Álvaro González: "Veo cerca de Larreta al peronismo de Schiaretti"

Álvaro González se refirió a las tensiones dentro del partido al que pertenece y los vínculos con La Libertad Avanza, y remarcó la importancia de la discusión y el consenso en la política, pero señaló que “el Gobierno tiene que entender que tiene 40 diputados, no 229”, por lo que necesitará negociar para avanzar con sus proyectos. Además, explicó que el equilibrio fiscal no debe ser tomado como "un fin en sí mismo" sino como condición necesaria para "un plan de desarrollo económico". “Es imposible que no haya un plan de desarrollo para la Argentina y que solo sea equilibrio fiscal no pagando nada. Es medio complejo que ese equilibrio fiscal sea sustentable por mucho tiempo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Álvaro González es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires con mandato hasta 2027, y consejero en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue subsecretario de Asuntos Públicos de la Ciudad en 2011 y legislador porteño en 2003. Es uno de los hombres cercanos al ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras haber perdido la interna con Patricia Bullrich, el ex jefe de Gobierno porteño optó por un bajísimo nivel mediático y parece que irrumpirá con su nueva organización política "Movimiento al Desarrollo". Por la faceta "swiftie" del ex jefe de Gobierno porteño, lo recibimos con “Look what you made me do” de Taylor Swift. ¿Podría ser eso lo que Horacio Rodríguez Larreta le dijera a Macri? ¿"Mirá lo que me hacés hacer"?

Qué sé yo, no lo sé. La verdad, yo soy de los que creo que en esta actividad, que es la política, si hubiera algo que aclarar no lo aclarás por los diarios, lo aclarás en los lugares que lo tenés que aclarar. Sobre todo cuando se tratan de situaciones que le dan una entidad y una cuestión a una preadjudicación que no había generado ningún tipo de ni perjuicio ni beneficio, digamos. Era una preadjudicación.

El Gobierno que llegó cree que esa preadjudicación hay que darla de baja. Que la dé de baja y se terminó con el problema. Aparte, no puede sorprenderlo al Gobierno que llega, porque el Gobierno que llega era parte del Gobierno que se fue. Los funcionarios que hoy están en el Gobierno de la ciudad son funcionarios que estuvieron en la gestión de Horacio también.

Me parece que acá hay otra historia. Me parece que acá hay un problema más de fondo, que es la relación con el gremio de Camioneros. Y es lo que hoy la Ciudad está sufriendo, que es una baja en la calidad del servicio de recolección de residuos. Entonces, mezclamos todo. Y cuando se mezcla todo, nada bueno puede salir. Separemos las cosas, desdramaticemos. Si querés dar de baja el contrato ese, dalo de baja. Arrancá con un contrato nuevo, el que creas mejor. Para eso tenés tus funcionarios. Muchos de aquellos que participaron también en todo ese proceso. Por lo cual yo le bajaría el tono a eso.

Me parece que hay que enfocarse en lo que hay que enfocarse, que es que aquellos servicios que la Ciudad necesita que se presten con excelencia, sean prestados con la excelencia que requieren. Y en ese esquema hay un hilo conductor, que es el sindicato de Camioneros. Bueno, habrá que resolver la relación que quiere tener el Gobierno con el sindicato de Camioneros.

El sindicato de Camioneros tiene una manera de generar sus propias políticas que yo no comparto en absoluto, en algunos casos hasta extorsivas, bloqueando accesos o generando, desde el punto de vista de cuando vos tenés un contrato como la recolección de residuos, que trabajen a reglamento. Trabajar a reglamento significa caminar 15 minutos y descansar. Es imposible. Entonces no habría posibilidad de que alguna vez se haya levantado la basura.

Pero vuelvo sobre el tema. Me parece a mí que lo importante acá es que si hay algo que no le parece correcto al Gobierno, tiene la parte administrativa para investigar todo lo que quieran. Y si hubiera, de la parte administrativa, alguna discusión que tiene que ser judicializada, que lo hagan.

Yo, en términos políticos, con gente de mi propio partido y con la que he sido parte del Gobierno, preferiría no discutir estas cosas por los diarios. Pero bueno, son opiniones.

Me vino a la memoria Eliseo Verón cuando decía que el significado del mensaje "lo coloca el receptor y no el emisor". Porque tomaste mi preguntas por el lado de Jorge Macri y el contrato de las grúas, y yo te preguntaba por Mauricio Macri y el Movimiento al Desarrollo que estaría lanzando Horacio Rodríguez Larreta, para saber si está dentro del PRO o lo trasciende.

Ahí nosotros siempre dijimos que no participábamos en la conducción formal del PRO, pero que seguíamos siendo del PRO, porque compartimos los valores, y somos socios fundadores del PRO como tal.

Ahora, creemos que en la política moderna, y es una discusión que hemos tenido desde que perdimos las elecciones, aquellos que somos apasionados de lo que hacemos no podemos no dedicarle tiempo a hacer una retrospección de lo que pasó y ver cómo nos paramos hoy de cara al futuro. Y de cara al futuro me parece que, con la política moderna, los partidos han perdido fuerza y son más los movimientos los que generan la movilización en la sociedad para llamar la atención.

Me parece que, si hay algo que le falta a la Argentina para salir de la problemática en la que está metida hoy, es salir de la discusión financiera, de los bonos, del arrendamiento y demás, y ver cómo generás un modelo de desarrollo, y en eso empezamos a trabajar, por ahora en silencio, invirtiendo nuestro tiempo en generar papeles de trabajo y posibles planes de gobierno. Que el día de mañana vos puedas exhibirle a la sociedad en una discusión que no es José contra Pedro, no es que José es más mediático que Pedro, o que Pedro es menos mediático que José, sino cuál es el programa. Y que sea el programa lo que valide la sociedad. Después, discutiremos quién es el más capacitado para llevar adelante ese programa, pero en definitiva me parece que los argentinos tenemos que empezar a pensar en figuras menos mesiánicas y más programáticas.

Entonces, desde ese punto de vista, creemos que, y se me ocurrió como posible nombre (todavía estamos trabajando en eso, porque es una cuestión muy reservada entre nosotros), que el Movimiento al Desarrollo podría ser una forma de tratar de expresar sintéticamente qué es lo que creemos nosotros que es lo que pueda sacar a Argentina de este estado.

En ese Movimiento al Desarrollo, ¿podrían no solamente peronistas, y también kirchneristas estar compartiendo esas ideas?

Yo creo que el kirchnerismo tiene su propio esquema político-ideológico, lo veo más difícil. Yo sí veo un peronismo, como el de Schiaretti, por ejemplo, o el de Perotti, si quieren llamarlo de alguna forma, "peronistas más tradicionales", que podrían participar. Porque, en definitiva, el desarrollo no es la idea de un iluminado, no es lo que pretendemos nosotros, sino que sea el trabajo de un conjunto de actores políticos y no sólo políticos, sino también empresarios, periodistas, medios de comunicación. De un conjunto de lo que es la sociedad argentina, pensando en un modelo de desarrollo en el que todos podamos poner algo. No que tengamos que vender dólares para pagar los impuestos, sino en un modelo de desarrollo que nos saque para adelante. De esto se trata un poco lo que estamos tratando y empezando a conversar.

Alejandro Gomel: Quería preguntarle sobre la vida del bloque en la Cámara de Diputados. Hay muchas versiones y movimientos, y en la Legislatura provincial se partió el PRO, ¿puede pasar algo similar en Diputados? Incluso hay una parte de lo que antes eran libertarios, con Oscar Zago a la cabeza, diciendo que podrían armar un bloque con parte del PRO. ¿Hay una parte del PRO que puede irse con La Libertad Avanza? ¿Qué movimientos ven en la Cámara?

Negarte que esto va a generar una discusión o el principio de una conversación sería hipócrita de mi parte.

Yo creo que hay un grupo de diputados más vinculados al sector de Patricia que ya tomaron la decisión, porque son parte del Gobierno. Y hay otro grupo de diputados, entre los que yo me encuentro, en donde decimos que el Gobierno necesitaba la herramienta y ahora la tiene. A partir de ahora, empecemos de nuevo.

En lo que está bien, obviamente, las dos manos levantamos, y lo que está mal, discutamos. No está mal discutir o ponerte enfrente y tener una opinión divergente. No se te puede transformar automáticamente en un irreconciliable adversario con el que no podes hablar por tener una diferencia. Habrá que ver, qué sé yo. Ahí tendrá que tener la muñeca el presidente del bloque también, Cristian, que en eso se ocupa y mucho, de ver cómo contemporiza las visiones.

Pero bueno, en donde vos tenes 40 políticos todos juntos en un bloque, es lógico que haya discusiones, posiciones y que no todos pensemos lo mismo.

AG: Y de esos 40, ¿cuántos tienen la posición de “hasta acá llegamos”?

Intentaría que cada uno se exprese. No me gusta nunca poner en algún lugar a gente que no se ha expresado, porque con todo derecho pueden decir, "che, flaco, vos que te pones a opinar por mí".

Pero yo creo que hay una mirada, te diría, mayoritaria, de decir que "hasta acá cumplimos", y creo que Ritondo se puede dar por satisfecho, porque le ha prometido al Gobierno cumplirle con la Ley Bases, y todas las votaciones que tuvimos en la Ley Bases, el bloque votó todo junto, con lo cual ya está. Me parece que hasta ahí estamos bien. Ahora empieza de nuevo.

Ahora viene el presupuesto. Yo creo que es una enorme herramienta el presupuesto para discutir qué modelo de gobierno vamos a tener el año que viene. Acuérdense que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado.

Entonces, me parece a mí que se vienen momentos políticos interesantes en el Congreso a partir de agosto, con algunos proyectos que tienen que ver con el Código Penal, baja de imputabilidad y demás, y básicamente en el mes de septiembre tiene que ingresar el presupuesto. Y ahí me parece que es una discusión que va a requerir de mucha paciencia para el Gobierno.

Yo no lo digo en modo de minimizarlo, pero el Gobierno tiene que entender que tiene 40 diputados, no 229. 40 diputados que representan al 30% de los votos que sacaste en la primera vuelta, que son los que te dieron los diputados, y siete senadores. Es lo que sacaste cuando vos clavaste 30 puntos en la primera vuelta. Los 55 puntos son posteriores, y ya no se votaban diputados y senadores.

AG: ¿Las conversaciones con Zago y su bloque están avanzadas? ¿Puede haber una incorporación?

Zago fue presidente del bloque de La Libertad Avanza, tuvo ese desencuentro, y él tiene tres diputados. Yo no he hablado con Oscar de este tema en particular, sí podría decirte que he hablado de política en general, porque es mi laburo, pero yo creo que Oscar tiene una visión un poco menos dogmática en cuanto a que la política siempre es pelea permanente y el que piensa distinto es un enemigo. Me parece que, desde ese punto de vista, veo a Oscar más cercano al diálogo y a la posibilidad de acordar.

Por otra parte, cuando vos te pones a pensar, el logro político más importante que exhibe el Gobierno en los primeros siete meses es un pacto. ¿Y un pacto qué es si no es un acuerdo? ¿Y un acuerdo qué es si no es un consenso? Lo que antes era una mancha venenosa termina siendo la solución. Es todo medio contradictorio.

Horacio tenía todo un plan de gobierno, donde mucho de lo de la Ley Bases planteó era también parte de su perspectiva si hubiera sido presidente, sobre todo lo que tiene que ver con el orden macroeconómico. ¿Puedo inferir que la elección, aunque sea todavía precaria, de la palabra “desarrollo” en el movimiento que están creando es porque parten de la base del post Milei? ¿Es decir que lo que le falta a Caputo es un plan de desarrollo y asumen que comparten las ideas de equilibrio fiscal, superávit fiscal y reducción de la inflación, pero que esa es una fase, y lo que falta es la segunda que tiene que ver con el desarrollo?

Exactamente como lo dice usted, Jorge.

Si el equilibrio fiscal fuera un fin en sí mismo, pero no, el equilibrio fiscal no es un plan económico. El equilibrio fiscal es una condición, si querés, sine qua non para que el plan económico y de desarrollo sea posible. Ahora, si bajar la inflación es sólo generar más recesión, más recesión es menos trabajo, menos empleo y más gente fuera del sistema, donde tenemos un altísimo porcentaje de la sociedad que la está pasando mal. Entonces, me parece que hay que empezar a contarle a la sociedad que puede haber, más allá del equilibrio fiscal, que está bien que todos busquemos un equilibrio fiscal que sea sustentable en el tiempo y que no sólo sea no pagar.

Porque si vos te ponés a hablar con la Cámara de la Construcción, por decirte un sector, preguntale qué piensan del equilibrio fiscal, si hace siete meses que no les pagan. Ahora, el que no le paguen a la Cámara de la Construcción, que pueden tener cualquier opinión disvaliosa sobre la actividad de la obra pública, está bárbaro, mejorémosla en todo caso, pero que no haya obra pública, que no haya obras de mantenimiento... ¿cuánto cuesta mantener algo? Una vez que lo construiste, después se te deteriora. Volver a ponerlo en funcionamiento cuesta mucha plata.

Lo que digo es que, cuando vos dejaste de pagar una obra pública, no es que se terminó el problema, se terminó un problema y empieza otro. No hay trabajadores de la construcción. En las obras, lo que hay es estudios de abogados trabajando en la computadora los reclamos al Estado. Entonces, los dogmas, hay veces que hay que acomodarlos a las realidades. Y me parece a mí que en eso, a lo mejor en un principio está bueno plantarte, pero después te tenés que acomodar. Es imposible que no haya un plan de desarrollo para la Argentina y que solo sea equilibrio fiscal no pagando nada. Es medio complejo que ese equilibrio fiscal sea sustentable por mucho tiempo.

