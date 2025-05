El ahora legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires Alejandro "Pitu" Salvatierra, habló este lunes sobre el resultado de las Elecciones legislativas en CABA y dijo que fue una elección "bastante buena y normal del peronismo", aunque lamentó que les "dibujaron una victoria que no era tan real".

"Hay un sector de la sociedad que no nos votaría nunca, por más que el otro candidato fuera Hitler, lo votarían a Hitler y no tendrían ningún problema con tal de no votar al peronismo", analizó en diálogo con Roberto Caballero por AM 530 Somos Radio el dirigente de la lista encabezada por Leandro Santoro, de "Es Ahora Buenos Aires" .

"Los votó el anti peronismo porteño de toda la historia. Se trasladó el voto del PRO a La Libertad Avanza, esta es una Ciudad que siempre ha sido adversa a los proyectos progresistas, peronistas, que ha tenido un anti peronismo muy marcado", amplió sobre la victoria de La Libertad Avanza (LLA) de la mano de Manuel Adorni.

Agregó: "No hemos encontrado todavía los mecanismos para volver a acercarnos a la gente y que nos sientan cerca de su problemática diaria, de su sufrir y que sientan que la política vuelve a recuperar su virtud principal, que es transformar las vidas, las condiciones de vida, más aún de los sectores que no pueden solos, donde necesitás un Estado presente, que acompañe. No hemos logrado ofrecerle al porteño una propuesta que lo seduzca y lo haga pensar que quizás es el camino", agregó.

"En líneas generales creo que fue una elección bastante buena, normal, del peronismo", manifestó luego con respecto al resultado del espacio al que pertenece.

Salvatierra remarcó que "la dificultad principal fue la baja participación", en zonas como la Comuna 8 y la Comuna 4, y añadió: "Eso es lo más grave que tenemos que analizar, que uno de cada dos porteños no quiso ir a votar, que hay una insatisfacción y una crisis de representatividad enorme que tenemos que reconstruir y que tiene que ver con el desarrollo que estuvo teniendo la política los últimos años".

"Si a mi hace un año y medio atrás me decían 'vas a ser candidato de una lista que va a encabezar Santoro, que va a disputar las elecciones contra Adorni, contra Larreta, contra el PRO, y van a salir segundos y van a salir a dos puntos del primero y el PRO va a prácticamente desaparecer en esa elección', me hubiera puesto contento y hubiera firmado en cualquier lugar", agregó.

Sobre el resultado, el dirigente consideró: "Lo que pasa es que nos dibujaron una victoria las últimas semanas que no era tan real, que yo nunca creí, y la ilusión de los compañeros se fue en aumento y el resultado hoy, en una expectativa de triunfo, te parece que fue un desastre"

"No me parece un desastre, el peronismo hoy es la primera minoría de la Legislatura", destacó y afirmó que "la dinámica de la Legislatura cambió con la elección que acaba de pasar" y explicó: "Queda un campo donde se pueden meter distintas alianzas para distintas temáticas que nos pueden dar la posibilidad de avanzar con leyes que mejoren la calidad de vida de los porteños".

Con respecto a la baja participación registrada en los comicios del domingo, Salvatierra la vinculó "con el fracaso de los gobiernos y la ruptura de los contratos electorales que se hizo algo común en la Argentina". "En algún momento pagas el precio, la gente te vota con una expectativa que vos no cumplís y eso tiene un resultado con eso, con el desencantamiento y la baja de la participación", señaló.

"Hoy mismo la política está discutiendo cosas que la gente no entiende por qué se están discutiendo mientras se está pasando hambre, mientras hay necesidades, (...) y la política no se involucra y la respuesta de la gente es esta, la apatía, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad cívica que deberemos construir", agregó.

El ahora legislador electo sostuvo que "la única manera que hay de reconstruir la confianza con la gente es salir a hablar y poner la cara" y que "una vez que saquen toda esa bronca e impotencia y que se descarguen, se pueda hablar, charlar y ver cuáles son los caminos para construir una sociedad mejor y mejorar esas situaciones".

"Estoy seguro que la conclusión de esa discusión va a dar que el peronismo es el camino", concluyó.

