Los pases de factura del PRO: la estrategia del catalán Rubí y los resabios de la interna Bullrich-Larreta

"Mauricio (Macri) la puso a Vidal de jefa de campaña y los puso en ese equipo a (Hernán) Lombardi, a Laura Alonso y a (Darío) Nieto. Y él mismo se involucró...básicamente todo un equipo para jugar en primera en estas elecciones", había contado a PERFIL un funcionario del PRO horas antes de la derrota total con Silvia Lospennato a la cabeza en los comicios porteños. Quedaron terceros, aunque no importaba tanto eso: la estrategia de atomizar las fuerzas de derecha en la Ciudad de Buenos Aires tenían como objetivo disimular los pocos votos del oficialismo y, más que nada, evitar una victoria de La Libertad Avanza, que quiere "comerse" al partido de Macri en su histórico bastión.

Las críticas al estratega Gutiérrez Rubí

Esa fallida estrategia fue la primera apuntada en el pase de facturas reciente. El consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí ya no trabajará más en el PRO. Le endilgan a él la idea de fragmentación, del desdoblamiento y el intento de "desnacionalizar" una campaña en la que ya estaba metido el Presidente de la Nación bajo el lema "Adorni es Milei". El plan no funcionó porque más allá de ese tercer puesto, el partido amarillo no ganó ni siquiera en ninguna de las 15 comunas. Todo fue repartido entre Santoro y Adorni.

Precisamente, hubieran preferido la victoria de Unión por la Patria para responsabilizar a Karina Milei, armadora nacional pero especialmente en CABA de LLA, de no querer acordar una lista de unidad para "frenar al kirchnerismo". Adorni sacó 30 puntos, quedó primero y casi que duplicó en votos a Lospennato, quedando también con más presencia en la Legislatura porteña que el oficialismo. Si la elección se había nacionalizado, Mauricio Macri se había involucrado de lleno y el PRO necesitaba demostrar capacidad de vuelo propio para evitar ser absorbido por los libertarios, todo eso salió de la peor manera. Fue la peor elección del partido desde su nacimiento.

Macri se fue del búnker rápido y visiblemente enojado ayer. Luego, apuntó en un reportaje a la señal de TN contra Horacio Rodríguez Larreta, probablemente el que más daño le hizo a las voluntades del PRO, obteniendo 8 puntos, por encima de todos los pronósticos. "¿Vos le creíste? Él creïa que nos ganaba a nosotros, él está muy mal. Traicionó a su propio partido. Hizo un esfuerzo por tratar de jubilarme. Se enfrentó a todos los que trabajaron con él".

Luego, reconoció que no fue sólo el ex jefe de gobierno porteño, sino también la ex presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hoy libertaria y ministra de Seguridad de la Nación: "Nosotros seguimos pagando la interna entre dos personas que privilegiaron su ego y ambición de poder a transmitir una propuesta. En lugar de decir 'les fallamos a la gente que nos apoyó, volvamos a trabajar y construir', una se fue directamente a LLA y el otro hizo un partido para enfrentar a su propio partido después de haber sido jefe de gobierno y candidato a presidente, va como concejal".

El otro pase de facturas fue hacia el trabajo en el territorio del secretario de Atención Ciudadana, César "Tuta" Torres, uno de los colaboradores de Jorge Macri. Evidentemente la derrota en todas las comunas muestra una falencia en la coordinación con los presidentes de cada comuna.

Javier Milei apuntó contra Mauricio Macri: "Ya está grande y no entiende algunas cosas"

El peor escenario: la sangría parlamentaria del PRO

Los próximos meses terminarán de explicar qué tanto valía esta elección, visiblemente nacionalizada. Fuentes parlamentarias aseguraron a PERFIL que el PRO está "virtualmente roto" en cuatro: los que responden a Martín (Yeza, el hombre de Macri en el Congreso), los que responden a Patricia (Bullrich) pero se quieren quedar en el PRO, los que se quieren ir ya a LLA por el temor a quedar pegados en sus provincias a un partido muy debilitado y dos legisladores vinculados con Horacio Rodríguez Larreta.

"Era clave el resultado. Era clave no perder con LLA, era clave al menos sacar más de 20 puntos. Con este escenario, el proceso de migración del PRO a LLA es un hecho", advirtieron.

Bullrich no quiere que eso pase antes de las elecciones legislativas nacionales, porque no quiere que se rompa formalmente el bloque y eso implique una pérdida de apoyo al gobierno, es decir, que se dividan entre los "pelucas" y los "dialoguistas" pero que ya no le votarían todo sin filtro al gobierno. Lo que LLA hizo en la Ciudad es lo que esperan hacer en el Parlamento: seguir comiéndole bancas al PRO hasta que no le quede otra que acoplarse al partido violeta. Una muerte lenta.

"El mejor Macri es que quiere la venganza", dijo un analista a este medio, aunque adelantó que el PRO a nivel nacional ronda apenas los 10 puntos. Por eso, diputados como Chumpitaz o Razzini, santafesinos emparentados con Bullrich, tuvieron que romper con el PRO en búsqueda de un acuerdo con los libertarios para buscar renovar sus bancas en octubre.

