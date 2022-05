La apertura de Modo Fontevecchia: dos visiones en pugna

Trasciende una nueva semana y Modo Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) llegó con toda la información en una reflexión política que plantea Jorge Fontevecchia, el conductor del programa. "Esto no es coyuntural pero es permanente y son dos visiones: la escuela vaticana y la escuela austríaca", expresó Jorge Fontevecchia.

En un intento de traer lo que fue el debate entre Javier Milei y Juan Grabois, moderado por Fontevecchia, en donde discutieron, durante cinco horas, sobre desigualdad y pobreza, la violencia del Estado, los “empresaurios” y la defensa de sus respectivas propuestas -con la mirada puesta en el futuro inmediato-, el conductor repasó lo que fue históricamente la escuela vaticana y la austríaca, para comparar en términos políticos argentinos.

Al respecto, se escuchó al Papa Francisco, quien dijo: "En cuentas pasadas, hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un salario universal para que cada persona de este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida; es justo luchar por una legislación humana de estos recursos. Es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto signifique un peso insoportable, principalmente para la clase media. No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, de la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de generaciones. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad, pero hay que analizarla seriamente. Antes los obreros trabajaban 12, 14 o 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de ocho no colapsó nada como algunos sectores creían. Entonces insisto: trabajar menos, para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia".

A continuación, Jorge Fontevecchia leyó un escrito por Gioacchino Vicenzo Raffaele Luigi Pecci, más conocido como el Papa León XIII. "Despertado el proyecto revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno. Los adelantos de la industria y las artes que caminan por nuevos derroteros, el cambio esperado en la relación es mutua entre patrones y obreros, la acumulación de pobreza en manos de unos pocos y la pobreza en la inmensa mayoría, han determinado el planteamiento de la contienda", escribía el Papa el 15 de mayo en la encíclica.

"Planteando esta idea vaticana que, a fin del siglo XIX, la idea era la reducción de la jornada laboral a 8 horas y ahora (siglo XXI) el planteo de Francisco es la reducción de la jornada a 7 horas, la contracara del hecho llegó cuando el Papa León XIII promulgó en Austria el trabajo de Ludwig Heinrich Edler von Mises, el inspirador y la máxima autoridad en la teoría libertaria", sostuvo el conductor.

La escuela vaticana y la austríaca en Argentina

En Argentina, dijo Jorge Fontevecchia, Alberto Benegas Lynch es el erudito que representa estas ideas desde el campo intelectual y de alguna manera el mentor del político Javier Milei.

Benegas Lynch se expresó sobre el Papa Francisco, en cierto modo continuando este pleito de escuela vaticana y austríaca. "Cuando observamos lo que ha ocurrido con el Papa desde que asumió, observamos que hay un permanente ataque al concepto de la propiedad. San Juan Crisóstomo decía que a los necesitados, a los pobres, hay que entregarle los recursos porque no nos pertenecen, le pertenecen a ellos. El era un rabioso antisemita y, en una de sus publicaciones, decía que la sinagoga era el domicilio del demonio y no había que perdonarlos bajo ninguna circunstancia. Dice el Papa que el dinero es el estiércol del Diablo, sin percatarse de que existe el Banco del Vaticano. Hay una serie de contradicciones con respecto a su 'redistribusionismo', por supuesto de otros, que lamentablemente no presta atención de no robar y no codiciar los bienes ajenos", contempló el doctor en Economía.

Hace un mes, Fontevecchia realizó un encuentro entre Milei y Grabois tratando de recrear una polémica entre la escuela vaticana y la austríaca, y se compartieron audios de la misma. "Cuanto vos, más ganes, sos un benefactor social, porque bajo el capitalismo de libre empresa y remarco, capitalismo de libre empresa, vos solamente podes ser exitoso sirviendo al prójimo. Vos acá tenes una cuota de gran calidad de libre empresa que es Steve Jobs, ¿no te pusiste a pensar la cantidad de cosas que él tiene adentro de ese teléfono si las tendrías que tener físicamente?", se escuchaba decir al diputado nacional, mientras que el abogado y escritor argentino respondía: "¿Hay justicia en la riqueza? No, no la hay. No es la retribución de un aporte beneficioso a la humanidad. Las principales empresas de reventa en Argentina, como Coca, que es uno de los mayores contaminadores del mundo. Atenta constantemente con la salud de las personas y con el ambiente, y yo no entiendo qué tiene eso de benefactor".

En el último audio se pudo escuchar a ambos discutiendo sobre la regulación de los mercados con respecto a la distribución del trabajo y de bienes económicos, donde Grabois refirió: "Eso es una mala regulación", a lo que Milei respondió: "No hay regulación que sea buena, ¿qué es mala y es buena? porque vos cuando regulás le estas reventando las libertades individuales a un individuo", mientras que cerró con una paradoja de Los Simpsons sobre el trabajo.

Al respecto, Fontevecchia destacó estas visiones y comentó: "De esta manera, entendemos que están los libertarios que creen que la economía es una ciencia que en realidad sirve para explicar todo, que la economía es un síntoma de la acción humana, con una visión del Vaticano donde la economía solo es una herramienta más al servicio de las ciencias sociales".

En tanto, el presidente Alberto Fernández recorrió las obras de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá y habló a los trabajadores: "Es una obra que da trabajo a 900 personas, pero indirectamente da trabajo a mas de 2.000, por lo cual, en un tiempo donde el trabajo hace falta, a nosotros nos hace feliz que argentinos y paraguayos se puedan encontrar en esta obra en común. Tienen un destino en común y nosotros queremos profundizarlo".

