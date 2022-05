La apertura de Modo Fontevecchia: las seis Argentinas

Otra emisión de Modo Fontevecchia dio comienzo este martes 10 de mayo por Radio Perfil (FM 101.9). El eje central de la editorial de Jorge Fontevecchia se basó en la fragmentación política del país: las seis Argentinas. "Por un lado la coalición gobernante, por el otro, la coalición opositora, la izquierda, los libertarios y, a su vez, el ala moderada y extrema de la política nacional".

​"Esas tensiones son seis campos políticos, que -a su vez- tienen su diferencias internas", complementaba Fontevecchia en su editorial de apertura y se explayó, al comienzo del programa, sobre los ecos del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco y una eventual respuesta, como tiro de elevación, por parte del presidente Alberto Fernández. "Nunca me hice el distraído, nunca oculté los problemas que tiene la Argentina como la pobreza, desigualdad o falta de trabajo. Soy peronista y soy de escuchar a los compañeros, los que nos necesitan, los que están más postergados. Tenemos la oportunidad de hacer una Agentina mejor, una sociedad más justa”, expresaba el Primer Mandatario.

Alberto Fernández en Madrid: un ring al que no se quiere subir, su candidatura en las PASO, la guerra y una gira política

Además, se explayó -según Fontevecchia- con las "obsesiones" del Presidente: “Yo a los problemas no los oculto. Se que la economía crece y el trabajo formal aumenta. La distribución del ingreso es un problema. Hay que recuperar el trabajo y, en parte, lo hemos hecho. Hubo un salario que cayó 20 puntos y levantarlo demanda esfuerzo y trabajo. Además necesitamos que los poderosos ditribuyan la riqueza”, decía Fernández en un audio.

Según el conductor del programa, para el kirchnerismo, la inflación es una puja de poder entre los empresarios, mientras que para el ministro de Desarrollo Matías Kulfas y el titular de Economía, Martín Guzmán, la inflación es un problema macroeconómico. A su vez, Fontevecchia expresó que, la oposición, plantea a la inflación de la mano de la emisión monetaria.

Para justificar esto, Fontevecchia pasó una serie de testimonios del senador Martín Lousteau, quien se explayó acerca del concepto de la problemática inflacionaria nacional. "No es un problema técnico, la tenemos porque emitimos mucho, porque perdemos reservas y se atrasa el tipo de cambio. Además, se deciden retrasar algunos precios relativos. Y hacés todo eso porque tenés múltiples demandas que la política tiene que ordenar, y no lo hace", subrayó.

Una reunión de casi toda la derecha, con Mauricio Macri en el centro de la escena

Luego, Fontevecchia hizo referencia a la reunión de ayer por la noche en la Fundación Libertad en donde el ex presidente Mauricio Macri expresó que la Argentina fue uno de los primeros países en caer en el populismo y será de los primeros en erradicarlo. “Hay populismo de derecha y de izquierda. No hay uno solo. Desde el trotskismo hasta los libertario con una variada gama de grises en el medio", acotó Fontevecchia y dejó la postura de Patricia Bullrich. "Hay un solo camino, el del cambio profundo”, expresó la ex ministra de Seguridad, mientras que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, piensa que "la grieta y la falta de diálogo", es la que compromete el futuro político del país.

“La Argentina se va a definir con estos seis campos políticos. Que logren construir un entendimiento y que confluyan en el centro para perpetuarse en el tiempo", fue el análisis del conductor de Modo Fontevecchia quien agregó tomar como espejo al Israel de lo años ´80, con un programa político de alternancia entre oficialismo y oposición que aún perdura. "El consenso es el remedio para Argentina", finalizó Fontevecchia para luego leer parte de la letra del tema Avanti morocha, del grupo de rock Los caballeros de la quema. Y dar así comienzo al programa.

PAR