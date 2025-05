Luis Juez: "El que conduce es el que la gente votó y la gente lo votó a Milei"

El senador Luis Juez aseguró este lunes que "el que conduce es el que la gente votó y que la gente lo votó a Milei" al analizar los resultados de las elecciones legislativas porteñas en las que se impuso Manuel Adorni (La Libertad Avanza).

Análisis

“Me parece que ayer hubo una señal clara y concreta de cómo se va a parar el escenario político por lo menos este año y una pésima ponderación de algunos dirigentes de sus cualidades, de sus condiciones, de sus oportunidades", evaluó el legislador nacional por Córdoba.

Juez contó que en una comida con el presidente Javier Milei, este le dijo que ´lo ideal sería que en la ciudad de Buenos Aires se votara junto con las nacionales, así nos juntamos con el PRO, acordamos y establecemos una mecánica´ y que ´sería una locura que la adelantaran´".

Y luego relató que le transmitió ese mensaje a Mauricio Macri y que éste le contestó: ´Nosotros vamos a adelantar la elección´. "Después me adelanté a decir que iba a traer un nivel de confrontación innecesario entre nuestro electorado innecesario, que corríamos un serio riesgo", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Pésima ponderación"

"Creo que fue una pésima ponderación por parte de las autoridades del PRO de la ciudad de Buenos Aires de creer que adelantándola iban a ganar y que con eso salían de la disputa. No escucharon el mensaje. Se dijo permanentemente que la elección se iba a terminar nacionalizando, que iba a tener consecuencias más allá de la ciudad de Buenos Aires", sostuvo Juez.

"Todo eso pasó en un clima de una belicosidad imposible de disimular. Muchos de esos genios de la política, esos que son terribles estrategas, se deben estar replanteando qué estuvieron viendo cuándo tomaron esa decisión", cuestiono el senador.

"Cuando la gente elige un conductor, no hay doble comando"

"Yo he tenido algunas dificultades con el expresidente Macri a partir de mi brutal sinceridad para decirle las cosas. Siempre le he pedido y siempre he intentado que Macri asuma otro rol, que no se deje empujar al barro y al fango de la disputa diaria porque es un tipo que fue presidente, es un tipo que tiene una hoja de ruta, es un tipo que se ganó un prestigio", evaluó.

Además consideró que "para un presidente como Milei tener alguien que lo acompañe, que lo asesore, le brinde su apoyo sin interés, sin andar tratando de sacar alguna ventaja, es un dato no menor". "Pero Mauricio entró en una disputa innecesaria, absolutamente innecesaria donde tiene mucho más que perder que ganar", analizó.

"Cuando la gente elige un conductor no hay doble comando. No conocemos un auto de Fórmula Uno con sidecar. El que conduce es el que la gente votó y te guste o no te guste la gente lo votó a Milei. A Mauricio esas cosas les cuesta entenderlas. Creo que ayer debe haber tomado nota que hay situaciones que hay que ser más inteligente para visibilizarlas de otra manera", aseguró.

Córdoba

También dijo que anoche habló con el Presidente, con quien tiene "una gran relación" y que anteanoche lo hizo con la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

Finalmente y "aunque falta mucho para 2027" reiteró su intención de ser candidato a gobernador de Córdoba. "Nos vamos a preparar para 2027, pero si esa chance la tiene otro dirigente del espacio, no vamos a ser nunca un obstáculo. Aunque eso no va a pasar", concluyó Juez.