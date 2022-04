Axel Kicillof acusó a Sandra Pitta de difundir noticias falsas y ella le contestó: “¿Ves cómo se siente?”

“Desde hace varios días muchísimas cuentas macristas, entre ellas la de Sandra Pitta y Diana Mondino, difundieron una NOTICIA FALSA”, escribió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en relación a un posteo en el que se lo ve en televisión con Chiche Gelblung y un graph debajo dice: “No necesitamos del campo, nosotros tenemos supermercados”.

“Difundieron una NOTICIA FALSA, a partir de una imagen en la que se adulteraba, de manera burda, mis dichos”, remarcó el gobernador a lo que Sandra Pitta contestó: "Lo mío fue pregunta, Axel, y me respondieron que era fake. ¿Ves cómo se siente cuando te culpan de ser antivacunas, por ejemplo, inventando cosas que no dijiste, como me ocurrió a mí? Hasta vos lo insinuaste en uno de tus discursos eternos”.

Desde hace varios días muchísimas cuentas macristas, entre ellas la de @spitta1969 y @DianaMondino, difundieron una NOTICIA FALSA, a partir de una imagen en la que se adulteraba, de manera burda, mis dichos. pic.twitter.com/BWRhWemY8u — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 28, 2022

Pero la indignación de la farmacéutica y excandidata a diputada no quedó ahí y sumó: “Y no soy macrista. No creo ni en ídolos ni salvadores de la patria. Cuidate vos con tu lenguaje, chiquito”.

Lo mío fue pregunta, Axel, y me respondieron que era fake. Ves cómo se siente cuando te culpan de ser antivacunas, por ejemplo, inventando cosas que no dijiste, como me ocurrió a mi? Hasta vos lo insinuaste en uno de tus discursos eternos. https://t.co/uWRyEF6crz — Sandra Pitta (@spitta1969) April 28, 2022

“A Kiciloff le debería preocupar que personas lógicas como Diana Mondino y yo hayamos creído posible que hubiese dicho semejante animalada”, siguió Pitta y agregó: “Porque si ese graph hubiera acompañado la foto de otra persona, nos hubiéramos dado cuenta en seguida que era un fake irónico”.

A Kiciloff le debería preocupar que personas lógicas como @DianaMondino y yo hayamos creído posible que hubiese dicho semejante animalada. — Sandra Pitta (@spitta1969) April 28, 2022

“Ahora espero que se disculpe por tratarme de científica poco rigurosa cuando detallé los problemas con la Sputnik. Sé que no va a ocurrir, pero lo dejo planteado”, insistió Pitta

Fake news, enfrentamiento real

El gobernador bonaerense efectivamente había participado de un diálogo con Chiche Gelblung, pero el graph verdadero decía: “En instantes habla Cristina”. “La foto retocada era claramente falsa, sin embargo, la replicaron para generar indignación y odio. Lo de siempre: nosotros trabajando y ellos mintiendo”, destacó Kicillof.



RB/fl