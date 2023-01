La comediante Lizy Tagliani destacó la experiencia de haber trabajado tanto con Santiago Del Moro como con Andy Kusnetzoff: "Siempre traté de construir mi propia personalidad, no quería ser como ellos, sino ser yo y estar a su altura", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Los detalles de su casamiento y la presencia estelar de Mirtha Legrand.

¿De qué se trata Got Talent, tu nuevo programa? ¿Seguís recorriendo el país?

Acabo de llegar de Comodoro Rivadavia, donde hicimos el casting. Got Talent es un programa de talentos en donde no importa la disciplina ni la edad. Hay de todo, incluso historias de superación de vida.

Estoy súper contenta con el formato y, sobre todo, por darle a alguien el espacio, como en algún momento me lo dieron a mí. Aún no se sabe cuándo arranca, seguimos en la etapa de los castings.

Agostina Vicente Sánchez (AVS): ¿Qué te llevó a ser parte del proyecto de Got Talent?

Yo tengo tres vicios antes de dormir: me pongo en la computadora a ver casas y autos; reviento granitos, y veo programas de Got Talent, que me encantan. Me maravilla la gente talentosa que hay y las personalidades atrapantes que tienen los participantes.

AVS: Compartiste trabajo con grandes referentes de los medios, ¿cómo fue esa experiencia y qué te aportó?

Ha sido un enorme placer. Desde chica fui una Susana de maricona que era, y se lo he dicho a ella: no era una imitación, era como una amiga con la que me mimetiza.

Después, tanto con Santiago Del Moro como con Andy Kusnetzoff destaco que son grandes trabajadores, se comprometen con el proyecto.

De todas maneras, siempre traté de construir mi propia personalidad, no quería ser como ellos, sino ser yo y estar a su altura.

Vos publicaste el libro “La felicidad terrible”, ¿por qué calificaste de esa manera a ese estado de gracia?

En realidad, cuando escuchaba mis historias, Hernán Casciari fue el que me dijo que tenía que escribir un libro. Fue una gran idea, a la gente le encantó.

En cuanto al título del libro, vi todo lo malo a la distancia. Siempre fui feliz sin saber todo lo negativo que me estaba pasando: no comer, no tener trabajo o las situaciones adversas de mi mamá.

Hay una forma de revertir las situaciones más complicadas, sobre todo, cuando se tiene como prioridad ser feliz.

¿Por qué decidiste no cambiarte la identidad del DNI, aunque fuera un derecho adquirido?

Primero porque ya está la ley y no me veo obligada moralmente a hacerlo por los otros. Es decir, al ser una persona pública, si la ley no salía debería haber hecho el cambio, más allá de mis pensamientos.

Honestamente, el cambio de identidad es un cambio súper fácil en el registro civil, pero me da mucha pereza hacer todos los trámites posteriores. El día que se pueda cambiar todo automáticamente lo haré.

¿Te vas a casar?

Me caso el 23 de marzo y Mirtha Legrand será la madrina. Además, la mamá de mi novio también lo será. Y los padrinos son Marley y Gustavo Yankelevich.

AO JL