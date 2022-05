Julián Gadano y el desarrollo nuclear argentino: "Las negociaciones con los chinos siempre fueron maduras"

El exsubsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Explicó los detalles sobre el acuerdo con China y la relevancia de Atucha III.

¿Por qué es importante invertir en energía nuclear? ¿Qué importancia tiene Atucha III?

La energía nuclear es muy importante para un país como el nuestro, que tiene un desarrollo consistente desde hace muchos años. Sobre todo, en el contexto de la agenda climática, porque es una fuente limpia que no emite gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, siempre está disponible. Es un buen complemento de las energías renovables no convencionales. Tiene mala prensa por los accidentes, pero está cambiando de manera acelerada en el mundo desarrollado. El mundo se está convenciendo de que no se van a cumplir los objetivos de la Cumbre Climática de París de 2015, que tiene que ver con evitar con el calentamiento global y esto no se va a lograr solo energías renovables no convencionales. El 50% de la contribución al calentamiento global viene de la energía. De ahí a Atucha III hay un salto, porque trabajamos mucho con este proyecto durante nuestra gestión y empezamos a perder entusiasmo por el modelo que implicaba endeudar a la Argentina por una cantidad de dinero muy grande, en una obra que demora muchos años, habiendo alternativas que tienen un modelo de negocio diferente, no requieren de préstamos públicos y son consistentes con lo que el país sabe hacer. Me parece muy bueno que Argentina sostenga el desarrollo y cierto nivel de generación nuclear eléctrica, pero eso no significa que me parezca bueno este proyecto que están anunciando.

¿Podría haber una cuestión política con China para forzar el acuerdo?

Nosotros negociamos mucho con China, viajé 11 veces en cuatro años, y lo único que tengo para decir es que, al margen de que no me simpatiza el régimen político que tienen, las negociaciones con los chinos siempre fueron maduras. No llegamos a un acuerdo y esta administración lo único que hizo fue firmar el proyecto que nosotros habíamos negociado y nos parecía que le faltaba. No creo que sea una cuestión política, sino de necesidad por mostrar algo. Me parece bizarro porque las autoridades nucleares han firmado un contrato comercial por el cual se comprometen a construir una central nuclear de origen chino y no tienen el contrato financiero. Es irresponsable y se va a negociar en condiciones de debilidad, porque el contrato ya está firmado. Los que deberían explicar esto son las autoridades del sector nuclear que firmaron esto. Deberían tener garantizado el camino financiero antes de comprometerse a un acuerdo comercial.

¿Cómo puede impactar esto en la discusión energética por las tarifas?

En principio va a un carril paralelo. Este proyecto es un anuncio, porque firmaron un contrato comercial y no tienen el dinero asegurado. Por suerte es solo anuncio, porque la central operativa va a estar disponible dentro de siete años, con un costo total de 14 mil millones de dólares, si todo sale bien. Más que ayudar, aporta para el encarecimiento de la energía, cuando hay otras alternativas. Todavía esto está muy flojo de papeles y por eso se están peleando. Hay mucho anuncio y poca realidad.

¿Cuál es su posición política?

Soy miembro de Juntos por el Cambio y veo el mundo desde ahí. De todas formas, cuando fuimos gobierno tuvimos una relación muy madura con Santa Cruz, desde el punto de vista de los proyectos que hacíamos. Nosotros inauguramos varios centros de medicina nuclear y el primero lo hicimos en Río Gallegos. Me parece que fue una decisión correcta, no me arrepiento. Son zonas muy lejanas del país que requieren de esa atención. Al mismo tiempo soy profesor en la Universidad de San Andrés y en la UNTREF, y estoy muy contento y agradecido por el espacio que me dieron y ojalá pueda seguir vinculado si me toca ser funcionario nuevamente.

