Día 523: El video fake de Macri era contra Santoro

Las elecciones porteñas fueron las primeras que utilizaron Inteligencia Artificial para falsear vídeos con un claro objetivo de injerencia en el resultado. Cuentas asociadas al Gobierno difundieron videos fake en los que primero Mauricio Macri y luego la candidata del PRO, Silvia Lospennato, declinaban la candidatura del oficialismo porteño para apoyar al candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni.

Lejos de intentar ocultar su cercanía a quienes realizaron y difundieron este video, que infringe la ley electoral y vulnera el derecho democrático de las personas de votar en base a información fehaciente, el Presidente trató de “llorón” y de que “se lo ve muy de cristal”. Casi que podríamos decir que fue una acusación de género.

Varios analistas de opinión pública que dieron ganador en las encuestas a Leandro Santoro y tercera a Lospennato indican que el poco más de 2% de diferencia a favor de Adorni sobre Santoro pudo haber obtenido en las últimas 24 horas de veda con el video falso de Macri pidiendo no votar por Lospennato. Ya estaba claro que Adorni superaba a Lospennato y el objetivo era conseguir el muy valorado y simbólico primer lugar superando a Santoro.

Evidentemente, la llegada de la extrema derecha a nuestro país, con su manejo de las redes sociales y las nuevas tecnologías de las comunicaciones, pero también con su impronta y táctica de disputa política sin cumplir con las normas establecidas, trajeron nuevos códigos y escenarios de confrontación de la política.

Otro punto fundamental que ya marcamos en estas columnas de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), es el acrónimo RT, “re tuitear”, que le permite al Presidente y principales funcionarios del Gobierno dar visibilidad de fake news sin tener la responsabilidad de ser ellos sus creadores.

El exasesor de Milei, Augusto Grinner, escribió en un tuit: “Con el entorno que le quedó (a Milei), sé que no sólo les dice qué grabar, sino que hasta les dice qué títulos poner o les escribe textualmente qué tuits quiere que hagan; muchas veces, después Javier los retuitea, que no es lo mismo que si los escribiera directo él; retuitea lo que mandó a pedir que tuiteen”.

En este sentido, Grinner dialogó con Modo Fontevecchia y dijo: “Esto es algo que es conocido. Javier manda a hacer tuits donde dice qué poner exactamente porque no los quiere hacer él”. Además, el exasesor explicó que luego el mandatario se excusa sosteniendo que esas publicaciones “son retuits”, y no declaraciones directas de él.

Este lunes en el programa QR de Bravo TV, un experto en análisis digital mostró como una cuenta anónima colocó el video fake de Macri. Minutos después, la mayoría de los funcionarios cercanos al Gobierno retuiteó el posteo. Al mismo tiempo, esa cuenta es una de las 143 cuentas que sigue Karina Milei. Están todas las huellas dejadas.

Vamos a hacer un poco de antropología de este estilo, de utilizar cuentas no asociadas al Gobierno para luego ser visibilizadas por el propio Presidente. Esto de Milei de atacar mediante retuits, lo hacía desde antes de ser Presidente. En esta conocida pelea con Sol Pérez se evidenció. “No son tuits míos”, le contestó en 2019 luego de que la modelo lo acusara de agredirla en redes sociales. Es decir, hace seis años que esta técnica le viene dando resultado para desligarse de responsabilidades de aquello que se difunde.

Por otro lado, en el cierre de campaña, el Presidente confirmó que el objetivo no era Macri ni Lospennato, porque ya era claro que la candidata del PRO estaba tercera en todas las encuestas, sino que era pelearle el primer puesto a Santoro.

"Los amarillos fracasados están peleando el cuarto lugar. Vengo a salvarlos para que empecemos a clavar la caja en el cajón del kirchnerismo", dijo Milei con desprecio. Más claro, agua. Esos dos o tres puntos de diferencia entre Adorni y Santoro pudieron ser conseguidos con el empuje final del video falso de Macri que dieron a difundir horas antes de que cerraran los comicios. Macri era el objetivo para pegarle a Santoro y poder salir en el simbólico primer puesto. Dicen que el caballo ganador gana por un cuarto de hocico, pero se lleva el premio entero.

Cuántos de esos puntos se consiguieron con la campaña de polarización que hizo la Libertad Avanza, quienes llamaron al voto útil para que no gane el kirchnerismo en la Ciudad, y cuantos con los videos fake pero en cualquiera de los casos fue una combinación de todo eso. Por lo pronto, las fake news y la tecnología puesta al servicio de la manipulación del electorado son una realidad que llegó para quedarse y que se expresa en todo el mundo con el avance de la extrema derecha.

¿Respondieron correctamente el PRO y el peronismo al video fake? De hecho, podríamos decir que el peronismo ni registró que el video era para ellos, y no para el PRO. ¿Qué debían hacer? Y más importante aún, ¿qué debe hacer la Justicia frente a este hecho?

Vamos a compartir un intercambio entre el PRO y el Gobierno para tratar de entender el debate que se está dando. Este lunes, luego de las elecciones, Milei sostuvo: “Yo entiendo que Macri para algunas cosas ya está grande y no las entiende. Parece que su espacio tampoco entiende, porque las redes sociales tienen una lógica. El video me lo pasó un periodista, y me pareció super gracioso porque está mal hecho. Está claro que era una broma. Que bajo vienen de IQ para no entender un chiste de las redes”.

Esto es muy interesante. El Gobierno se presenta como el intérprete privilegiado de los códigos de las redes sociales. Cuando algo le conviene, lo apoya y cuando genera indignación o preocupación, es una broma. Lo mismo sucedió con el acto del lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación dirigida por el Gordo Dan, que se había hecho con una estética claramente fascista y en la que decían que iban a ser “la guardia pretoriana del Presidente”.

Cuando este video se difundió por redes, las cuentas de X asociadas al Gobierno empezaron a decir que los medios “nos habíamos comido el bait”. Es decir, que había sido hecho con estética fascista para viralizarse, y no porque en realidad sean fascistas. En realidad, era relación entre el significante y el significado es una táctica de la comunicación de LLA.

Esto contestó una cuenta de X asociada al asesor presidencial, Santiago Caputo, el 18 de marzo de 2025:

Es una idea constante de segregación generacional. “Jubílense”, “está grande”, “ya no entiende”. Continuamente, uno de los caballitos de batalla del oficialismo es que los demás son viejos y están desactualizados, fuera de época.

Para muchas personas el video difundido no resultaba tan inverosímil. No todo el mundo está tan familiarizado con estos sistemas de IA generativa. Por otro lado, parece haber una táctica del Gobierno en este tipo de fakes news, en la que se busca ensuciar la cancha, por así decirlo. Es decir, borrar todo límite entre lo que es verdadero y lo falso.

De esta manera, se le termina creyendo con quien se tiene acuerdo desde antes, confirmando el sesgo ideológico de cada uno. Una política gobernada totalmente por las emociones, las pasiones tristes y las frustraciones a las que se refería Espinoza, parecen confirmar ese desarrollo de lo peor que tiene el individuo.

Esta cuenta, atribuida a Santiago Caputo, fue borrada luego de que la Justicia porteña avalara las denuncias del PRO contra la realización y difusión de los videos fakes. La cuenta se llamaba @MileiEmperador. Ahora al asesor se le atribuye otra que se llama @MileiLibertador.

La filósofa argentina Paula Sibilia acuñó el término “la escenificación pornográfica del poder”. En sus ensayos —como “El hombre postorgánico” (2005), “La intimidad como espectáculo” (2008) y “Lo que el dinero sí puede comprar” (2020)—, Sibilia analiza cómo las transformaciones tecnológicas, mediáticas y culturales contemporáneas convierten la política en una especie de performance hipervisibilizada, donde el poder ya no se ejerce desde el secreto, sino desde la exposición extrema, casi obscena.

El término “pornográfico” no alude tanto al sexo como a la exhibición desmedida de lo que antes era íntimo, reservado o simbólicamente contenido, algo que antes se sugería y ahora se muestra de forma cruda, sin mediación. Sería la diferencia entre el erotismo y la pornografía, o la seducción y la pornografía.

En el plano político, eso se traduce en líderes que se exhiben en su emocionalidad, en sus excesos, en sus “bajadas” escandalosas, y que hacen de esa exposición un recurso de legitimación. Las cuentas asociadas a Santiago Caputo, en las que se ríe del resto de las organizaciones y que difunde permanentemente sus intenciones por vulnerar el sistema democrático, es una clara escenificación pornográfica del poder. Es una muestra de que se hace abuso de su lugar de poder y evidencia como el resto no puede hacer nada al respecto.

Como decíamos, las fake news no son una novedad de Argentina. La extrema derecha en todo el mundo tiene mucho tiempo usándolas. En las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil, el candidato derechista Jair Bolsonaro fue acusado por su rival, Fernando Haddad, de difundir noticias falsas en su contra mediante Whatsapp.

Según una investigación del diario Folha de S. Paulo, empresas pagaron para propagar mensajes en masa a favor de Bolsonaro, que ganó las elecciones en las elecciones generales de octubre de 2018.

Cuando Bolsonaro perdió las elecciones en 2023, Bolsonaro organizó una movilización de sus seguidores para impedir la asunción de Lula Da Silva. Hay un estratega digital argentino procesado en Brasil por participar en la generación de fake news sobre los resultados electorales llamado Fernando Cerimedo. Este hombre es uno de los responsables del medio libertario La Derecha Diario y fue asesor del Presidente durante su campaña.

En una entrevista para Radio Con Vos en 2023, el propio Cerimedo dijo: “Al cambiar los algoritmos, ya no sirve hacer cuentas trolls para salir a criticar a alguien”. “La gente ya no es tonta. Nosotros utilizamos estas cuentas para el SEO, para hacer que una noticia sea más relevante, armar discursos y hacer que el algoritmo te devuelva información”, explicó.

Si Milei perdiese las elecciones en 2027, ¿recurriría al mismo recurso de fake news negando el triunfo opositor, como lo hizo Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos? Evidentemente, la democracia argentina, al igual que los sistemas democráticos en todo el mundo, se encuentran frente a un desafío con el surgimiento de estas tecnologías. No alcanza con cerrar una cuenta de X. Probablemente, el Congreso y la Justicia deben tomar cartas en el asunto e intervenir antes de las próximas elecciones para que algo así no vuelva a ocurrir.

Seguiremos viendo cómo evoluciona este nuevo recurso de la extrema derecha, que llamamos fake news, y la diferencia que rescatamos de aquella discusión con Sol Pérez, donde Milei decía “yo solo retuitié”. En 2019, eso se utilizaba para peleas en los paneles de las canales de televisión ligados al espectáculo. Hoy, se utiliza en la alta política.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

