Julio Zamora: "La mala economía hizo que impacte tanto la corrupción"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y radio JAI (FM 96.3), el intendente de Tigre y candidato a senador bonaerense, Julio Zamora, advirtió que el impacto de las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el desempeño electoral del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires podría ser mayor por la “mala economía”. “La baja inflación no elimina la pobreza, sino que hay más pobres todavía”, sostuvo.

Julio Zamora es intendente del partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires y abogado especializado en derecho laboral, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue secretario de Capacitación Legal y Técnica del gremio de La Fraternidad, delegado regional en Tigre del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y gerente de Administrativa y Técnica del ANSES. Es candidato a senador bonaerense de Somos Buenos Aires por la Primera sección electoral.

Hoy es el último día antes de la veda del domingo. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo estás viendo que va a evolucionar el voto en la Primera sección electoral?

Hemos tenido una campaña muy corta, pero con mucho entusiasmo hemos recorrido cada uno de los municipios que integran la denominada Primera Sección electoral. En todos lados vemos un denominador común que tiene que ver con el impacto en las economías de las familias, de muchos comerciantes, de muchos empresarios pymes y de personas con discapacidad. Están viendo en carne viva los efectos del modelo económico del presidente Javier Milei, por un lado, que no ha alcanzado a cubrir las expectativas de la población. Y, por el otro lado, la agenda de la provincia de Buenos Aires, una agenda que tiene asignaturas pendientes en materia de salud, de educación y de seguridad. Esos son temas que nosotros hemos trabajado mucho en Tigre y que podemos replicar en las comunidades que fuimos a visitar a través de consejos deliberantes y de los concejales que proponemos en cada uno de los municipios y también en la provincia.

¿Cómo creés que afectan todas las denuncias sobre corrupción en las elecciones? ¿Creés que reducen el capital electoral de La Libertad Avanza?

Creo que si no hubiera una dimensión tan grande de impacto negativo en las economías familiares, quizás esta causa de corrupción hubiera pasado como una más. Pero la conjunción de los dos pilares que tenía este gobierno nacional, que eran el tema de la ética pública -vinculada a la eliminación de la casta que configuraban los políticos, con hechos que son evidentes y que marcan una continuidad en ciertas prácticas negativas para la política- y la economía de nuestras comunidades, hace que esa dimensión de lo ético tenga un valor más importante en la gente que puede que se tome en cuenta a la hora de votar el domingo. La mala economía hizo que impacte tanto la corrupción.

Si esta denuncia hubiera sucedido hace un año, cuando se grabó, no hubiese tenido el efecto que tiene ahora, porque en realidad el votante le presta atención a determinados temas cuando está predispuesto en función de su vida cotidiana real, de aquello que le permite percibirlo y sentirlo en el propio cuerpo. Y si la economía estuviese muy bien, esto podría tener una envergadura menor. Pudiéramos decir aquí que finalmente es la economía la que produce un cambio en la política.

Yo creo que sí, que tiene mucha incidencia la realidad económica. Ayer Ángel Rossi, el arzobispo de Córdoba, dijo que cuando uno abre la heladera se da cuenta de su realidad, la realidad que vive todos los días, y eso es lo que le está pasando a muchas familias. La baja inflación no elimina la pobreza, sino que hay más pobres todavía.

La denuncia de sobreprecios en el área de Discapacidad tiene como protagonista a un empresario que vive en Nordelta y cuyo allanamiento tuvo dificultades. De hecho, está procesado el jefe de seguridad de Nordelta. Cuando se fue a buscar a uno de los hermanos, casualmente el que es presidente de la empresa, no se lo encontró y supuestamente parecía haber huellas de haber huido prontamente, dejando la caja de seguridad abierta. El Código Penal estuvo construido para una época en la que no había countries. El allanamiento era algo en que no se le tenía que dar tiempo a la persona, no se tenía que saber que iba a ser allanada. En un country del tamaño de Nordelta es imposible porque hay un ingreso al country en general y luego otro ingreso a los barrios. Es de tal tamaño que la seguridad le avisa a la persona. ¿Qué reflexión tenés vos sobre el Código Penal y el allanamiento en el caso específico que se dio en Nordelta? Aunque vale para cualquier otro country.

Sí, vale para cualquier otro country también y cualquier otro edificio de propiedad horizontal que tenga seguridad en su ingreso. En este caso, en materia penal, como en otras materias, la analogía es muy práctica a la hora de resolver este tipo de situaciones. No hay posibilidad de que, sin infringir la ley, una persona impida el ingreso de un policía con orden judicial para entrar al lugar. Ahí lo que hubo es una incorrección que debe ser revisada por parte de las autoridades judiciales.

De cualquier forma, el solo hecho de la demora de lo que tardás desde la puerta principal hasta llegar a una casa, a veces son diez minutos, aunque nadie te lo impida. El solo hecho de avisar por teléfono a la policía le permite a la persona disponer de tiempo. En el caso de un edificio, el tiempo que se tarda en llegar de la planta baja al piso diez serán veinte segundos. En el caso de un country del tamaño del que estamos hablando, uno puede llegar a tardar diez minutos en llegar a la casa. Me hace reflexionar sobre cómo los códigos quedan desactualizados en función de los cambios sociales. ¿Cuántas personas viven en Nordelta?

Está preparado para 70.000. Actualmente deben estar viviendo 40.000 personas. Es una ciudad grande. Obviamente creo que la inteligencia judicial y criminal, en este tipo de cuestiones, tiene que tomar otros recaudos a tenor del cambio de composición del lugar en donde viven estos vecinos.

