por ejemplo, lo que más me duele es la resignación.

¿Creés que la sociedad está con un humor que va a privilegiar un discurso más duro y contundente?

Tenemos que hacer cambios profundos, no con maquillaje. La sociedad argentina está buscando cambios profundos, que tienen que ver con la seguridad y la economía, entre otras cosas. Hay una cantidad de valores que compartimos dentro del PRO, y otros donde hay diferencias, como el tema de los planes sociales.

Pero vamos a trabajar juntos para que este gobierno termine y ganarle. El que gane tiene que expresar el cambio, más allá de los matices. Pero no hay que enojarse por las críticas, porque siempre son políticas, nunca personales.

El futuro de la oposición

El rol del radicalismo

¿Cómo imaginás la conformación de su compañero de fórmula?

La UCR tiene que tener un rol central en el próximo gobierno. Un candidato radical con Patricia Bullrich le daría prestigio a nuestra fórmula. El radicalismo es un partido que tiene representación en todo el país. Hay muchos gobernadores o ex gobernadores que podrían estar con Patricia.

Nosotros abrimos el programa con una síntesis del reportaje que le hice a Gerardo Morales. ¿Pensás que se va a presentar individualmente? ¿Va a ser compañero de fórmula de Larreta?

Morales ya expresó que quiere competir por la UCR. Y hay que reconocerle la valentía de su gestión. Desde que Gerardo Morales es el gobernador, nunca más hubo piquetes ni tomaron una plaza. En algunos sentidos se puede parecer a Patricia, como el manejo del orden público. Antes era otra cosa con Milagro Sala y eso cambió.

Gerardo Morales: “El kirchnerismo tiene que comprender que cumplió un ciclo”

Además, Patricia y Morales han trabajado juntos, cuando ella era ministra de Seguridad, por e tema de la frontera en Bolivia, y la gente tiene un buen recuerdo de eso. También Alfredo Cornejo fue un excelente gobernador en Mendoza.

Gerardo Morales decía que los radicales se sentían más cerca de Larreta, pero que él tenía una muy buena relación con Patricia Bullrich.

Englobar a todos los radicales es una equivocación, cada persona decide su voto de forma individual. Cuando Patricia va todos los días a la Provincia y recorre los municipios radicales, hay muy buena relación. Pero creo que el radicalismo tiene que tener un candidato competitivo y debe competir. También podemos tener fórmulas cruzadas. Y no nos podemos olvidar de la CC ARI ni de Miguel Pichetto.

JL