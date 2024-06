La derecha europea busca nuevos relatos y nuevas polémicas

El sociólogo, Arsenio Cuenca, explicó la expansión de la extrema derecha en el viejo continente: "Lo que reclaman ahora es una mayor independencia de la Comisión Europea", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Arsenio Cuenca es licenciado en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Máster en Geopolítica y Ciberestrategia en el Instituto francés de Geopolítica de París. Su campo de estudio se centra en los extremismos e internet. Las elecciones de la Unión Europea dejaron a la vista la expansión del movimiento de ultraderecha en el viejo continente, situación que el mundo progresista empieza a mirar cada vez con más cautela.

Aquí a la distancia, del otro lado del océano y con un presidente que se autodefine como anarcocapitalista y libertario, a lo mejor hacemos una lectura sesgada de la importancia que tuvo el crecimiento de la ultraderecha en Europa, ¿cómo lo ve usted allí desde su España natal?

Realmente, las posturas que pueda abanderar Javier Milei en Argentina no están tan lejos de algunas políticas económicas de corte ultraliberal y conservador, también en el plano social y de los valores, de ciertas familias de extrema derecha en Europa.

Estoy pensando, por ejemplo, en el grupo de los conservadores y reformistas europeos que son los más cercanos a Javier Milei aquí en Europa. Sin embargo, sí que es cierto que hay otras vertientes de extrema derecha que sí que se diferencian en torno a clivajes relacionados con la soberanía económica, el proteccionismo económico o una liberalización más profunda de los mercados nacionales o del mercado europeo.

Es cierto que ahora mismo estas posturas más ultraliberales u ordoliberales que pudieran apoyarse más en la Comisión Europea o en los Estados nacionales, ante la fuerte competencia y la fuerte presión de otros actores internacionales como China, Estados Unidos, etcétera, no están tan en boga. Ahora mismo la Comisión Europea y Europa en general están en una posición de repliegue económico.

¿Cuánto hay de similitud y cuánto de diferencia respecto de que Javier Milei es un universalista? Él considera que no debe haber estados, que debe haber absoluta libertad económica y que no debe haber naciones si no hay estado. ¿Y cuánto al revés, los movimientos de derecha y de ultraderecha europeos son nacionalistas?

La línea de la mayor parte de fuerzas de extrema derecha europeas es la de la Europa de las Naciones, mientras que en el pasado sí que podían tener posicionamientos euroescépticos mucho más pronunciados después del Brexit, viendo las consecuencias tan nefastas que tuvo la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Este tipo de líneas se han suavizado mucho y ahora lo que reclaman es una mayor independencia de la Comisión Europea, una renacionalización de ciertas políticas económicas para muchas veces seguir aprobando y aplicando medidas de corte neoliberal o en ocasiones no sólo en el terreno económico sino en cuestiones relacionadas con la inmigración, que también son dependencias de la Comisión Europea.

Entonces, en cierto sentido, sí que se puede asimilar a este libertarismo que pueda defender Javier Milei en el plano económico y nacional, pero finalmente lo que defienden es un mayor margen para hacer lo que quieran en cuestiones que son muy controvertidas. Es que la Unión Europea funciona fundamentalmente como un marco para proteger y que no se lleven a cabo este tipo de políticas.

