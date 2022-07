Luis Naidenoff: "El Frente de Todos es un oficialismo que está destruido, no tiene chances electorales"

El senador que representa a Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dialogó en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), y expresó que "esperemos que los anuncios se concreten". Por otro lado, afirmó que "rompieron la confianza en la Argentina" y, por último, subrayó que "el Frente de Todos es un oficialismo que está destruido, no tiene chances electorales".

¿Qué opinás de Sergio Massa y el puesto importante que tendría dentro del Gabinete?

Esperemos que se concrete. El frente que gobierna la Argentina se articuló con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto, que representaba esta idea de transición y la articulación en el parlamento con Sergio Massa.

Si se da, porque lamentablemente la coalición está fracturada, y se vislumbra un principio de racionalidad sería un buen primer paso de madurez para tratar de generar un entendimiento en el frente porque las disputas internas no solamente destruyeron la construcción electoral, sino que rompieron la confianza en la Argentina.

Soy prudente porque en ese fin de semana, supuestamente, el Gabinete cambiaba, Sergio Massa percibiría o la cartera de economía con la unificación del ministerio de producción o como jefe de gabinete y terminemos con un tweet de Gabriela Cerruti, comunicando que Silvina Batakis es la ministra de Economía. Esperemos que los anuncios se concreten y, una vez concretados, ver lo que va a pasar.

No pasa por Massa, el éxito de la coalición para terminar el 2023 de una manera razonable depende de Cristina Fernández, no solamente su liderazgo, sino que también las medidas que se toman dependen del acompañamiento de ella. Por lo tanto, no creo que sea el cambio de un ministro.

Hay datos de que los bonos y los activos de la Argentina torcieron su tendencia bajista y comenzaron a tener la alcista, atribuida a las especulaciones que surgen de la posible llegada de Massa al Gobierno. ¿No se estaría eligiendo al Ministro de Economía, sino que al próximo candidato a presidente que tendría que enfrentar a Juntos por el Cambio?

Si la discusión en estas horas en la coalición para no concretar la designación de Massa como ministro de Economía o jefe de Gabinete va de la mano de ese especulación creo que esto lamentablemente no creo que prospere. Es más, la disociación con la realidad de CFK y los que integran el frente es tan alarmante que quizá discutan estas cosas, ya que no dimensionan la situación de la crisis social y económica que se generó por la crisis política.

Luis Costa: "Cristina Kirchner está posicionada en un tiempo que ya se acabó"

Necesitan cerrar filas, tomar las medidas que se tengan que tomar, las cuales no son fáciles porque el populismo o kirchnerismo se acostumbró a gobernar tirando manteca al techo y en Argentina eso no se puede hacer. Los desafíos son enormes en materia energética, sinceramiento de tarifas y cómo contener el reclamo de los sectores sociales porque hoy, una familia con dos chicos necesita 104 mil pesos para no ser pobre, no solamente en el conurbano, sino que también en el Interior. Los salarios promedio de los trabajadores estatales están por debajo de dicha cifra.

La discusión hoy en el Gobierno se limita a que sí Sergio Massa tiene una superestructura y le va bien puede ser el candidato a presidente, algo que deja en evidencia la mediocridad del frente que gobierna la Argentina.

¿Nadie está más cerca de Cristina en la oposición que vos conduciendo el bloque de senadores?

Lo que se observa, no solamente en la política sino que también en lo referido espectáculo que brinda el Gobierno, es un acto de rapiñaje de espacios chicos de poder. La realidad golpea muy fuerte. Honestamente, el actual mandato no tiene dimensión de la enorme crisis social que tenemos en el país. Tenemos un proceso inflacionario que no se detiene y hay pérdida de confianza.

El Frente de Todos es un oficialismo que está destruido, no tiene chances electorales. En ese sentido sería una bala de plata, pero en este marco de incertidumbre y como la actualidad te lleva puesta, tienen la responsabilidad de encontrar una salida.

BL PAR