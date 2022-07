Luis Secco: "Para aguantar hasta 2023 se necesita poder político"

El especialista en Economía, Luis Secco, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que "para aguantar hasta 2023 se necesita poder político". También resaltó que "lo que vimos con la salida de Guzmán le dio un ingrediente a la corrida" y "muestra la debilidad del Presidente". A su vez, enfatizó que "es más fácil estar convencido de lo que uno hace cuando gana".

El que apostará al dólar, ¿estará perdiendo?

Esa es una frase que quedó en la historia. Cada uno sabe cómo dormir tranquilo a la noche y cuidar su patrimonio. Algunos se sienten más cómodos cuidando lo poco que pueden ahorrar con los dólares y después están los que tienen mercadería o insumos para la producción y se defienden preservándolo o incrementando los precios. De ahí viene toda la cadena a la que estamos asistiendo de la aceleración nominal. Tengo la percepción de que es muy difícil que una ministra de Economía le pueda dar credibilidad a un gobierno que no la tiene. Es un problema para llevar adelante cualquier política. Todo parece reversible, cambiable y transitorio. Así es difícil que se tomen decisiones duraderas de producción e inversión. Estamos con múltiples corridas que esperaban un gatillo y la pregunta es si eso ya no actuó.

José Luis Espert: "Es probable que la crisis también se consuma a Batakis"

Ese gatillo que mencionás, ¿será antes de las próximas elecciones?

Esos gatillos no necesariamente son económicos, a veces son externos. Me temo que lo que vimos con la salida de Guzmán le dio un ingrediente a la corrida que muestra la debilidad del Presidente. Todas las grande crisis argentinas tuvieron un presidente un presidente débil, como pasó con Isabel Perón, la hiperinflación de Alfonsín o las corridas bancarias con Fernando de la Rúa. No digo que no haya punto de retorno, pero estamos muy cerca de eso.

Recuerdo el primer reportaje que le hice a Guzmán y decía que teníamos que estar tranquilos porque el peronismo estaba a cargo. ¿Significa algo el peronismo hoy en el Gobierno?

En el momento que le hiciste el reportaje a Guzmán muchos pensábamos lo mismo del peronismo pero, a poco de andar, ya decían que el programa que Argentina necesitaba no era viable en términos políticos y económicos. Incluso con un peronismo unido y triunfador y con ciertas mayorías parlamentarias. El error es cómo se plantea esto, porque no veo debilidad política sin debilidad económica. Si no se resuelven rápido los temas económicos, todo te dura muy poco. Se ve cuando Batakis convoca a los gobernadores y fueron cinco para darle apoyo. La política no está configurada para que sea viable la toma de decisiones económicas antipáticas, pero no se pueden negar.

Gustavo Bordet: "Silvina Batakis tiene muy claro para dónde ir"

Más que el partido, ¿queda una cultura peronista?

Hay algo de eso. Escuchaba algunos comentarios sobre la conferencia de Gallardo y dijo algo interesante para aplicar, y que es más fácil estar convencido de lo que uno hace cuando gana, y el peronismo perdió la elección de medio término. La falta de convicción se nota. Para aguantar hasta 2023 se necesita poder político. Hay mucha melancolía con el final del mandato de Cristina, pero el poder que tenía era muy distinto al de Alberto. Hasta las políticas más elementales requieren poder político, que no lo tiene el Presidente. Deberían empezar por las políticas de las fotos, para que no pase lo mismo que vimos con los gobernadores. Los medios nos cuentan de las reuniones de Cristina, Alberto y Massa, pero no hay imágenes, al menos, para aparentar. El peronismo quedó desdibujado porque nadie quiere hacerse cargo de la situación.

JL PAR