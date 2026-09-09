Mario Mariscotti: "En Argentina pensamos que todo lo que es tecnología tiene que venir desde afuera"

La Argentina construyó, a lo largo de décadas, una capacidad científica y tecnológica que le permitió ocupar un lugar destacado en el desarrollo nuclear con fines pacíficos. Desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica hasta la participación de empresas como INVAP en proyectos internacionales, el país logró desarrollar conocimientos y tecnologías que compiten a nivel global. Sobre ese recorrido y sus principales hitos habló Mario Mariscotti en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190).

El físico repasó los avances de la industria nuclear argentina, desde la fabricación local de elementos combustibles hasta el desarrollo de reactores de investigación y los nuevos proyectos de reactores modulares. Pero también planteó una cuestión que excede al sector nuclear: la necesidad de abandonar la idea de que la tecnología sofisticada necesariamente debe llegar desde el extranjero y reconocer el conocimiento científico como una herramienta central para el desarrollo del país.

Mario Mariscotti es licenciado y doctor en física por la la Universidad de Buenos Aires, la década de 1970 ingresó a la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde llegó a desempeñarse como jefe de Departamento de Física y director de Investigación y Desarrollo. Fue el primer presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica entre los años 1997 y 1999 y presidió la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

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Mario, benvenido. Gracioas por estar.

Gracias a ustedes por la invitación.

Tenemos aquí su libro que habla sobre un tema que siempre ha sido entre tabú y orgullo para los argentinos. Y que además, tiene la característica de tener una política de estado, porque se ha mantenido. Supongo que debe haber altibajos, pero una Argentina que no mantiene sus posiciones me parece que ha marcado la diferencia, con respecto a otras políticas de estado.

Así es, por lo menos en los primeros 50 años, que es lo que trata el libro, sí, así fue.

Ubíquenos. Argentina es uno de los pocos países del mundo que desarrolla el tema nuclear de la manera que tenemos.

Yo creo que sí. En el título hemos puesto la palabra periferia porque nos parece que Argentina es, hoy día que todo el mundo está muy preocupado con el tema nuclear, la proliferación nuclear y demás, uno de los pocos países, digamos, del tercer mundo, de la periferia, que ha hecho un desarrollo importante y totalmente comprometido con los usos pacíficos, a diferencia de otros casos, como sabemos: la India, Pakistán, Irán, Israel.

Ahora, el tema nuclear tiene, por un lado, la cuestión bélica, pero tiene también un uso medicinal y un uso de energía, entre otros tantos.

Exactamente.

¿Nosotros somos fuertes en qué? Si es que somos fuertes en algo en específico o en todo a la vez?

Bueno, por ejemplo, yo diría que algo en lo que nos hemos destacado a nivel internacional es el diseño y construcción de reactores de producción de radioisótopos para la medicina, aplicaciones industriales e investigación científica. Lo digo esto porque la Argentina ganó, allá por el año 2000, una licitación muy importante, muy competitiva contra empresas de Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, para hacer el reactor que hoy día es el más grande de su tipo en el mundo, que fue en Australia, en una licitación que se hizo en Australia. INVAP, la empresa Sociedad del Estado, que fue incubada por CNEA, tuvo el arrojo, digamos, de presentarse a esa licitación y, al principio, los australianos... Yo hablé con ellos y...

¿Y ustedes qué hacen acá?

Sí. Pero finalmente dejaron muy buena impresión a partir de la primera reunión que se hizo en el 98 y después fueron ganando puntos y puntos. Al final fueron elegidos para hacer el proyecto y el proyecto fue exitoso: se hizo a tiempo, con presupuesto. Hubo algunas dificultades, pero se superaron y con eso INVAP hoy está construyendo un poco en Brasil y otro poco en Países Bajos, más el RA-10, que también es un reactor muy parecido al de Australia, en Argentina. INVAP se ha convertido en el líder mundial en este tema de reactores de investigación y producción de radioisótopos.

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Que son pequeños, ¿no? Porque a veces...

Son 20 megavatios, digamos. Los edificios son bastante importantes, pero sí, no son de generación de energía eléctrica. En este momento hay otros proyectos para la generación de energía eléctrica. Bueno, Argentina ha hecho punta también en la generación de energía eléctrica con Atucha I, en Embalse y Atucha II, en... digo, en la región, ¿no? Y ahora está... hay un proyecto que a mí me parece muy interesante, que es de un... Hoy día se ha puesto de moda lo que es SMR, los reactores pequeños modulares, que no son tan pequeños porque se habla de cosas que son parecidas a Atucha I, de 300 megavatios, digamos. Pero bueno, hoy hay en marcha un proyecto muy interesante con financiación privada en la Argentina, que tiene como 200 ingenieros nucleares argentinos ocupados y trabajando muy intensamente en esto.

¿Y eso está en Bariloche como...?

Está principalmente en Vicente López, pero en Bariloche también tiene una oficina. Y bueno, yo espero que todo esto se coordine bien con el Gobierno y demás para que finalmente este prototipo se pueda instalar en la Argentina y después salir a vender al mundo.

Lo voy a decir desde el desconocimiento absoluto, ¿no?

Sí.

Cuando uno ve un auto, sabe que hay autopartes, ¿sí? En este tema nuclear debe haber esas partes, que no sé cómo se llaman o que se denominan, pero mi pregunta es: ¿de dónde provienen esas autopartes del sistema?

Bueno, es una linda pregunta. Porque la autoparte más importante en un reactor nuclear son los elementos combustibles. Esta es la cosa más delicada. Ahí están las pastillas de uranio, están las vainas de zircaloy y, bueno, eso hay que hacerlo. Afortunadamente, en la Argentina, casi desde los comienzos de la actividad, siempre hubo un deseo de cierta independencia, autonomía, y el tema del desarrollo de los elementos combustibles fue desde el principio algo importante, algo donde se puso mucho énfasis. Y así se logró, por ejemplo, en el año 1958, con el primer reactor que se hizo en la Argentina, vender el know-how de estos elementos combustibles para ese reactor a Alemania. Después, posteriormente, se creó la empresa CONUAR Mixta, entre CNEA y un privado, digamos, de Pérez Companc, que es la empresa que fabrica los elementos combustibles. O sea que los elementos combustibles nucleares que se consumen en la Argentina, naturalmente, están fabricados en la Argentina. Y esto es una autoparte fundamental.

Claro, es un motor, digamos.

Después de eso, están... bueno, las barras de control. Después, quizás el tema donde todavía me parece que tenemos que estar dependiendo del extranjero están los grandes generadores de vapor y la parte más bien de la segunda etapa, digamos, de la producción de... El reactor nuclear produce vapor, el vapor va a turbinas y las turbinas tienen que moverse para...

Europa dejó, o está dejando, o quiere dejar, ahora no sabe, creo que a mitad de camino, el tema nuclear con respecto a la generación de energía, ¿no? Alemania, y además toda la onda verde con decir que contamina y demás. Y la verdad que hay que decirlo: en la historia no hay accidentes, excepto el de Chernóbil, que quizás tiene que ver con una cuestión muy básica, que fue falta de mantenimiento, no sé, otro tipo de...?

Bueno, un diseño del reactor muy malo. Y otras cuestiones, ¿no?

¿Es la energía más limpia, la atómica?

Yo diría que sí. Por supuesto, se puede argumentar que la solar y la eólica también son limpias, son renovables...

Sí, pero hay que hacer una infraestructura y dejan desechos que no sé cuánto...

Exactamente. Así que creo que la energía nuclear es una alternativa para el futuro muy importante. Y a mí me parece que la ola antinuclear que usted mencionaba de Europa está volviendo para atrás.

Claro.

Me parece que hoy día se está apreciando mucho. Además, están con el tema de la inteligencia artificial, los centros de datos que consumen muchísima energía. La gente se da cuenta de que, si seguimos usando energía basada en petróleo, gas, etc., el tema del cambio climático va a ser muy grave. Entonces, creo que la gente está empezando a apreciar la necesidad de recurrir a la energía nuclear. Y por eso se ha puesto bastante de moda este tema, el tema de los reactores SMR. En el mundo hay como 100 proyectos. Acá en Argentina, como mencioné, tenemos uno que va para adelante bastante bien. Ojalá que haga punta. Pero...

Y resúmame su libro.

El libro...

¿Qué nos cuenta en este trabajo, que seguramente tiene mucho de toda esta historia que acaba de contar?

Este me llevó 8 años, me costó mucho trabajo. Está basado en unas 140 entrevistas, miles de mails, conversaciones con amigos. Bueno, yo he sido partícipe de todo esto. Y a mí me ha parecido que es muy importante para que los argentinos conozcan cómo hemos hecho esto. Porque se han obtenido logros. Pero no es que haya sido todo un camino feliz, paradisíaco, que todo fue bien. No, hubo crisis, hubo problemas. Y yo quise contar esto. Quise contar los problemas que los seres humanos involucrados en esto enfrentaron, cómo los enfrentaron, qué conflictos hubo, qué soluciones hubo y cómo se pudieron hacer cosas. Un punto fundamental, a mi modo de ver, es que creo yo que el conocimiento es muy importante para el desarrollo de un país. Y en Argentina, culturalmente, creo que estamos medio armados para pensar que todo lo que sea tecnología, cosa sofisticada, tiene que naturalmente venir del extranjero. Y eso me parece que es un problema para nuestro desarrollo. El caso de la CNEA me parece que es un ejemplo de que la Argentina puede hacerlo, que se pueda hacer de otra manera, con temas críticos. Y eso es lo que a mí me llevó a escribir este libro, para que los argentinos sepamos todo esto.

¿En dónde se estudia? Usted hablaba de los ingenieros nucleares y demás. ¿La carrera nuclear, desde el punto de vista académico, en dónde es la formación?

Bueno, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Hice la licenciatura en Física y después me especialicé en Física Nuclear. Y después fui a la CNEA y estuve... El Instituto Balseiro, por supuesto, se destaca en el escenario de las universidades públicas argentinas porque es un instituto... Es un instituto de excelencia que tiene un prestigio internacional enorme. Pero también se estudia en la UBA, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de La Plata. En fin, hay muchos...

Habría que promocionar más, ¿no? Para que haya más interés en chicos que no conocen esto, que tienen, por supuesto, inclinación por una ciencia dura, que no fue mi caso, pero que quizás con una motivación de estas características puede interesarle e iniciar su profesión. Mario, gracias por venir a contarnos esta realidad. Un gusto que nos haya... Ahí con el amigo Luis Quevedo, entre otros, trabajando en esto. Así que mucha suerte también con la promoción que vienen desarrollando.

Muchísimas gracias.

Ha sido un gusto tenerlo acá.

Muchas gracias.

LMM