Juan Pablo Mazzieri, APLA: "Quedamos muy por debajo de los salarios internacionales"

En el marco de la polémica por la privatización de Aerolíneas Argentinas, el vocero de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Juan Pablo Mazzieri, denunció que el Gobierno busca desplazar de manera ilegal al secretario general del Sindicato de Pilotos, Pablo Biró, del directorio de Aerolíneas, como castigo por el conflicto salarial. “Este conflicto lo podrían haber resuelto tratando de recomponer salarialmente lo que estábamos exigiendo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Pablo Mazzieri es vocero de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.

Alejandro Gomel: ¿Qué te quedó de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hacían un excelente resumen de cómo están alterados los ánimos. El Gobierno marca esto. A partir de un reclamo netamente de índole salarial deriva de una manera totalmente errática en querer meter con fórceps una privatización de Aerolíneas Argentinas que, como ustedes describían, ya había sido quitada de la Ley Bases, anteriormente, y que tiene ciertos reparos, al menos, a la hora de volver a tratar una ley en la que ya descartó la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas.

De ahí la expresión que veíamos recién, del secretario de Transportes, Franco Mogetta, que no explica absolutamente nada, pero porque no sabe. Es una persona que está en la Secretaría de Transportes sin tener idea de lo que se está llevando adelante, entonces no tiene argumentaciones ni siquiera para decir por qué quiere privatizar Aerolíneas Argentinas. Y en el medio está toda esta cuestión, donde han decidido ir en contra de los trabajadores de la empresa, hablando de los privilegios, para poner a la sociedad en contra de esos trabajadores y decir que esto es un nido de vagos y todos los epítetos que ya conocemos e ir por la privatización de Aerolíneas.

Aerolíneas Argentinas: aeronavegantes y gremios del transporte marchan al Congreso contra la privatización

AG: En medio está el tema paritaria, donde no hay avances. ¿Qué pasa con esto? Ahora el Gobierno está diciendo vamos a darle el mismo aumento, que fue bastante poco, que le dimos a los estatales.

Sí, esa es la propuesta que viene haciendo el Gobierno desde el principio de año, de darnos lo mismo que a los estatales.

Nosotros venimos desde el año pasado, tratando de acompañar a la inflación, el periodo paritario de los trabajadores aeronáuticos va de octubre a septiembre, estamos cerrando ya el periodo paritario 2023-2024, donde la inflación fue casi de 200%, y la recomposición que tuvimos parcial en distintos acuerdos fue de 80%. Con lo cual, no solamente quedamos muy por debajo de los salarios internacionales, que obviamente no estamos queriendo eso, sino que nos quedamos casi 40 o 50 puntos por debajo de los salarios que tienen nuestros pilotos que vuelan dentro de Argentina.

Lo que reclamamos es eso, y el Gobierno contesta que no tiene dinero y todo lo que conocemos. Lo que nosotros decimos es que somos pilotos de aeronaves y tenemos responsabilidades. Hay funciones que están estandarizadas en la industria, y por eso es la retribución. Que hoy un piloto de Aerolíneas Argentinas cobre 1.500.000 pesos cuando ingresa no es admisible, ni por la conducción sindical, ni siquiera por los propios trabajadores que nos dicen "hasta acá llegamos, profundicen el conflicto, y que sea lo que tenga que ser".

Manifestación contra la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Elizabeth Peger: Quería consultarle por la continuidad del conflicto que están manteniendo ustedes y que están pensando para los próximos días. Hoy está prevista una reunión de la flamante Mesa Nacional de Transporte, y se apuntaba a la posibilidad de alguna medida de fuerza en conjunto, en defensa justamente de Aerolíneas Argentinas y del reclamo que están haciendo ustedes. ¿Es así?

Sí, hoy hay una reunión, donde ya se empezó a trabajar e interactuar. No tiene autoridad, sino que cada organización mantiene su espacio propio, pero sí hay vínculo y mesas tratando de ver qué actividades se llevan adelante, y es integrada por UTA, camioneros, marítimos, fluviales, y veremos qué sale.

Respecto a cómo siguen las medidas, el Gobierno ha decidido, de una manera totalmente errática, tomar una serie de decisiones y les están saliendo todas mal. Dijeron vamos a traer pilotos extranjeros a volar a Argentina, los aviones de Aerolíneas Argentinas, principalmente la empresa GOL, y ya anoche se expidió la organización sindical que nuclea a los pilotos de GOL, diciendo que no iban a hacer eso de ninguna manera para romper el conflicto que tenemos los pilotos argentinos. Así que esa no es una opción. Declararon la esencialidad en el transporte aéreo para que no se puedan hacer las huelgas. Bueno, ya salió hoy la cautelar que suspende el decreto de esencialidad del transporte aéreo, con lo cual no está vigente. Hicieron una denuncia penal a nuestro secretario general argumentando el derecho de huelga, que ya se caía por sí sola y directamente el fiscal de la causa la descartó.

Pablo Biró rechazó la esencialidad del transporte aéreo: "El conflicto ya está grave y se va a poner mucho peor"

EP: Está también el tema de la intención de desplazar a Pablo Biró, el titular del sindicato de pilotos del directorio de Aerolíneas, algo complejo porque representa allí al programa de participación de los trabajadores que está definido desde hace mucho tiempo, desde lo que fue la anterior privatización.

Exactamente, tal como lo expresas. También es una decisión que sería ilegal. Está planificada una reunión de directorio para el 16 de octubre para desplazar a Pablo Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas. Que no es el sindicalista, es el elegido por los trabajadores para ejercer el cargo de director y tener un lugar dentro del directorio, donde monitorea lo que sucede dentro de Aerolíneas Argentinas. Han decidido, como castigo por el conflicto en el que estamos, despedirlo. Algo también ilegal, por lo que recurrimos a la justicia, y que seguramente una vez más va a tener un revés para el Gobierno en esto que intentan hacer.

Con lo cual han destapado una serie de ollas y está derramando por todos lados este conflicto, que lo podrían haber resuelto tratando de recomponer salarialmente lo que estábamos exigiendo. Como contrapartida de esto, hoy es un conflicto que se enmarca ya casi en regional, en Latinoamérica, porque empieza a afectar a otras líneas aéreas y la actividad aérea comercial en otros países. Con lo cual no sé cuál es la estrategia para salir de esto, si es seguir estigmatizando a los laburantes y poniendo a la gente en contra de Aerolíneas Argentinas.

Lo que nosotros vemos es que, de un lado, hay decisiones erráticas y sin ninguna estrategia y, del lado nuestro, hay trabajadores que están totalmente sólidos, unidos, comprometidos en la defensa de lo que creemos, y que vamos a mantenernos en esa posición, pero todavía estamos abiertos al diálogo.

Enrique Piñeyro: "La privatización destruyó Aerolíneas"

EP: La estrategia es por el lado judicial y por ahora no están previstas nuevas medidas de fuerza. Más que nada para los usuarios, para los pasajeros, pensar en eso también.

Sí, hoy Aerolíneas Argentinas tiene un tiempo perentorio porque el gerente de operaciones de la empresa, que se encarga de todas las cuestiones operacionales de la misma, ha presentado la renuncia, y se hace efectiva a partir del 16 de octubre. La renuncia del gerente de operaciones no tiene nada que ver con un acto sindical, sino que despidieron a tres pilotos, dos de los cuales son de su equipo propio de la gerencia de operaciones. Dijo que en esas condiciones no podía seguir trabajando porque le echan gente que específicamente pidió que no se despidiese.

Los trabajadores fueron despedidos al aplicar una medida de acción sindical que habíamos previsto nosotros, desde el sindicato, que era el no devolver las aeronaves a Estados Unidos justamente para preservar las herramientas. Y era una forma también de presionar a la empresa para mover el status quo y que se sentara a negociar. La empresa decidió despedir a estos trabajadores, el gerente de operaciones presentó la renuncia, y como es de carácter normativo que haya un gerente de operaciones para que la empresa pueda funcionar, si para el 16 de octubre no consiguen otro gerente, Aerolíneas no estaría en condiciones de seguir operando.

MVB FM