Jorge Macri: "El kirchnerismo prefiere poner la plata en un plazo fijo y no en la seguridad"

El titular del PRO bonaerense, Jorge Macri, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y criticó la gestión del Gobierno en materia de seguridad. Además, contó los detalles sobre un operativo de decomiso de droga desde la Comisaría Comunal 4.

¿Cómo comenzó este decomiso?

Este es un operativo que lleva varios meses de investigación, donde la Brigada de la Comuna 4 viene trabajando junto al juez Lijo, que aportó mucho, y hoy tenemos uno de los puntos culmines, con el decomiso de más de 100 kilos de droga. Esto nos permite sacar miles de dosis de la calle y evitar la venta, la violencia y las muertes que traen el comercio ilegal de droga. Hay dos delincuentes detenidos, antes de este, de origen dominicano y que son parte del operativo. Vamos a seguir trabajando para ver qué más hay detrás de la organización.

Hizo hincapié en las pistolas Taser y las motos que todavía no pueden ser utilizadas como herramienta para poder continuar en el decomiso de estas drogas y evitar la delincuencia.

El Gobierno tiene una mirada de ponerle palos en la rueda a la Ciudad. Son muchos los ejes con los que nos complican, como la no entrega las Taser, parte de las motos que todavía están en la Aduana, los delincuentes que están detenidos en comisarías y no en el Servicio Penitenciario Federal y son una bomba de tiempo que distrae a más de 1.500 efectivos que deberían estar en la calle, la suspensión del del sistema de reconocimiento facial y, sobre todo, en función de la detención de dos chilenos que ocurrió hace unos días, la derogación que hizo el presidente Alberto Fernández del decreto del 2017 que firmó Mauricio Macri, que permitía deportar rápidamente a delincuentes graves a su país de origen. Nosotros recibimos a los ciudadanos de bien que quieren llegar de cualquier país, pero no a los que delinquen, porque no tiene sentido que tengamos que mantenerlos en nuestras cárceles. Hoy eso no existe y demuestra que el kirchnerismo está más del lado de proteger a delincuentes que de detenerlos.

¿Qué diferencia hay en la seguridad dentro y fuera de la General Paz?

La diferencia está en la decisión política, que la tuve en mi ejercicio como intendente de Vicente López, pero que también la tienen otros como Néstor Grindetti, Gustavo Posse o Diego Valenzuela. Cuando hay decisión política y tecnología, la gente y la justicia sienten eso y marca una diferencia notable. El descenso de los delitos en la Ciudad es demostrable, dimos estadísticas hace poco tiempo. Pasa lo mismo en muchos de los municipios gobernados por Juntos por el Cambio que mencionaba. Más que la General Paz, la diferencia está en tomar la decisión o no, porque el delito sabe que se complica la situación si son detenidos y se los va a buscar. Si no pasa, sienten que es terreno para ellos.

¿Hay recursos que hacen que se pueda combatir el delito de otra manera? En los municipios que mencionás, ¿bajó la tasa de delito en los últimos años, en comparación con los municipios gobernados por el Frente de Todos?

En general sí, con las particularidades de cada caso. Cuando comparás Vicente López con San Martín, que está al lado y hoy está muy mal, pero hace 15 años tenía más pujanza y era la capital industrial de la provincia de Buenos Aires, esa diferencia se nota. La tecnología está al alcance de todos, pero están los que deciden no tener reconocimiento facial ni lectores de patentes, o de patrulleros que tenemos, y eso hace la diferencia. El kirchnerismo prefiere poner la plata en un plazo fijo y no en la seguridad, que es invertir donde tiene que estar.

