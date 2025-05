Federico González sobre el triunfo de LLA: “Fue una victoria abrumadora respecto al PRO, pero no respecto al peronismo”

Con el fin de desarrollar lo ocurrido en las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, este medio dialogó con el analista político, Federico González, quien evaluó el triunfo de Manuel Adorni, la baja participación electoral y las implicancias para el PRO, La Libertad Avanza y el peronismo de cara a las elecciones provinciales y nacionales.

Sobre los resultados en CABA, Federico González comentó: “Lo que me llamó la atención es la magnitud de la diferencia entre Adorni y Lospennato”. Y agregó: “Quedó un halo como de una victoria abrumadora. Y fue una victoria abrumadora respecto al PRO, pero no respecto al peronismo”.

A qué se debió la baja participación en las legislativas

Al analizar el fenómeno de la baja participación, apuntó a una comunicación insuficiente: “Institucionalmente no se le dio comunicación, no se le dio discusión, o no la misma que habitualmente se le da a una elección”.

González criticó la falta de campaña: “A este se le puso cuatro unidades de marketing. Entonces era lógico que iba a haber menos, no digo que no había nada, pero no ese bombardeo que hay actualmente”. Luego, añadió: “La oferta tampoco estimuló tanto como lo hace habitualmente”.

Se disuelve la posibilidad de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza

Respecto a una posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, expresó: “No va a haber el acuerdo que sería necesario que hubiera porque me parece que el tema habló muy profundo”.

El analista político sostuvo que la estrategia del oficialismo es “apostar más a que ni siquiera sea necesario un acuerdo, sino que los dirigentes se pasen directamente”. Aunque aclaró: “No es que se van a pasar todos. Hay algunos que no se van a pasar”.

A su vez, planteó la aparición de figuras que podrían canalizar el descontento interno del PRO: “Hay una candidata que puede cumplir ese rol arbitral, María Eugenia Talerico, porque tiene unos cuatro puntos, pero además es una ex-PRO”.