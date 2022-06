La apertura de Modo Fontevecchia: libertad y derechos

Comenzó otra jornada en Modo Fontevecchia, en esta ocasión con el discurso del juez, y vicepresidente, de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, quien expresó: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad”. Con transmisión en simultáneo por el canal Net TV así como por Radio Perfil (FM 101.9), el conductor Jorge Fontevecchia comenzó el programa hablando de derechos, libertad y necesidad.

Rosenkrantz, participó en Chile en un foro sobre “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica” y contradijo uno de los pilares del mensaje peronista. “Obviamente, en un mundo en donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moral, justamente, porque nos encontramos en situación de escasez”, argumentó.

“No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente, porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”, siguió el juez.

Al respecto, Jorge Fontevecchia trajo lo dicho por el filósofo John Rawls, quien explicaba que una sociedad justa es aquella donde elegiríamos todos sin saber dónde vamos a nacer, en qué país, en qué época, si seremos ricos, pobres, fuertes, débiles, inteligentes, o poco becados. "En ese equilibrio del duelo de la ignorancia que Rawls planteaba, la lucha de la política y la lucha de la humanidad es por acercarse a ese paraíso. Hay derechos que existen que eran inimaginables hace 400 años, y también hace 100 y conquistarlos es la política", expresó el conductor.

Mientras esto sucedía, en contradicción con esta postura, el diputado español Ínigo Henríquez citó la frase de Eva Duarte de Perón cuando decía: "Donde nace una necesidad, nace un derecho".

Además, Fontevecchia trajo el nombre del politólogo, filósofo e historiador británico, Isaiah Berlin, quien alguna vez dijo que había una libertad positiva y una negativa, y que los libertarios están preocupados solo de la libertad negativa y no de la positiva. "La libertad negativa es que alguien prohíba, no puede leer este libro, ni ver esta película o hacer determinada cosa. Regula y niega determinadas libertades, pero para que haya libertad el ser humano tiene que mínima cantidad de recursos por lo menos el ser alfabeto, tener la capacidad de discernir, de ser dueño de su propia libertad, de entender qué es el concepto de libertad", completó el conductor.

Además, destacó que "esas libertades no son individuales, son sociales", y dio como ejemplo a la educación libre y gratuita considerada un saber que estudia la sociedad no el individuo. "Los libertarios están preocupados solamente de que nadie venga a impedir a hacer y no preocupados en crear condiciones para que todos puedan acceder", expresó.

El uso del fútbol en la política

"No hay político que no lo haya utilizado", comenzó Jorge Fontevecchia para compartir las voces de los distintos presidentes argentinos respecto al fútbol.

En orden cronológico presidencial, se escuchó en 1978 en el Estadio Monumental al discurso de Jorge Videla quien le habló, al mundo, de paz. "Es justamente la confrontación en el campo deportivo, y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible aun hoy en nuestros días la convivencia en unidad y en la diversidad, única forma para construir la paz", decía el presidente de facto.

Siguió el audio de Carlos Saúl Menem, en los '90 con la eliminación de Argentina, quien dijo: "Fue desastroso, por eso yo sobre caliente no quiero opinar, puedo cometer alguna imprudencia que se puede justificar como hincha, pero no como presidente de los argentinos".

En el año 2014, Cristina Fernández recibió al plantel de Racing campeón, y comentaba: "La unidad de Racing es tan sufrida y tan leal como la de Gimnasia. La verdad lo sigo a todas partes, tengo varios funcionarios que son también de Racing, y de otros partidos políticos también. Pero los hinchas de Racing son especiales, como los de Gimnasia, pero los de Racing me tocó vivir con un marido y un hijo fanáticos y cada vez vienen mas fanatizados".

Un año más tarde asumía a la presidencia Mauricio Macri, quien supo "explicar todo con metáforas deportivas" destacó Jorge Fontevecchia. "Es verdad que Boca es pasional, popular, demente como puede ser el peronismo, y justamente cuando yo llegué a Boca tuve que construir un puente entre toda esa demencia y pasión y una cierta racionalidad. Hoy el peronismo tiene el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Kirchner", expresaba el ex presidente.

En tanto, el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, no quedó exento de los comentarios y asimilaciones con el fútbol, y hace unos días en su viaje a Paraguay mencionó: "Ustedes son un pueblo maravilloso. Nos han dado a la Argentina grandes jugadores de fútbol. Yo que soy de Argentinos Juniors no puedo olvidar a Néstor Ortigoza y no puedo olvidar a nuestro goleador que se llama Gabriel Ávalos. Son dos de los grandes paraguayos que han pasado por nuestro club".

La apertura concluyó con la escucha del clásico tema de Joan Manuel Serrat, Para la libertad, reflejando el tema inicial de libertad y derechos.

GA PAR