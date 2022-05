Jorge Macri respaldó las elecciones desdobladas en provincia de Buenos Aires: "Sería muy bueno"

La posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires de las nacionales es impulsada desde Juntos por el Cambio, pero el tema hace mella sobre todo en el Frente de Todos. El proyecto de ley fue presentado la semana pasada por el legislador provincial Joaquín de la Torre y ahora es respaldada por Jorge Macri.

La idea es que los votantes elijan al gobernador y a los intendentes en una fecha distinta a la votación presidencial. En este sentido, el funcionario del Gobierno porteño y titular del PRO en la provincia avaló la iniciativa y señaló que “sería muy bueno”.

Una parte de esta iniciativa se fundamentó en modificar la situación de que el resultado de la provincia siempre “es arrastrado” por la elección nacional, pero también en los rumores de que Cristina Kirchner podría presentarse como senadora para levantar la elección bonaerense, “pegando” ambas elecciones, algo que también buscan descartar.

Frente a la posibilidad de ser candidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri expresó que no hablará sobre eso hasta el próximo año.

“No veo un escenario de desdoblamiento, pero creo que sería muy bueno”, sostuvo el exintendente de Vicente López este domingo 1 de mayo en diálogo con Todo Noticias (TN).

“Lo he planteado varias veces, en provincia de Buenos Aires no hay contrato social porque se elige todo junto; sería bueno que se elija en un momento distinto al gobernador y al presidente”, expresó Macri.

“Sería bueno tener un gobernador que tenga un contrato social con los bonaerenses. Lo que pasa con Axel (Kicillof), y que ha pasado en general, es que hay obediencia debida al presidente que lo puso en la boleta”, explicó Macri.

Interna en el Frente de Todos

Por otra parte, el ministro de Gobierno de la Ciudad se pronunció sobre la interna en el Frente de Todos y dijo que “no hay Gobierno” porque la gestión está “paralizada” a partir de las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “El problema no es que haya distintos puntos de vista, el problema es cuando esos puntos de vista se vuelven tan violentos que paralizan la gestión”, explicó Jorge Macri.

“No se enfrenta la inflación con seriedad, no hay una política de seguridad y de narcotráfico, no hay norte y no hay percepción de futuro. Se destruyó la posibilidad de que el futuro sea mejor que el hoy, y estas peleas las sufre la gente”, añadió el ministro.

Jorge Macri delinea una candidatura porteña y sostiene su armado bonaerense

Asimismo, el titular del PRO bonaerense reconoció que existe una interna dentro de Juntos por el Cambio, pero que sus diferencias no se traducen en dificultades: “También hay distintas miradas, pero en los lugares donde gobernamos se sigue gobernando, los gobiernos no se han paralizado.

En esta línea fue consultado sobre la posibilidad de adelantar la elección del 2023 en la provincia de Buenos Aires, a lo que respondió con ironía cruzando a los intendentes peronistas y señalando que “van a acatar lo que le convenga a la vicepresidenta”. “Los años pares son rebeldes, y en los impares hacen la venia y acatan lo que se les diga”, agregó.

A su vez, pensando en el 2023, Jorge Macri destacó que “se haya sostenido la unidad” en Juntos por el Cambio, incluso después de perder, y remarcó que cuentan con “figuras nacionales muy relevantes”. “Mi objetivo es que el año que viene volvamos a gobernar Nación, Provincia y la Ciudad”, afirmó.

“Si bien el país tiene oportunidades en todos lados, el 70% de los problemas están concentrados en el AMBA, y eso requiere un trabajo de coordinación muy profundo. Voy a trabajar para que logremos gobernar esos lugares”, agregó. Sobre su posible candidatura en la Capital, respondió que recién hablará de eso el próximo año.

Elecciones: un ex ministro de Vidal presentó un proyecto para desdoblar los comicios en Buenos Aires

El proyecto para desdoblar las elecciones

El senador provincial de Juntos por el Cambio, Joaquín De la Torre, fue quien presentó la semana pasada un proyecto de ley que establece lo siguiente: “Las elecciones primarias y generales a cargos públicos electivos no podrán realizarse de manera simultánea con las elecciones a cargos públicos electivos nacionales para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Senadores Nacionales y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes”.

“La provincia se debe una elección propia, donde se discuta un proyecto de provincia y cómo resolver los problemas de los bonaerenses”, argumentó la iniciativa presentada por la oposición.

Algo similar se había intentado hacer sin éxito en el 2019 cuando un sector de Juntos por el Cambio buscaba dividir la elección de María Eugenia Vidal de la de Mauricio Macri.

Sin embargo, este proyecto no apunta a un desdoblamiento para las próximas elecciones sino que se piensa para regir a partir de las elecciones legislativas del 2025. “No ahora porque nosotros queremos sacar el debate de la especulación electoral del año que viene”, explicó De la Torre a Perfil.

