Lisandro Varela: "Hay gente que hace un esfuerzo para sobrevivir, pero ya no esperan nada"

El especialista en análisis político y discurso, Lisandro Varela, dialogó con Jorge Fontevecchia y detalló las conclusiones sobre su nuevo trabajo en los barrios populares. Cómo viven y qué piensan sobre su futuro.

¿Qué se puede contar sobre tu último informe "60 pobres"?

Durante el verano estuve en yendo a ocho barrios populares y entrevisté a 60 personas pobres en la vía pública, cinco de ellas en situación de calle, pero las 55 restantes con algún de nivel de ingresos. En muchos casos se daba la combinación de un plan social con el pequeño sueldo del trabajo en negro y yendo a comedores. Todas personas que están llegando con lo justo y sus prioridades son la comida y tener dónde dormir. En general, alquilan piezas en la ciudad de Buenos Aires y no esperan nada. Esa es la principal conclusión que me quedó de las conversaciones.

Cuando decís eso, ¿hay una actitud de resignación?

Noté que son personas concentradas para poder sobrevivir, porque tienen que hacer un esfuerzo enorme para conseguir lo más básico. Tienen carencias y están preparadas para seguir funcionando, en el marco de no tener esperanza. Hay gente que hace un esfuerzo para sobrevivir, pero ya no esperan nada. No se permiten soñar, aunque sí aparece el tema de la casa como algo muy fuerte.

¿Qué diferencias encontraste entre las distintas personas con las que hablaste?

El informe lo hice en la ciudad de Buenos Aires y, en general, hay un mínimo de calidad de vida en esos barrios populares y cierta sensación de seguridad. La gente no parecía tan en riesgo, aunque hablan mucho de la inseguridad. Las mujeres están a cargo de las familias, los hijos y el relato de la historia familiar. Tienen cierta noción de dónde vienen, el esfuerzo que hicieron y lo que lograron. A los hombres los vi más en el día a día, preocupados por lo económico.

¿Hay diferencias entre los argentinos y los extranjeros?

Hay mucha discriminación a los inmigrantes de Bolivia y Perú y la sufren dentro de los barrios populares. Han pasado por cosas terrible. Una señora que vino de Perú fue a un hospital público porque tenían pérdidas en el embarazo de su primer hijo y le dijeron que vuelva cuando sangre más. Está muy presente la discriminación entre los vecinos y en el discurso diario.

