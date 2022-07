José Luis Espert: "Es probable que la crisis también se consuma a Batakis"

El diputado nacional José Luis Espert opinó acerca de la coyuntura política y económica actual, marcada por la inestabilidad financiera que llevó al dólar a niveles históricos. "La crisis ya se consumió a un ministro de Economía (Martín Guzmán) y probablemente consumirá a (Silvina) Batakis también", dijo.

El economista y diputado nacional por Avanza Libertad analizó el estado de la crisis económica y política en Argentina, marcada por un dólar por las nubes y acentuada por la interna oficialista y la incertidumbre ligada a los cambios en el gabinete. "En 60 años, 8 planes económicos, incluido el de Alberto, han terminado en fracaso", sentenció.

Críticas de Espert a Batakis: "Hasta ahora no hizo nada diferente a Guzmán"

Tras los históricos picos del dólar en el último cierre, como el dólar CCL al 301, el economista se mostró pesimista frente a la fuerte inestabilidad financiera. "No hay ningún motivo que esto no siga caliente como estuvo demostrando el mercado del dólar en los últimos días", subrayó en diálogo con “La mañana de CNN” en CNN Radio.

El diputado nacional y economista, José Luis Espert.

En ese sentido, apuntó contra el gobierno y habló del "guzmanismo sin Guzmán", en referencia al programa de la reemplazante del exministro de Economía, Silvina Batakis, quien hasta el momento "no anunció medidas" que difieran de su antecesor como para atenuar la situación económica. "No me explico por qué renunció Guzmán porque Batakis hasta ahora no hizo nada diferente. La crisis probablemente también la consumirá", puntualizó.

Con respecto a la interna del oficialismo, Espert se mostró cauto pero anticipó que, si las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner incidieron en la salida del exministro de Economía, es algo que podría pasar en el futuro con la actual ministra. "Las complicaciones políticas entre Alberto y Cristina no se han solucionado", indicó.

La mirada de Espert sobre la coyuntura actual

"En los últimos 60 años hubo 8 planes económicos que terminaron en grandes fracasos, inclusive al de Alberto", disparó el economista al analizar la difícil situación que atraviesa el país en medio de la incertidumbre por la fuerte inestabilidad financiera.

Para José Luis Espert, "Batakis es Cristina" y el acuerdo con el Fondo Monetario "corre peligro"

"Todos tuvieron como común denominador una economía que no comercia con el mundo, esta cerrada con el pescado podrido de la sustitución de importaciones", lamentó, y agregó: "La sustitución de importaciones ha resultado ser pescado podrido".

Por otro lado, apuntó contra el gigantismo del estado, que ya no puede pagarse "ni con impuestos, ni con deuda o emisión", y también resaltó la necesidad de una reforma laboral. "Tenemos leyes laborales de hace 80 años, con casi 8 millones de trabajadores precarizados", señaló.

En ese sentido, criticó el pedido de las organizaciones sociales de garantizar un salario básico universal para los sectores populares, lo que consideró un "disparate" y lo calificó del equivalente a dar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la medida dispuesta por el gobierno nacional para afrontar el parate económico durante la pandemia de coronavirus.

"Luego de que se detonen las organizaciones sociales y la secretaría de Pérsico los planes que no son truchos hay que condicionarlos a que la gente termine la escuela. A la Argentina le quedan un par de oportunidades para evitar ser una villa miseria: el 2023 y el 2027", concluyó.