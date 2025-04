Mano derecha de Grabois: "Ahora nos queda a nosotros luchar más por las ideas de Francisco"

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), sindicato fundado por Juan Grabois, declaró que el papa Francisco les ha trasladado la responsabilidad de “impedir que se siga estabilizando un modelo de crueldad” luego de su muerte. “Ha sido un elemento revolucionario en la vida de los pueblos, de los pobres, de los trabajadores y de los movimientos populares”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Alejandro Gramajo es el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), sindicato fundado por Juan Grabois. Fue recibido por el Papa Francisco en 2024.

"Se nos fue el Papa de los pobres", dijo el arzobispo Jorge García Cuerva desde la misa en la Catedral Metropolitana

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fundamentalmente estoy interesado en saber cómo está Juan Grabois.

Bien. Hace unos días Juan se fue a hacer unos estudios y, lamentablemente, algunos derivaron en unas operaciones en relación a su salud, pero él está bien. Por supuesto, ahora todos estamos muy tristes por la noticia con la que nos encontramos este lunes.

¿Y cómo está de ánimo?

Como todos. Nosotros sabíamos que en algún momento esta noticia se iba a dar y que iba a llegar, pero también somos conscientes de que nosotros, de alguna manera, somos abanderados de las ideas de Francisco. Ha sido una luz, una guía, un elemento revolucionario en la vida de los pueblos, de los pobres, de los trabajadores y de los movimientos populares.

Él ha sido el que ha señalado con mucha claridad lo que se vive en las periferias, en los barrios populares, en los barrios humildes y en la realidad que nadie quiere ver, que generalmente se oculta. Francisco ha sido el principal promotor de que esa realidad invisible, que se oculta y que nadie quiere mostrar, se vea, se entienda, se comprenda y, por sobre todas las cosas, se empiece a pensar cómo resolver un problema que está dañando mucho a la realidad de millones de trabajadores y personas, no solo en la Argentina, sino en el mundo.

Eduardo Valdés: “Tengo esperanza de que a Francisco le siga alguien que concrete las ideas que él fue lanzando”

Juan Grabois publicó un tuit sobre Francisco. “Era un buen tipo, hizo lo que pudo, no fue tan malo. Recordémoslo. Seamos buena gente. Hagamos lo que podamos. No seamos tan malos. Sí, asumamos la misión que nos señaló: cuiden a los pobres, estén junto a ellos y cuiden mucho a la madre tierra”, escribió. Intercambié mensajes hoy con Juan a la mañana porque me parece que en lo que son las ideas de Francisco, la síntesis que se contrapone a las ideas actuales del Presidente están en aquella conversación de varias horas entre Milei, apenas candidato en aquel momento, y Grabois, respondiendo uno a la economía social de la Iglesia y, el otro, a la teoría austríaca. Imagino que Juan estará viajando para allá, y ya mañana estará más en condiciones emocionales de poder hablar. Pero queríamos la voz, por lo menos, de la UTEP a través tuyo.

X (@JuanGrabois)

Muchas gracias y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Ahora nos queda a nosotros luchar más por las ideas de Francisco. A seguir, porque la misión del Papa nos ha trasladado una responsabilidad: la de impedir que se siga estabilizando un modelo de crueldad.

TV