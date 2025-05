Leandro Santoro: "Hay que ponerle un límite a las tecnologías que se usan para hacer fraude"

Leandro Santoro, legislador electo por “Es Ahora Buenos Aires” en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires señaló que las generaciones jóvenes minimizan el efecto de las imágenes falsas generadas con inteligencia artificial, pero aseguró que a medida que evolucione la herramienta, “a los que tienen el ojo entrenado” les va a costar diferenciar un video creado con IA de uno. "Hay que ponerle un límite a las tecnologías que se usan para hacer fraude”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Leandro Santoro es legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio “Es Ahora Buenos Aires”, cargo que asumirá el próximo 10 de diciembre. Se desempeña como diputado nacional de Unión por la Patria, también por CABA. En 2023 fue candidato a jefe de Gobierno porteño. Es politólogo, docente universitario y su militancia política comenzó en la juventud radical de Alfonsín, donde construyó un importante vínculo con el expresidente Raúl Alfonsín. En 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner, ejerció el cargo de subsecretario nacional para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Fue subsecretario del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires en el año 2014, y coordinador del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006.

Las empresas que hacen análisis de opinión pública coinciden en que el día previo a las elecciones, Adorni superaba a Lospennato, pero no salía primero. Muchos de esos creen que Adorni quedó primero, con menos de tres puntos de diferencia sobre vos, por el video falso que se hizo de Macri, que no era para afectar al PRO, porque el PRO ya salía tercero, sino al peronismo. ¿Por qué el peronismo no sale también a denunciar que hubo allí un fraude intelectual en medio de las elecciones? ¿No hay allí una lectura que el peronismo no está haciendo lo suficientemente clara?

No, porque de hecho te podría decir que fue casi lo único que dije cuando fui a votar, apenas llegué al colegio.

Pero no hay una denuncia del partido, por ejemplo, como sí la hay del PRO en la Justicia…

Fue una maniobra de último momento, y no sé si tuvo tanta efectividad como vos decís. Sin lugar a duda, estuvo orientada a tratar de desviar el voto de Lospennato y de Marra para Adorni. Pero creo que una de las características de la sorpresa fue que fue una maniobra muy veloz, que dejó desconcertado a todo el mundo. Entre otras cosas, porque no tiene antecedentes. O sea, ¿qué se podía hacer en el mismo momento más que denunciarlo y hacer una presentación judicial, que ya había hecho el PRO, que es quien se había sentido perjudicado inicialmente? Fue una situación novedosa, sorpresiva, inédita, que yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo, donde se discute si es posible o no es posible violar la veda en las redes sociales, si es una broma o si es una irresponsabilidad. En el fondo, tampoco creo que ninguna jugada maestra resuelva al final una elección tan compleja como esta.

Si vos me escuchaste a mí, habrás visto que durante mucho tiempo yo dije que era una elección pareja, que las encuestas nos daban a nosotros mucha ventaja y que eso se va a achicar porque siempre opera en el electorado de la Ciudad de Buenos Aires un voto táctico. La gente se informa, y con esa información, sobre el final, toma la decisión. Para mí no fue una sorpresa. Para mí, la elección se iba a ganar o si iba a perder por un punto. Si no me creés, podés escuchar al programa en el que estuve con el Gato Sylvestre el jueves antes de la veda, donde dije que sabía que hay gente de tradición peronista que puede sentir la tentación de votar a las otras dos listas peronistas, y les pedí que reflexionen porque la elección se iba a poner pareja, y se podía ganar por un punto o se puede perder por un punto. Bueno, se perdió por dos puntos y medio. Fue algo que supuse que se iba a dar inevitablemente, con video o sin video, que era el corrimiento, el voto táctico de un sector de la derecha para evitar que ganemos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires.

Ese “con video y sin video”, yo lo pondría plausiblemente en discusión, porque hubo un video.

Bueno, claro. Lo que digo es que eso hubiese ocurrido igual.

Hubiese ocurrido igual que hubiese un corrimiento al final del voto al oficialismo nacional, pero que te ganaran puede haber sido resultado del video. En cualquier caso, el video no era contra Macri, porque Macri igual perdía. El video era contra vos. Me parece que aceptar que se puede hacer cualquier cosa en la veda electoral y aceptar que esto es un chiste es degradar la convivencia democrática. Mi recomendación es que el Partido Justicialista haga la misma denuncia del PRO, porque fueron ustedes los afectados. Preséntense como querellantes.

Pero son dos cosas. Primero, es muy raro lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Porque La Libertad Avanza se la pasó haciendo campaña contra el kirchnerismo, y finalmente, cuando termina ganando por muy poco la elección, lo sale a matar al PRO. ¿Por qué? Porque el objetivo no era evitar que gane el kirchnerismo. El objetivo de ellos era ganarle al PRO y quedarse con la ciudad. También ahí hubo una operación discursiva bastante confusa, que creo que fue poco analizada por los medios. Porque era “libertad o kirchnerismo”.

Yo planteé en la campaña electoral que nadie está discutiendo la libertad. Me parece que es un absurdo suponer que lo que estábamos discutiendo el 18 de mayo es la libertad en la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, en la polarización que ellos pensaban hacer, le mentían a su propio electorado. Porque ellos no estaban buscando derrotar al kirchnerismo. Estaban buscando derrotar a Macri y quedarse con lo que Macri había construido en la Ciudad de Buenos Aires. Si vos te fijás, las declaraciones de ellos el lunes van en esa dirección. O sea, el objetivo siempre fue ganarle a Macri la Ciudad. Para eso tenían que pasar por la elección del 18 de mayo, saliendo primeros o segundos, pero su objetivo fundamental era ganarle a Macri para quedarse con la Ciudad.

Después, sobre la pregunta de lo que tiene que hacer el PJ no te voy a decir nada que vos no conozcas. Yo no soy afiliado al PJ. En todo caso, eso lo tienen que resolver las autoridades. En ese momento, si bien obviamente entendí que el video tenía complejidades y merecía la condena del conjunto del sistema político, también, hubiese sido cual hubiese sido la reacción, el daño ya estaba hecho. Porque las características de estos videos es que se viralizan rápido. Vos lo bajás de una cuenta, pero aparece en otra.

En el fondo, el problema que hay con este video es el antecedente que genera. Porque acá también hay una diferencia de interpretación de acuerdo a la generación de cada uno de los que está interpretando el asunto. Para la gente grande es inadmisible porque viola todos los principios elementales de la convivencia democrática e incluso viola las leyes argentinas, etcétera. Para los pibes, y esto es algo que comprobé, mientras más chicos son los chicos que ven el video, todos te dicen que es una pelotudez porque nadie se lo puede creer, que está mal hecho, que es obvio que es una joda. O sea, minimizan el problema.

¿Qué es lo que decíamos nosotros? Ojo, que es cierto que si vos tenés el ojo entrenado en ver este tipo de videos, te das cuenta que es un fraude, que es una alteración. Nadie que tenga el ojo entrenado puede suponer que era Macri el que decía esto. Pero dentro de dos años, para la próxima elección, la inteligencia artificial va a evolucionar tanto que probablemente hasta los que tengan el ojo entrenado les va a costar diferenciar un video creado con inteligencia artificial de un video real. Hay que ponerle un límite a las tecnologías que se usan para hacer fraude, para generar una situación ficticia, o para mentir, o para hacer una trampa. Para mí, esto es lo más importante. Porque, si no, es difícil construir acá un argumento que le pueda cerrar a todas las generaciones.

