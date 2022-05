Julio Quintana: "No cabe en nuestro entendimiento que viajara a Colombia alguien que golpeó tantas veces al narcotráfico"

Este fin de semana en Paraguay, el féretro del fiscal Marcelo Pecci fue recibido por autoridades nacionales en el aeropuerto y velado en la sede del Ministerio Público Fiscal. Frente a los hechos, el corresponsal Julio Quintana comentó en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil y el canal NET, cómo impactó el hecho en la sociedad y los dilemas a los que se enfrenta Paraguay en cuanto a las drogas.

Le pido que comencemos el reportaje haciendo usted el comentario que le parezca pertinente.

Como sabrán, lastimosamente nos enluta a todos este hecho. Hoy tenemos la bandera a media asta porque estamos de duelo nacional a la fecha. Recordemos que el Ministerio Público Fiscal hizo lo propio una vez enterados de la información de manera oficial y cuando llegaron los restos mortales el sábado de madrugada también se inició el duelo. Nosotros nos encontrábamos en fiestas patrias para esa fecha, sábado y domingo propiamente, y lastimosamente no pudimos terminar los festejos por estos hechos.

¿Cómo continúa la guerra contra el narcotráfico? ¿Esto es un hecho excepcional, fuera de lo normal, es algo que se venía dando progresivamente?

Es algo que venían advirtiendo los técnicos, los especialistas e investigadores tanto en el área de seguridad así como también de estudios sociales y lamentablemente hablar de "mexicanización" o "colombianización" pareciera ser una constante en zonas fronterizas, triple frontera. Justamente este hecho destapa una corriente de terrorismo que pertenecería al grupo de Hezbolá, que podría estar detrás también, atendiendo a que el fiscal Marcelo Pecci ha trabajado y ha desarticulado también este tipo de organismos tras nacionales.

Pero también hay una realidad que golpea, lo que hace al sicariato este modelo de 'modus operandi' de estos grupos criminales que vienen adentrándose no solo en fronteras sino en la capital del país y en lugares tomados como cabecera.

Julio, ayudanos a comprender geopolíticamente la estructura de la droga en Paraguay. Por un lado, nosotros tenemos lo que se dice que el río Paraná es la gran autopista en la que sale la droga desde Paraguay, y la violencia que se da en Santa Fe y el puerto de Rosario. Y, por otro lado, en Brasil se plantea el caso distinto de que por la zona norte entra la droga hacia Brasil. Entonces ¿cómo es el mapa de la droga respecto de Argentina y de Brasil, y qué importancia tiene la cantidad que se produce o la cantidad que se importa para reportar los destinos posteriores?

Justamente esto que señalabas son los puntos estratégicos, Paraguay por mucho tiempo, y hasta hace menos de cinco años, era considerado un país como 'pase de droga', sobre todo la cocaína, que es el que tiene mayor precio en los mercados internacionales. Y también marihuana propiamente proveniente de Bolivia y una parte de Perú. Es un tránsito que ha sido bastante fácil, vulnerable, atendiendo a que ni siquiera contamos con un radar aéreo de qué tanta facilidad se tiene para que esto sea efectivo.

Hoy día, Paraguay no es solo tierra de paso, sino que produce con su materia prima material que no sé si es de primera calidad siquiera, ya que ha sido objeto de cuestionamiento por un periódico norteamericano que señaló que lo que por mucho tiempo se consideraba que Paraguay tenía hierba de la mejor calidad, eso ya no existe. Y esos eran lotes que superan los 16.000 kilos, y eso es solamente las toneladas que hacen referencia al trabajo de Pecci.

Lastimosamente la permeabilidad es una constante, y aquí viene un elemento llamativo que tiene que ver con la narcopolítica, en donde las instituciones se ven permeables por el dinero ilícito, el lavado, y lo que puede significar esto para vulnerar al sistema de las instituciones.

JORGE ELÍAS: Las investigaciones dicen que los asesinos viajaron con ellos en el mismo vuelo de la Aerolínea Copa hacia Colombia, que no se sabe si eran venezolanos o colombianos y que solo habría uno identificado ¿qué se sabe de esto?

Que la orden haya salido de Paraguay es la teoría que más se maneja, de hecho la fiscal general del Estado -quien es la responsable del Ministerio Público en Paraguay- Sandra Quiñonez decía, la misma tarde en que nos enterábamos de este hecho lamentable, que esto tendría fuerte vinculación con un colombiano que fue capturado dentro del operativo y trabajos que había hecho el año pasado Pecci. Esta es otra vertiente que tiene que ver con los carteles de Colombia.

Los investigadores trabajan por zona, para poder tercerizar la fuerza, pero no se tiene a ciencia cierta de que los asesinos viajaron con él y sí que acompañaron al fiscal y a su esposa, dándole seguimiento. El hecho se materializaría en gente sub contratada en Colombia, pero no se descarta que hayan viajado con él, no los sicarios pero sí gente que haya monitoreado sobre cómo se movía el fiscal.

¿O sea que fue un ingenuo el fiscal en elegir ese lugar para su luna de miel?

Es difícil lo que manejamos, pero no tenemos todavía elementos para estar seguros de cómo fue para que terminara en Colombia. Para nosotros, la génesis de donde están los problemas, que tienen que ver con el narcotráfico, no hace suponer porque muchos especialistas ya sean policías, fiscales, van a capacitarse a Colombia. De hecho, el fiscal general colombiano estuvo por Paraguay, días antes de este hecho.

De cualquier forma no sé cómo trata la prensa allí, pero ¿no resulta paradójico que un fiscal que es el enemigo público número 1 del narcotráfico elija ir de vacaciones o luna de miel a Colombia? Nosotros en Argentina somos muy paranoicos porque nuestra política nos ha enseñado así, sospechamos que quizá el fiscal tenía contactos con el grupo de narcotráfico.

Sí, claro que nos parece la misma hipótesis, al punto de que alguien lo habría garantizado y podemos calcular de que alguien muy poderoso le procuró que no lo molestarían. Pero eso no ha trascendido, ni ninguna información que lo garantice pero, como bien decís, no cabe en nuestro entendimiento que haya ido a Colombia alguien que golpeó tantas veces al grupo de narcotráfico.

