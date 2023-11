Luciano Castro, ¿acosado en Paraguay?

El actor se encuentra en Asunción con la obra "El Divorcio" y, de visita en un programa de TV, se sintió incómodo. El hecho surgió cuando Luciano Castro ingresó al estudio de La Mañana de Unicanal, a donde lo recibieron Dallys Ferreira y Dora Ceria.

Luego de saludarlo, Dora se dirigió a él y tocándole con su dedo índice el hombro dijo: “Es de verdad, señora, es de verdad”. Sus compañeros rieron con su ocurrencia, a lo que Dallys le preguntó al actor: "¿Estás acostumbrado?".

Una conductora paraguaya incomodó a Luciano Castro: "Si lo hago yo voy preso"

Luego, Luciano, con cara de fastidio, respondió: "Lamentablemente, sí" y Ferreira le repreguntó "¿por qué? ¿No te gusta?”, mientras que el actor sentenció: “No, no me molesta. Pero si es al revés, tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad’ vamos todos presos. Lo hacés vos y es gracioso. Lo hago yo y voy preso. No pasa nada, sigamos. Que la igualdad exista, no vendamos humo. A mí no me molesta sentirme prostituido, me molesta la desigualdad".

La cara de Dora hacía honor a su apellido, se puso seria y se la notaba tensa. Luciano Castro, ¿exageró?

BL JL