“Lula podía haber prohibido el ingreso de Milei a Brasil, no lo hizo porque su visita empeora electoralmente a Bolsonaro”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Oliver Stuenkel consideró que la visita de Javier Milei a San Pablo "generó una cierta preocupación para la relación bilateral", pero remarcó que, puertas adentro del Gobierno brasileño, predominó otra lectura. "Es bastante común escuchar en el Planalto que la visita fue una buena noticia para la campaña de Lula", afirmó, al sostener que el episodio permitió instalar la idea de una disputa entre la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera.

Oliver Stuenkel es un politólogo brasileño, escritor y profesor especializado en geopolítica, relaciones internacionales y potencias emergentes.

—Me gustaría su visión sobre lo que pasó entre Argentina y Brasil y lo que puede significar, en el contexto geopolítico internacional, un enfrentamiento directo entre estos dos países.

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—La visita de Milei este viernes a San Pablo generó una cierta preocupación para la relación bilateral, obviamente. Estamos hablando de una crisis en la relación que es importante para ambos países. Ahora, es interesante que la percepción en el Planalto es que la visita ayudó a Lula, en el fondo, y por eso el gobierno toleró la visita. Hubiera sido posible impedirla, pero la interpretación, es que la visita y los ataques de Milei contra Lula facilitan la construcción de una narrativa de Lula de que se trata de una elección con dos opciones: una, la defensa de la soberanía, y otra, la injerencia.

—¿Cómo podían impedir el ingreso del ciudadano argentino Javier Milei a Brasil?

—La Constitución de Brasil, teóricamente, permite al Itamaraty impedir el ingreso de cualquier ciudadano de fuera al país. Pero es importante destacar que no hubo un debate sobre esta estrategia. Pero, teóricamente, existe esa posibilidad. O sea, el gobierno pudiera haber impedido el viaje del presidente Milei, pero no lo hizo. Y es bastante común escuchar en el Planalto que la visita fue una buena noticia para la campaña de Lula.

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—¿Y cuáles son las últimas hipótesis de resultado? ¿Siempre en segunda vuelta? ¿Y con qué diferencia a favor de Lula? ¿Viene creciendo esa diferencia a favor de Lula?

—No mucho. Estamos en una situación de mucha polarización. Lula tiene una pequeña ventaja, pero me parece que el escenario más probable es el balotaje, con tal vez una diferencia, en este momento, de 3 o 4%. Y me parece que lo va a hacer decisivo quién puede atraer a electores indecisos, independientes, moderados. Ambos candidatos tienen un rechazo altísimo. Estamos hablando de que más del 40% del electorado dice que no quiere votar ni por uno ni por otro.

Ahora, el voto es obligatorio. Tiene que decidirse de alguna manera, pero me parece que lo más probable es un escenario bastante estable. Probablemente una victoria de Lula en la primera vuelta el 4 de octubre, pero, ciertamente, balotaje para fines de octubre. Y aún estamos bastante lejos. Mucho puede ocurrir en las próximas semanas. La campaña oficial solamente comienza en Brasil en agosto.

—Muy parecido ese 40% que no quiere votar ni por uno ni por otro.

RM