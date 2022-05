Mario Negri: “Todos los días, un anuncio del Gobierno trae más deterioro en vez de generar confianza”

El diputado Mario Negri, quie abló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y Net TV dijo que “ganar se puede ganar, el desafío es gobernar” y recalcó que “las malas gestiones de gobierno generan falta de credibilidad” y la Argentina demanda una “transformación" que "desmonte al populismo”.

Vos fuiste uno de los que se manifestó en contra de Javier Milei, ¿por qué crees que Milei sería perjudicial para Juntos por el Cambio?

Más que discutir sobre personas, me gusta debatir ideas. Hay una crisis de representación en la Argentina. Cada uno puede expresar la idea que quiera en el contexto de la tolerancia que implica la democracia. Acá hay una coalición con la que hay que administrar las diferencias y una persona dice "de tres, con dos no quiero saber nada", ya ni siquiera se trata de discutir ideas. Por otro lado, en Juntos por el Cambio hay que ordenar las prioridades.

El desafío no es amontonar, sino poder gobernar para una Argentina con muchas dificultades. Hay que tener un programa con el que uno coincida, que lo pueda sostener en el tiempo porque los márgenes se van a acortar. Juntos por el Cambio está concentrando sus energías en las candidaturas anticipadamente. Hay una inflación de candidatos y, en realidad, la situación de la sociedad y la falta de credibilidad nos pide cambiar el orden de prioridades.

Hablemos de ideas entonces. ¿Es correcto decir que el partido radical es de centro con tendencias progresistas y nacionales y que las ideas de los libertarios están a la derecha?

Somos una fuerza política que puede aggiornarse. El radicalismo es de centro y a nivel global está más cercano a los valores de la socialdemocracia. Integramos ese espacio y como todos los pensamientos evolucionan en la discusión. Somos un partido que no puede negar la política porque es como negar la existencia del Estado. Sino, ¿quién se hace cargo de garantizar la libertad y la independencia de los poderes, de los que quedan al margen? La Argentina demanda un programa transformador que desmonte la estructura del populismo. Tenemos un retroceso frente al mundo y no se puede prometer magia. Ganar, se puede ganar, el desafío es gobernar. Tenemos un gobierno débil y una crisis en el parlamento. Si se gana, Juntos por el cambio llegará al Gobierno con muy poco margen. Eso demuestra una situación de alto riesgo en la que estamos. No es cuestión de amontonarse.

Nuria Am (NA): ¿Se cae en el mismo error de siempre de que, una vez en el gobierno, la agenda se despega del ciudadano común?

Creo que las crisis se extienden. Ahora hay un problema de mayor complejidad, pasamos la pandemia y de cómo el Gobierno manejó la cuarentena y lo que significó eso en términos de institucionalidad. Las malas gestiones de gobierno generan falta de credibilidad al igual que no respetar las instituciones. Hay un silencio que aturde y mucha fatiga social, anomia. Como oposición, nos acomodamos a eso de la manera más correcta pero no tenemos donde volcarlo porque el Parlamento está cerrado. Necesitamos tratar los temas de la gente, como la Boleta Única, la Ley de Alquileres, el tema de los créditos UVA.

El radicalismo, ¿le puede ganar la interna al PRO en el candidato a presidente?, por otro lado, la alternativa que plantea Horacio Rodríguez Larreta, de que es necesario contar con las dos terceras partes de los representantes de la política, ¿Schiaretti podría ser un aliado de Juntos por el Cambio y adelantar una mayoría en la que se suma parte del peronismo?

Creo que el radicalismo puede ganarle una interna a presidente en las PASO. Aún así, a la coalición hay que sostenerla y administrar las diferencias que atraviesan momentos de turbulencias. El que crea que puede poner en riesgo la coalición y que hay otro que le va a robar los votos, se equivoca. Hay que hacer un programa. La ampliación de la coalición tiene que estar sustentada sobre valores esenciales. Argentina está en una situación crítica. Todos los días un anuncio del gobierno trae más deterioro en vez de generar confianza. Por más que el ministro de Economía haga un esfuerzo no significa que esté haciendo bien las cosas, pero marca el signo de debilidad. Tenemos una gran inflación.

Por otro lado, no veo al gobernador de Córdoba entrando a Juntos por el Cambio, al menos en mi lectura. Creo que están tomando mucha distancia del kirchnerismo y de la administración nacional. En la cultura cordobesa no sé qué espacio va a tener el kirchnerismo. Respecto a la Boleta Única, hay mucho que discutir aún sobre eso. Ojalá la podamos tener pero no sé cuál será la estrategia. Córdoba tal vez adelante las elecciones, tienen una idea de desarrollo productivo y es la contracara de lo que el gobierno nacional propone.

Córdoba es otro país...

Podría ser como un país de Europa, eso lo digo siempre.

