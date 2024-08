Luis Moreno Ocampo: "El mundo está en Fortnite"

Luego de que Israel retomara los ataques en Medio Oriente este fin de semana, Luis Moreno Ocampo remarcó que “el mundo está manejando la guerra para manejar conflictos”. Ante la tensión en Venezuela, declaró que es necesario "evitar que el conflicto siga escalando” porque los organismos internacionales "no tienen facultades de ordenar transformaciones internas”. Por otro lado, sostuvo que a diferencia de otras épocas, actualmente la comunicación es liderada por las redes sociales. "Necesitamos entender de manera urgente esta complejidad del siglo XXI y adecuar la justicia a esta complejidad", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Moreno Ocampo es abogado y referente del mundo jurídico. Fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012. Además, se desempeñó como fiscal adjunto del Juicio a las Juntas, prosecretario y como secretario letrado asesorando al procurador general de la Nación.

Después de que la Corte Internacional de Justicia declarara ilegal la ocupación de Israel en Cisjordania, declaraste que “la política en Israel es ocupar espacios palestinos y ocuparlos de colonos”. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pensando allí?

El tema de Israel es muy complicado porque hay dos pueblos que se pelean por la misma tierra hace 80 años. El mundo está manejando la guerra para manejar conflictos. No sólo se están peleando Palestina e Israel, sino que el conflicto entre esos dos países está escalando al conflicto con Irán.

El gobierno de Israel a Hamas como una especie de sobrevivencia, es el nuevo holocausto. Creen que tienen que matar a todos los palestinos que están en Gaza. Con Irán es la misma idea: creen que tienen que evitar que Irán desarrolle la bomba atómica. Estamos en un mundo con una dinámica destructiva.

¿Sos de los que creen que esta serie de conflictos van a derivar en una Tercera Guerra Mundial?

Hay dos modelos de manera de conflictos: uno es con la violencia y otro es con la justicia. Argentina justamente vivió eso. En los '70, la idea normal era la de matar al enemigo, y en los '80, logramos la idea de la justicia. No significa que no haya más violencia, sino que se maneja con la justicia. Se acusa, se investiga y se castiga, y eso no genera violencia.

El problema es que Estados Unidos, al tener el ejército más grande del mundo, estableció la idea de que son los buenos y van a controlar al mundo con sus fuerzas armadas. Eso genera conflictos en Ucrania y ahora en Israel-Palestina. Putin también pone su parte porque maneja la misma lógica.

Tenemos un mundo jugando al Fornite, un juego en el que el ganador es el que mata a todos los demás. No es algo que creo, lo veo. Cuando estuve en la Corte de Justicia Internacional, mi trabajo fue meterme en la violencia del mundo y después pasé 10 años escribiendo un libro sobre eso. Ahora estoy escribiendo un nuevo libro actualizando los nuevos conflictos.

Estamos en un momento muy crítico. Si no transformamos la visión de que la guerra no es más compatible con la vida humana, no tenemos futuro.

¿Cómo crees que se va a resolver el conflicto en Venezuela? ¿Es a través de la revuelta de los ciudadanos o existe la posibilidad de una intervención extranjera aceptable?

La Corte Penal Internacional es la única organización mundial que se puede meter dentro de los Estados. Venezuela es parte del organismo y la Corte tiene abierta una investigación. No puede juzgar la votación, pero sí la represión a manifestaciones públicas.

Me asombra que todavía haya gente progresista que crea que hay que apoyar a Maduro. Perdieron las elecciones contra una mujer que hizo una campaña muy original. Esta mujer, -María Corina Machado-, recorrió Venezuela en una vieja camioneta, sin plata ni nada. Lo hizo solamente con un discurso femenino, dulce y de madre: el decir “te estamos cuidando”. No decía nada de programas económicos ni nada. Con eso arrasó en un país que está destruido.

América Latina es uno de los pocos continentes que no tiene ninguna guerra. Tenemos conflictos en Nicaragua, en Venezuela y en Colombia, pero no guerras entre Estados. Tenemos que evitar que lo de Venezuela siga escalando. Para eso necesitamos un acuerdo básico sobre paz.

Si la OEA se pusiese de acuerdo, ¿existiría alguna forma legal de intervención extranjera?

En Argentina tenemos una constitución, que aunque a veces no funciona bien, está. No hay algo parecido en el mundo. Hay sistemas armados para estados nacionales, pero no para la región. En la región, tenemos la OEA, que no tiene facultades de ordenar transformaciones internas, sino uno de derechos humanos. Los mecanismos son muy precarios y somos muy permisivos a nivel global.

¿Qué hacemos con lo poco que tenemos? Tenemos una candidata que tiene apoyo popular, organizaciones que reconocen que hay problemas y la Corte Penal Internacional que podría investigar a Maduro.

Muy poco.

Comparando con la Argentina del 76, es mucho más. En esa época teníamos información pública y se lograron muchas cosas. El mundo está complicado y los abogados no le estamos explicando bien a la humanidad que el sistema legal no existe en el mundo, sólo hay algunos esfuerzos y la Corte Penal Internacional es lo más notable.

El abogado explicó que la Corte Penal Internacional solo puede "juzgar la represión a manifestaciones públicas", pero no el resultado de las elecciones.

Pero también ahora, por ejemplo en Israel, la Corte de Justicia Internacional, está cada vez más activa porque la gente reclama orden. La Corte intervino con una resolución explicando que los territorios palestinos están ocupados por Israel.

Sudáfrica también hizo algo muy original, que fue pedirle una resolución a la Corte de Justicia Internacional que diga que previene el genocidio en Palestina. La Corte es muy conservadora, está formada por jueces que son ex asistentes legales de los países más grandes. Aún así, esa gente avisó que había un riesgo enorme de un genocidio en Palestina. Hay pequeños esfuerzos de justicia internacional pero tienen que armonizarse con los líderes políticos.

Elizabeth Peger: ¿Qué opinas del estilo de comunicación del gobierno de Javier Milei, que se refleja en actos como la explosión de discursos de odio en redes sociales o el hostigamiento a periodistas?

Se mucho más de Gaza que de la Argentina de hoy, pero creo que los discursos de odio tienen que ver con los medios de comunicación actuales. Whatsapp y Twitter generan que los grupos se hablen a sí mismos. Somos como tribus digitales y odiamos a otras tribus. Hay una segmentación de la comunicación generada por los algoritmos.

En la época de la dictadura, había una censura total. Era como un régimen de comunicación soviético. Eso murió, ya no existe más. No hay una censura absoluta, sino que hay una fragmentación tal del discurso que no hay verdad, y cada uno piensa lo que quiere.

Eso obtura el debate y el pluralismo.

Pero eso no es un problema de un candidato o del Presidente, es un problema del mecanismo comunicacional.

Quizás este estilo del Presidente ha apostado, más que otros, a que la comunicación devenga en esos espacios y no en la esfera pública tradicional.

Yo creo que la esfera pública está cambiando. Los temas personales inundan la comunicación masiva, no son más cuestiones públicas. La discusión pública es un segmento pequeño de la comunicación masiva, entonces la discusión pública se plantea en términos muy simplistas.

En Palestina, sólo se lee y escucha información sobre cómo los están matando. Los judíos sólo reciben información de persecuciones antisemitas. Cada grupo vive en su mundo y hay poco diálogo. Hay que ver cómo logramos difundir información que neutralice. Por ejemplo, una película como Argentina 1985 logra masificar un mensaje complejo. Esa es una fórmula distinta. Pero no sé cómo hacer eso con Twitter. Estoy viviendo en Malibú porque estoy tratando de entender cómo funciona la comunicación.

La palabra “Holocausto”, que significa el régimen nazi matando judíos, no es resultado del Juicio de Núremberg, sino la película del Juicio de Núremberg de los sesenta, y transformó el sentido. En el pasado, la comunicación la armaban los diarios y las películas la consolidaban. Ahora la comunicación la lidera las redes sociales y cambia cada hora.

Un candidato de cualquier partido tiene que generar su propio grupo. Lo hizo Cristina, lo hizo Milei, lo hizo Trump. Lo hacen todos y el grupo se consolida atacando al otro grupo. Por eso necesitamos entender de manera urgente esta complejidad del siglo XXI y adecuar la justicia a esta complejidad.

¿Qué crees que va a pasar entre Trump y Kamala Harris?

No trabajo con los temas internos de Estados Unidos, pero me parece que se está dando una transformación. Es fascinante el fenómeno que está pasando porque es un debate distinto. No sé qué va a pasar, los números están muy parejos porque Kamala Harris emparejó el partido. Ella es una mujer que lidera, es asiática, es negra. Además, debate muy bien, fue fiscal. El debate con Trump va a ser muy distinto del que tuvo con Hillary o con Biden.

El tema es que los demócratas son más democráticos internamente, pero afuera son distintos. En la política exterior son muy agresivos. Obama mismo fue elegido para terminar con la guerra de Bush y la consolidó. Es negro, liberal, inteligente y simpático pero mató más gente que Bush y armó la guerra de Siria. Ahora Biden armó el asunto entre Palestina e Israel y es increíble que permita que pase lo que está pasando. El triunfo de Kamala en Estados Unidos tiene un impacto distinto en el resto del mundo.

El debate que quiero promover con la gente norteamericana es que hay que terminar la guerra, pero ese debate no se puede tener en Estados Unidos. Estuve seis años en Harvard y no querían discutir la guerra porque creen que es lo que tienen hacer. Thomas Jefferson, el padre de la democracia estadounidense, nunca propuso un sistema global de gobierno. Al revés, Estados Unidos nació como una revolución contra el imperio británico.

De hecho Estados Unidos no está adherido al tribunal de La Haya.

Al principio, Estados Unidos aceptaba formar parte de la Corte de Justicia Internacional, pero con los contras en Nicaragua, bloqueó los puertos y Nicaragua le hizo un juicio ante la Corte y ahí se borró. Estados Unidos es democrático para adentro pero no para afuera, y ese es el problema porque no hay nadie más que lidere.

