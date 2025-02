Marcela Pagano: "Me sorprendió tanto revuelo con la entrevista a Milei"

La diputada oficialista Marcela Pagano salió en defensa de Javier Milei tras el "criptogate" y las repercusiones por su entrevista junto a Jonatan Viale y dijo: “No le veo realmente la gravedad, ni veo que sea tan polémico”. A su vez, aseguró que la Comisión de Juicio Político, cuerpo que preside, no ha recibido pedidos por juicio contra el Presidente. Sobre su designación como presidenta de la comisión, la legisladora le restó importancia a los cuestionamientos por su rol desde el oficialismo. “No es un tema para debatir ahora”. Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Marcela Pagano es diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza desde octubre de 2023. Antes de su incursión en la política, fue periodista de economía en varios medios. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con posgrado en Economía y máster en Derecho.

¿Qué te pareció lo que pasó con el reportaje de Milei y Joni Viale, y la intervención final de Caputo? ¿Cuál es tu propia visión como periodista?

Yo sinceramente pienso que todo periodista que tuvo la posibilidad de acceder a un presidente para un reportaje, sabe que es común que sean entrevistas cuidadas y que haya asesores alrededor que estén velando porque la imagen del presidente o de la presidenta salga impecable. A mí no me parece extraño ni extravagante lo que sucedió. Tampoco me parece condenable que Jonatan Viale haya decidido seguir la entrevista. ¿Quién no quiere tener la nota más vista? Hay que mirar el rating para darse cuenta que, en definitiva, era un reportaje que la gente quería ver.

A mí no me parece que sea diferente a lo que ha pasado con otros periodistas que tuvieron acceso a otros mandatarios. Yo no le veo realmente la gravedad, ni veo que sea tan polémico. Me sorprendió tanto revuelo con la entrevista a Milei. Como hoy también lo aclaró Guillermo Francos, fue una intervención menor que no hizo al argumento o a la raíz de toda una conversación tan larga. No me pareció que fuese para el escándalo.

¿Cómo es la situación tuya al frente de la Comisión de Juicio Político, tema que ahora cobra una importancia central? ¿Vos sos formalmente la presidenta de esa comisión?

Hay una constitutiva que está firmada por la mayoría de los miembros que participaron de esa primera reunión de comisión, donde se establecieron las autoridades. No solo mi caso como presidenta de la comisión, sino también otras autoridades que cada partido político tiene derecho a ofrecer y colocar. En esa discusión se firmó el acta constitutiva y se dio por válida. Es una comisión autónoma que, en todo caso, son los miembros los que tienen que dirimir alguna situación inconclusa, pero por ahora no ha pasado. Nadie ha desconocido el acta, y el cuerpo tampoco.

Claudio Mardones: Unión por la Patria realizó el pedido de juicio político, pero también hay otro de investigación que pasaría por Peticiones, Poderes y Reglamento y de explicaciones a distintos funcionarios. En el caso de que después del primero de marzo se activara toda la actividad, ¿qué pasaría en el caso de juicio político? ¿La presidiría usted?

Eso yo no lo sé. Lo que te puedo contestar es que la comisión es autónoma y que, en todo caso, si alguien objeta la validez del acta constitutiva, es el cuerpo el que se expide. Se tendría que ir a un recinto para dirimir cuál es la citación de esa comisión.

Por otro lado, por ahora, no ha entrado ningún pedido de juicio nuevo a la Comisión de Juicio Político, y no se ha girado a los miembros de la misma. No significa que en las próximas horas no lo hagan. Hago la aclaración porque para analizar ese pedido de juicio político, yo tendría que tener el texto, y no lo tengo.

CM: ¿Usted habló con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para resolver esta situación? Porque para la conducción de la Cámara usted no era la titular de la Comisión de Juicio Político.

Hablamos todos los días. De hecho, hay un chat que mantenemos para tener constante comunicación, sobre todo con los diputados que están en el interior. Se habló permanentemente, pero no de este tema. No hubo ningún tipo de consideración al respecto.

CM: ¿Y el resto de los bloques de la oposición que forman parte de la Comisión de Juicio Político le han hecho llegar alguna inquietud? ¿La considera titular de la comisión?

Es que no es un tema para debatir ahora. Creo que lo importante es que entre el documento, que entre el pedido formal de juicio político. De mesa de entradas lo tienen que girar a la dirección de la comisión y ellos tienen la obligación de girárselo a cada miembro. Eso todavía no ocurrió. Entonces, no hubo ningún momento de análisis, no hubo reunión, no hubo charla informal, no hubo nada. También hay que entender que, en este momento, estamos en sesiones extraordinarias. Como no hay sesiones, los diputados del interior están en sus provincias. Hay muy poca actividad parlamentaria hoy en el Congreso.

