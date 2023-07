Marcelo Lewandowski, precandidato a gobernador de Santa Fe (UxP), ratificó su esperanza de que la fórmula ganadora sea la suya. A su vez, manifestó que el principal problema de la provincia es la seguridad por la instalación narco hace ya 15 años. Sin embargo, defendió la productividad y la obra pública de Santa Fe, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

No pudieron ponerse de acuerdo en un candidato de unión en el oficialismo, y entiendo que las posibilidades de triunfo del peronismo en Santa Fe son menores. Me gustaría una reflexión general sobre la situación del oficialismo, para entender por qué no logra ser competitivo y tener un candidato de unión.

Creo que ha faltado política para ponernos de acuerdo, pero a partir del 17 de julio vamos a encaminarnos detrás de quien triunfe, y creo que vamos a ser nosotros, junto a Silvia Frada, mi compañera de fórmula, quienes encabecemos ese proceso.

No solo con sectores del oficialismo, sino con otros sectores de la política santafesina, otros espacios políticos y muchos de la sociedad civil.

Hay una idea de que la sumatoria de quienes están en el "frente de frentes", que es un frente fundamentalmente antiperonista (y con esa intención se juntaron), de que la sumatoria de ellos automáticamente generará el triunfo el 10 de septiembre.

Me parece que hay otra mirada que hay que tener, y es que cualquier estudio que se haga hoy indica que post PASO, si tengo la oportunidad de ser el candidato más votado el domingo, con cualquiera de los que gane del otro sector, automáticamente se achicará el margen y se reconfigurará otro partido hasta el 10 de septiembre. Entonces, no hagan la sumatoria porque no se va a traducir.

En la mayoría de las provincias donde se desdoblaron las elecciones ganó el oficialismo y no parece ser esa la situación más probable en Santa Fe. ¿Qué pasó con Omar Perotti que hoy corre riesgo de no poder pasarle la provincia a alguien de su partido?

Primero, una aclaración, yo pertenezco a un espacio de consenso, y uno de los espacios que se armó dentro de ese es el del gobernador. Yo en 2019 vine de la fila de María Eugenia Bielsa, y creo que esta fórmula se concibió con muchos actores del territorio.

Hoy el talón de Aquiles de Santa Fe es la seguridad, sobre todo en el Gran Rosario, que no es de estos tres años, sino que hace 15 que sufrimos las consecuencias de un potencial narco instalado en esta región.

Tenemos una región donde, por distintas circunstancias, se ha propagado un enraizamiento del narcotráfico con una violencia que no se da en ningún otro lugar del país, por más que el consumo y el narcotráfico están en todo el país, pero no con la potencia y violencia que se da aquí.

Y eso se viene cobrando la responsabilidad de varios sectores políticos, y el talón de Aquiles es no haber podido corregir eso en los últimos tres años.

Después, en materia productiva y de obra pública creo que hay mucho para contar. Con una provincia que a fin de 2019 estaba con muchas de sus fábricas a punto de cerrar, porque habían perdido enorme potencial. Hoy el índice de desocupación ha bajado y las Pymes y toda la producción santafesina, como la economía del conocimiento, han tenido un gran impulso.

Hoy el 25% de las exportaciones del país salen de Santa Fe, y me parece que en esa mirada productiva y de obra pública hay un muy buen crecimiento.

Aunque Santa Fe tenga un Producto Bruto mucho más chico que el de Córdoba, a nivel exportaciones, ¿es la principal provincia, después de Buenos Aires, con 25%?

Sí, es así. Hoy se exporta a 135 países del mundo, y se sigue con una política realmente importante de todos los productos que tenemos en la provincia, no solo en los primarios sino lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa.

Santa Fe tiene regiones muy disímiles, en cuanto a cultura también, no es lo mismo el norte que lo que tenemos en el sur. Desde la ganadería, lo lácteo, el cultivo de soja y maíz, pero también el valor agregado, la metalmecánica, la agroindustria y la economía del conocimiento.

En esto hago mucho hincapié porque tenemos muchas universidades en el territorio santafesino y hoy esa materia esa una salida laboral muy concreta. Es también uno de los cuellos de botella que tenemos en las grandes empresas.

Hoy tenemos dos cuellos de botella, uno que tiene que ver con el insumo importado y recurrir al SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), por esto que sabemos de la falta de dólares y lo que significan los insumos importados para seguir adelante con la producción.

Pero el otro cuello está en la mano de obra capacitada, por eso nosotros hacemos hincapié en que hoy las empresas tratan de arreglarse por sí solas, y en otros casos hay políticas que ayudan y acompañan al primer empleo, pero tenemos que tener una política fuertemente agresiva.

En la adolescencia, apuntando a la robótica y la informática, porque eso ensanchará la base de conocimiento y que las empresas puedan tener el acompañamiento de la mano de obra calificada que necesitan hoy para cualquier actividad.

MVB JL