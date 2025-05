Larreta competirá en 2027 por la jefatura de Gobierno

Guadalupe Tagliaferri, la legisladora electa por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el exjefe de Gobierno tiene el objetivo de competir por la jefatura de Gobierno en 2027 y aseguró que la derrota del PRO fue consecuencia de la mala gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. “Queremos recuperar la Ciudad de Buenos Aires que habíamos construido”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Guadalupe Tagliaferri es senadora del PRO por la Ciudad de Buenos Aires y fue electa legisladora porteña por la lista Volvamos Buenos Aires. Se desempeñó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como directora general de la Mujer (2009-2010), directora general de Atención Inmediata (2010-2011), subsecretaria de Promoción Social entre (2011-2013), presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes entre (2013-2015) y ministra de Desarrollo Humano y Hábitat en 2015.

Larreta festejó su resultado con el "Topo Gigio" de Riquelme y reavivó la tensión con Macri

¿Cómo interpreta usted que, solito, prácticamente sin nada más que su propio nombre, Horacio Rodríguez Larreta haya logrado la mitad de los votos del PRO?

Me parece una excelente elección. No sólo estábamos solos, sino que, además, la campaña se nacionalizó un montón. Aparte, durante los últimos diez días hubo un ataque directo y permanente en todos los canales de televisión y medios por parte de los Macri contra Larreta, sin explicar una sola cosa que podían hacer para la Ciudad. Eso es simple: cuando vos gestionás mal y no resolvés los problemas de la gente, la gente no te acompaña. No solo que sacamos la mitad de los votos del PRO, sino que, de alguna manera, el 85% de los que fueron a votar le dieron la espalda a la gestión de Jorge Macri.

¿Y cómo interpretan entonces también que el 70% le dio la espalda a la de Milei?

Es una demostración de que la gente va a votar por lo que le parece que está bien y lo que le parece que está mal. Hay mucho para analizar. Nosotros, en lo personal, estamos muy contentos. En un escenario sumamente adverso, pudimos interpretar lo que los porteños que querían hablar de la Ciudad querían, y eso nos llena de mucha emoción y mucha responsabilidad. Nosotros volvimos, y este es un camino que recién comienza.

Volvamos Buenos Aires sumó tres bancas: Guadalupe Tagliaferri, Horacio Rodríguez Larreta y Emmanuel Ferrario

Claudio Mardones: Desde su experiencia en el PRO, ¿qué temen que puede llegar a pasar? ¿Qué foto les deja de preocupaciones en vísperas del 26 de octubre? En octubre se renueva un tercio del Senado y el 50% de la Cámara de Diputados, con boleta única de papel con el diseño sin el tilde de lista completa. ¿Creen que el Gobierno nacional pueda redoblar la apuesta y trate de instalar funcionarios de primera línea? ¿Cree que Bullrich puede ser una candidata que confronte con La Libertad Avanza en octubre?

Me parece que falta mucho tiempo. Nosotros recién estamos tratando de analizar la elección propia. Más allá de la opinión que uno pueda tener, cuando vos ganás en un distrito, en una elección tan importante, vas a intentar ir con la misma estrategia a la elección que viene, y sobre todo en una nacional. Es una lógica más electoral que de juicio de valor.

CM: Lo particular es que La Libertad Avanza jugaría con algunas figuras que tienen la marca del PRO. Porque, por ejemplo, Patricia Bullrich dice que no quiere ser candidata, pero en estas elecciones, para reforzar a Manuel Adorni y seguir arrastrando los votos del PRO, casi jugó como tal…

Sí, hay que ver qué pasa de acá a octubre. Está lejos de mi alcance poder interpretar los candidatos que cada fuerza política pueda poner un lunes después de una elección local. Falta mucho tiempo. Además, faltan las conversaciones en la provincia de Buenos Aires. Esa conversación, en términos de cómo cierra el PRO con La Libertad Avanza, nos tiene sin cuidado. Nosotros nos mantuvimos fuera de esas decisiones desde el pacto de Acassuso hasta la fecha, con lo cual la miraremos y la analizaremos como ustedes lo hacen, y veremos qué es lo que resuelven. No es algo que está dentro de nuestra preocupación. Nuestra preocupación es cómo empezamos el 10 de diciembre a resolver los problemas de los porteños, porque claramente el 85% de los porteños dijeron que no acompañan esta gestión, y nos dio a nosotros un rol importante.

Javier Milei apuntó contra Mauricio Macri: "Ya está grande y no entiende algunas cosas"

CM: El foco va a ser claramente no municipal, pero tampoco provincial. Pero en ese contexto, todo parece indicar que el trabajo esté concentrado en la Ciudad, pero para pelear en 2027 la jefatura de Gobierno. ¿Usted cree que Horacio Rodríguez Larreta buscaría volver a la Jefatura de Gobierno en 2027?

Lo dijo públicamente, sí. Nosotros queremos recuperar la ciudad para los porteños, y sabemos que para eso tenemos que gobernarla. El gobierno funcionaba. Había cosas para mejorar, pero de ninguna manera había problemas o faltaban policías o aparecían las entraderas en la Capital Federal. Nosotros queremos recuperar la Ciudad de Buenos Aires que habíamos construido, y para eso vamos a trabajar desde el día uno.

CM: Hay otra foto sorprendente. Una es la de ustedes compitiendo con el PRO, pero también la de los exsocios de Juntos por el Cambio compitiendo con el PRO. Esos son la Coalición Cívica y el radicalismo aliado con el GEN, que quedaron afuera. ¿Creen que hay posibilidad de retomar esos diálogos, especialmente con el radicalismo de Lousteau y con la Coalición Cívica de Elisa Carrió?

Vienen dos años de trabajo legislativo, y nosotros vamos a trabajar con todos aquellos proyectos que signifiquen mejorar la vida de la gente, de cualquier bloque que se presenten. Lo que viene ahora son conversaciones para mejorar la vida de los porteños desde ámbito legislativo, y ahí vamos a hablar con todos, inclusive con el Gobierno de la Ciudad.

