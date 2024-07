Leonardo Grosso: "Milei tiene picado el boleto de los sectores populares"

Leonardo Grosso, ex diputado por la provincia de Buenos Aires, criticó el programa antiprotesta ponderado por el Gobierno nacional y advirtió por la escalada represiva que se vive bajo la gestión de Milei: "Es una política de persecución y de coartación de la libertad de expresión y del derecho a peticionar a las autoridades", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Leonardo Grosso es dirigente del Movimiento Evita y ex diputado por la provincia de Buenos Aires. Tuvo a cargo la Juventud Peronista Evita del partido de San Martín. La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con dirigentes del Movimiento Evita para avanzar en la construcción de su armado nacional.

¿Kicillof es hoy el adversario político del presidente Milei? Incluso el mismo presidente lo elige al llamarlo, por ejemplo, "comunista" o "zurdo comunista". Recientemente usó ese calificativo para decir que era obvio que la planta de GNL no iba a estar en la provincia de Buenos Aires, porque está conducida por un comunista.

En términos objetivos y concretos, Kicillof es el dirigente peronista a cargo del campamento peronista más grande de todo el país, ya que gobierna la provincia de Buenos Aires, y sin dudas, también Milei lo ha elegido de contrapunto. De todas maneras, esto ya venía construyéndose antes de que Milei sea presidente porque eran dos economistas con perspectiva distinta.

Axel Kicillof vuelve a cruzar el alambrado con críticas al ajuste de Milei y la mira en un armado nacional

De todas formas, no creo que sea el único adversario que tiene Milei. Entiendo que hay una configuración un poco más compleja de Argentina, y que tanto Kicillof como Milei son conscientes de eso.

La eficiencia del protocolo antiprotestas de Bullrich

Una reciente estadística mostró que, a nivel nacional, los cortes de calle y manifestaciones se redujeron un 25%, y que en la Ciudad de Buenos Aires un 50%. A partir de esto, las autoridades nacionales se ufanaban de que eso tenía que ver con el protocolo que lleva adelante la ministra Bullrich. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Es correcto que se redujeron tanto, cuando al mismo tiempo la situación económica es tanto peor?

Sí, estoy seguro que es cierto, porque lo vemos todos. No sé si las estadísticas son tan fieles como dicen, pero seguro que se redujo la cantidad de piquetes y eso es el resultado de una política de persecución y de coartación de la libertad de expresión, y del derecho a peticionar a las autoridades que viene desarrollando el gobierno de Milei, con complicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunos gobiernos provinciales.

No nos olvidemos de que cuando distintas organizaciones estaban llevando en alto homenaje a lo que fue la revuelta popular del 20 de diciembre, cualquier persona que iba a tomar el tren, mediante los parlantes de los ferrocarriles del conurbano bonaerense, escuchaba mensajes amenazando a la gente con quitarle las ayudas sociales si participaban de una movilización.

La protesta como terrorismo

Hubo persecución y represión en casi todos los eventos de movilización que hubo en la Argentina. Hay una política deliberada para limitar ese derecho del pueblo argentino a expresarse y a peticionarle a las autoridades, y eso tuvo su efecto. Es terrible porque, además, esto pasa en el momento en el que empeoran las condiciones sociales de la gente.

Pese a que ellos lo ven como una victoria, el resultado de eso es peor. Ayer escuché a Waldo Wolf diciendo que ahora ordenaron la Ciudad, pero esto es como en el resto de la vida, cuando hay un problema y uno lo reprime, después eso sale mal.

Avance de la Policía de la Ciudad contra la protesta de los trabajadores en la puerta del INTI.

Creo que queda claro que yo no tengo ninguna afinidad con el gobierno de Milei, pero quedó claro también que había toda una discusión de factibilidad, en la cual pareciera entonces que Patricia Bullrich tiene razón: si te vienen 50.000 personas no hay forma de que no corten la calle, porque no hay forma de crear un mecanismo que lo impida. ¿Finalmente es factible, independientemente de la cuestión de índole moral, la eficacia en su tarea?

Sí, por una parte sí, pero es a muy corto plazo. Yo te insisto con esto: podemos discutir todo, la protesta, los métodos, yo no tengo problemas ni prejuicios en esas discusiones, pero lo que creo es que en un Estado de derecho y en una república como la nuestra, protestar es un derecho, y más en una situación social como la que se vive en Argentina.

Este derecho debería ser utilizado, sobre todo porque es parte de nuestra tradición y de nuestra cultura en la Argentina, porque la democracia no es solo ir a votar cada dos años y poner una boleta en una urna, hay distintos mecanismos de expresión de los distintos actores que intervienen en la institucionalidad de nuestro país.

La protesta es uno de esos mecanismos, e insisto con que reprimirla tiene resultados a corto plazo que ellos pueden vender como eficientes y buenos, pero a mediano y largo plazo eso termina mal porque la escalada represiva en la Argentina siempre terminó mal, con cosas que no quiero ni nombrar porque no quiero que sucedan.

El impacto de las políticas sociales de Milei

Elizabeth Peger (EP): Te quería consultar respecto de la situación hacia adelante en cuanto al funcionamiento de los planes sociales. El Gobierno ha puesto en marcha esta reformulación del esquema del Potenciar Trabajo en dos nuevos programas, pero lo cierto es que ninguno todavía está en plena vigencia y, mientras tanto, hay recortes de los programas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están observando en los barrios con los recortes de estos programas y la situación a futuro?

Ayer tuve una reunión en un barrio en Moreno y una vecina me contaba que los vecinos ya no pueden comprar la garrafa, que la mayoría de la gente está cocinando y calefaccionándose con leña que encuentra en la calle o pedazos de madera. O sea, la situación social es muy grave, y a eso se le suma una política de ajuste deliberado desde el Gobierno sobre las políticas sociales que morigeraraban un poco esos problemas.

La pobreza trepó al 50,5% en el primer semestre según mediciones privadas

Lo que nosotros estamos viendo es una situación social muy delicada, agravada con una política del Gobierno de ir achicando y achicando las políticas de ayuda social. Por eso construimos otras experiencias, otros caminos para solidificar el trabajo en la economía popular, y lo venimos planteando, existe un sindicato en la Argentina. Lo que vemos es eso, que vienen achicando esa política social de una manera muy brusca.

Quizás la expresión más brutal de eso es lo de los comedores, que Pettovello prefiere que se le pudra la comida en los galpones antes de dársela a las organizaciones sociales o a las iglesias para que que la administren. Y eso impacta muy negativamente en los sectores más desprotegidos de esta población, que son la gran mayoría en este momento.

EP: ¿Esto conjuga también con un plan de demonización, de alguna manera, de las organizaciones y de los movimientos? ¿Han perdido legitimidad los movimientos en los barrios?

No, nosotros ya vivimos estas campañas de demonización de los movimientos sociales y seguimos caminando. El otro día, una compañera me recordó lo que fue toda la experiencia en el 2001 al 2003, el caso de Kosteki y Santillán, en donde durante días enteros decían que eran "violentos que querían asesinarse entre ellos", cuando después se demostró otra cosa.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello tiene el tiempo contado para hacer entrega de los alimentos a los comedores.

Bueno, eso era en contextos donde había campañas generalizadas de demonización de los movimientos sociales. Yo creo que eso también es poco responsable en términos de las tareas que cumplen los movimientos sociales en este marco y en los contextos de crisis, pero además es mentira, porque puede haber algunas situaciones que son cuestionables, por supuesto, pero eso no implica la generalización ni cuestionamiento del funcionamiento o el objetivo de por qué surgieron los movimientos sociales. Nacieron al calor de las tareas que el Estado iba abandonando en los sectores más postergados de la sociedad mientras el capitalismo iba postergando a más sectores. Entonces, son dos abandonos.

A partir de eso, los movimientos sociales nos hicimos cargo de la salud, de la educación, de la comida, de las asistencia social y después nos hicimos cargo de inventarnos nuestro propio trabajo y de armar un sindicato para dotar de derechos a esos trabajadores y trabajadoras, porque creemos que el trabajo es lo que ordena a la sociedad.

Pettovello en apuros: reclamos opositores, ruido sindical y nombramientos en espera

Hay una campaña de demonización y de persecución instigada por el Gobierno permanentemente. Además, hay mucha generalización, y el ejemplo más claro fue la mentira o la fake news sobre los comedores fantasmas. Yo soy de San Martín, y cuando me puse a ver la lista de los comedores que ellos denunciaban como fantasmas, los conocía a todos, o sea, existían todos.

Algunos comedores son de organizaciones, otros son de distintas instituciones locales, otros de la municipalidad, pero existen todos. ¿Cómo puede ser que el Ministerio circule una lista donde dice que estos comedores no existen y esos comedores sí existen y trabajan? ¿Qué pasa con esas personas que trabajan ahí? ¿Qué pasa con las personas que van a recibir alimento en nuestro país que es productor de alimento? Bueno, esto es un poquito la foto de lo que estamos viviendo

Esto no es de largo aliento, la historia no termina nunca. Los movimientos sociales no van a desaparecer, y menos en este contexto. Vamos a seguir trabajando con la frente alta para reconstruir la Argentina, le guste o no al Gobierno.

La reconfiguración peronista en la era Milei

Alejandro Gomel (AG): Hay todo un proceso de rearmado en la oposición, especialmente dentro del peronismo. Además, ya hay un grupo de la Provincia de Buenos Aires que plantea un armado sin el kirchnerismo, donde están Fernando Gray, Facundo Moyano o Juanchi Zabaleta. ¿Efectivamente viene por ahí el rearmado de la oposición?

No, claramente no. Un rearmado de la oposición excluyendo un sector importantísimo del peronismo como es el kirchnerismo, donde todavía la figura de Cristina tiene un peso muy importante, es un poco ridículo. Hay algunos compañeros que plantean eso, pero a mí me parece que el camino no es ese, sino agrupar y reagrupar a todos los sectores.

Peronismo sin nombres: falta de liderazgos y la figura de CFK

No solo ese es el camino, sino también poder pensar las nuevas discusiones que tiene que encarar el peronismo de cara a cómo vamos a organizar este país en este contexto de este mundo y de esta realidad argentina y global. La unidad no alcanza, es una condición necesaria, pero no suficiente para hacer una opción electoral en la Argentina.

Además, las encuestas de opinión pueden decir lo que quieran, pero yo camino a la calle y estoy convencido de que Milei tiene picado el boleto en los sectores populares, no creo que vuelva a ganar una elección.

Abad y la planta de GNL: "Kicillof elige confrontar en lugar de trabajar en beneficio de los bonaerenses"

Nosotros, los dirigentes políticos, sociales y gremiales, tenemos que ver cómo construimos un espacio que pueda pensar, interpretar e interpelar al conjunto de la sociedad argentina para construir una alternativa a esto, que es un modelo de saqueo, hambre, desocupación y mucho dolor para la mayoría del pueblo argentino.

AG: ¿Y quién encabezaría esa unidad?

Y eso hay que ir discutiendo y construyéndolo. Una de las coincidencias que tuvimos con Axel Kicillof en la reunión tiene que ver con eso, con que todos queremos construir el espacio que garantice consolidar una alternativa en la Argentina. Después, esas cosas no se deciden a dedo, no se dicen desde antes, son el resultado de la construcción y no la condición para la construcción.

