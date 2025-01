Martín Maquieyra, diputado del PRO: "Creo en la figura del femicidio”

El diputado del PRO Martín Maquieyra se refirió a la discusión en torno a la figura de femicidio y afirmó que, aunque el respalda que se mantenga el concepto en el código penal, todavía no se acordó una postura unificada dentro del partido. “La ley también está para buscar esa equidad entre personas que no están en la misma situación”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Martín Maquieyra es diputado nacional del PRO por La Pampa y exsecretario general de La Generación Argentina, un grupo juvenil organizado dentro del PRO. Además, fue precandidato a gobernador por su provincia.

En su momento el PRO acompañó la votación unánime de la incorporación de la figura de femicidio en el código penal. ¿Qué postura va a tomar ahora ante los planteos del Gobierno para eliminarla?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Primero, tiene que haber un proyecto del Ejecutivo. Hasta ahora han sido anuncios y planteos que han hecho distintos voceros del Gobierno Nacional. Cuando entre a la Cámara veremos en qué se basa ese planteo. Nosotros hemos acompañado y yo creo en la figura del femicidio porque en este caso es un homicidio agravado por la debilidad frente al otro género. Con lo cual, veremos como se da la discusión y cuál es el motivo más allá de la igualdad ante la ley. La ley también está para buscar esa equidad entre personas que no están en la misma situación

Así que el PRO lo debatirá internamente. En mi caso, yo creo que es una figura que vino para cambiar una realidad en la Argentina, para buscar esa equidad. Y seguramente en la aplicación de esa herramienta la Justicia ha tenido aciertos y, posiblemente, ha tenido desaciertos, con lo cual creo que también hay que evaluar ese rol, más allá del debate que se da hoy en día sobre el término y sobre el concepto.

¿Qué opina de que en su momento la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, haya votado e incluso haya militado con carteles a favor de crear la figura del femicidio y que ahora esté en contra? ¿Es un síntoma de algo que está sucediendo, hay cierto oportunismo de determinados sectores que integraron Juntos por el Cambio?

No sé si es un síntoma, es un cambio. Supongo en su forma de ser. No he visto declaraciones, de todos modos, de Patricia Bullrich en contra, sí de otros funcionarios. Pero me parece que también la realidad va cambiando y muchas personas se adaptan o cambian de parecer. Puede ser este caso. Ahora, la discusión es válida en los términos del Congreso. Bueno, hay que ver el porqué de esta discusión. Si es solo, como escuchaba en su editorial, buscar plantear un debate, buscar correr la opinión pública de que no haga foco en un punto de vista de la realidad, o si realmente hay detrás un proyecto y cuáles son los cambios que se plantean en ese proyecto.

Nosotros, desde el Congreso, como hemos hecho con todas las iniciativas del gobierno, las analizamos, las debatimos internamente. Muchas las hemos acompañado porque coinciden con nuestra ideología, porque coinciden con los principios de nuestro partido. Otras las hemos planteado, diferencias, hemos hecho cambios y otras no las hemos acompañado. Y seguramente, si hay un proyecto de este tipo, el análisis se hará dentro del bloque.

Diputados podría debatir la suspensión de las PASO el próximo miércoles

¿Cómo cree usted que debería ser la estrategia del PRO de cara a 2025 como puente a 2027? ¿Usted cree que debería diferenciarse más y marcar más su identidad respecto de las diferencias con la Libertad Avanza, o debería acercarse más a la Libertad Avanza?

Yo tengo una mirada muy local, desde mi provincia, puedo, por supuesto, hacer un análisis también nacional, pero en la provincia de La Pampa estamos intentando hacer un frente electoral que no solo incluya al PRO, a la Libertad Avanza, al radicalismo y a otros partidos provinciales como Comunidad Organizada, sino que busque no solo ganar esta elección de medio término, sino poder cambiar la provincia de La Pampa.

Porque vemos que el modelo actual del gobierno provincial, que gobierna el Partido Justicialista desde la vuelta de la democracia, no ha logrado el desarrollo que han logrado otras provincias vecinas nuestras, como puede ser San Luis, con características similares, o otras mucho más grandes, como puede ser Córdoba o Río Negro. Con lo cual, yo aliento la conformación de ese frente electoral, en esa unidad de ideas.

Y a nivel nacional, creo que la situación puede ser similar. Nosotros hemos acompañado primero partidariamente allá en el ballotage a esta gestión. Luego durante el año electoral, con el año legislativo, hemos acompañado distintas iniciativas, como describí hace un ratito. Y en esta nueva etapa electoral hay muchas coincidencias ideológicas con la Libertad Avanza y se está tratando de llegar a ese acuerdo.

Yo creo que ese acuerdo puede ser propicio para darle mayor respaldo a este gobierno, para dar estabilidad a las ideas con las que coincidimos, y también para plantear esos debates si es que se llega a hacer un frente electoral o un gobierno en común dentro de esa gestión. Pero creo que sería bueno un acuerdo de ese tipo.

Jorge Macri volvió a insistir para que su primo Mauricio sea primer candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión? ¿Le parece que tiene que salir a ocupar el lugar para asegurarse que la Libertad Avanza no le gane la Capital Federal, que es la capital al mismo tiempo del PRO?

Bueno, creo que es una decisión del presidente Macri, pero creo que está, y lo he hablado muchas veces con él, buscando que puedan surgir nuevos perfiles, con lo cual no sé si será una decisión que él tomará. Por supuesto que una candidatura de él, a los que somos parte del PRO y demás, nos alienta y nos reafirma también en la responsabilidad de seguir logrando que el partido crezca.

De todos modos, no creo que peligre el predominio del PRO en la Ciudad y que el presidente tenga que, por esa razón, ser candidato. Yo creo que él puede ser candidato porque busca plantear en el Senado la visión del partido, siendo también presidente del partido. Pero no veo, quizás lo veo muy desde La Pampa, que peligre esa predominancia del PRO y que implique esa situación.

Entonces, en 2027, de darse este escenario, si esos son los puntos correctos y producen beneficio para el país, ¿usted cree que entonces apoyaría la reelección del actual presidente, Javier Milei?

Bueno, si se da, por supuesto, dentro del marco de un acuerdo entre mi partido y la Libertad Avanza en todos estos años que quedan hasta 2027, y si el gobierno tiene un buen resultado económico. No sólo la baja de inflación que se ha visto y que se siga sosteniendo, sino que logre el crecimiento, el desarrollo de la Argentina, la disminución de la pobreza. Si hay todos esos indicios, creo que el presidente tiene todas las posibilidades de reelegir. Y seguramente nuestro espacio lo apoyará.

Va recién el primer año de gobierno, hay muchas dificultades que el gobierno está llevando adelante y enfrentando, con aciertos. Y también, todavía, con cuestiones a subsanar o a lograr, como el crecimiento del país. Pero seguramente puede ser una posibilidad si es que en este caso se da todo esto dentro de tres años y el presidente plantea la reelección.

Tras la renuncia de Luis Juez, Alfredo De Angeli asumirá la titularidad del bloque PRO en el Senado

Alejandro Gomel (AG): Si hay un apoyo a Milei para una reelección, ¿no se diluye el PRO?

Bueno, eso dependerá de cómo se van desarrollando los acuerdos, las alianzas, si se logra un gobierno de coalición. Por ejemplo, si se logra unificar fuerzas. Yendo a la experiencia de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, eran dos los partidos que lo integraban, uno, el radicalismo, con una historia detrás y años y años de existencia, y otro, la Coalición Cívica.

Ninguno de los dos partidos desapareció por haber formado parte de Juntos por el Cambio. Con lo cual, eso dependerá, por supuesto, del crecimiento de nuestro partido, y quizás el análisis es mejor con la Coalición Cívica porque tenemos prácticamente casi la misma cantidad de años. El radicalismo, por ahí, tiene otra historia. Yo creo que el PRO puede ser parte de esa gestión, parte de esta nueva generación de la Argentina. Pero, bueno, es una discusión, por supuesto, que se está dando.

AG: Es decir, que el PRO sería al gobierno de Milei lo que la Coalición Cívica fue al gobierno de Macri…

Bueno, en realidad no en ese sentido. Porque la Coalición fue sobre todo parte legislativa en el gobierno del ingeniero Macri, más allá de haber tenido algunos lugares específicos en el gobierno. Yo hablo de una integración distinta en este planteo con la Libertad Avanza, por la experiencia, sobre todo, que han tenido distintos funcionarios de nuestra gestión. Pero sí, en el sentido de la comparación con la Coalición, la hacía en la cantidad de años. No veo que peligre en ese sentido la existencia del PRO.

Elizabeth Pleger (EP) Me pregunto: ¿cuál sería el incentivo de la Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, para ir a un acuerdo con el PRO?

Bueno, primero, poder respaldarse de la experiencia de distintos funcionarios que quisiera…

EP: Pero los votos son de él…

Por supuesto, los votos son de él, pero también un tercio de los votos en octubre de 2023 fueron para Juntos por el Cambio. Y para muchos diputados, legisladores y gobernadores también que están acompañando este gobierno. Yo creo que el gobierno se puede respaldar en experiencia, se puede lograr un respaldo legislativo más consolidado, y puede también sumar visiones a su discusión.

Se verá si eso es lo que busca el Gobierno, pero creo que frente a los desafíos que tiene la Argentina, pese a haber tenido un muy buen año, pueden venir complejidades mucho más grandes. Mejor tener una fuerza que tenga mayores respaldos.

EP: Perdón que lo interrumpa, también puede seguir sumando dirigentes del PRO de a uno, como lo está haciendo, sin un acuerdo partidario.

Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso es válido. Varios dirigentes del partido han formado parte y forman parte de la actual gestión. También puede buscar ese camino. Creo que hay una diferencia de cualidad en un acuerdo formal y en ir sumando dirigentes, pero también es válido y no hay problema con ello.

Martín, ¿qué opina usted si Macri dijera: "No, pero yo quiero ser presidente, no quiero que sea presidente alguien de la Libertad Avanza, quiero que sea presidente alguien del PRO". La verdad, le confieso, Martín, lo escucho y usted me parece, de la Libertad Avanza, más que de PRO…

No, no, para nada. De hecho, le planteé que Mauricio podría ser candidato en las próximas elecciones, y también, si quisiera, reelegir. Creo que eso es válido. Me están preguntando sobre la posible alianza…

Concretamente, ¿usted preferiría que en 2027 sea presidente Mauricio Macri, Jorge Macri o Javier Milei?

Bueno, por supuesto, yo respondo partidariamente al PRO y a Mauricio Macri, con lo cual a todos los que somos parte de esta fuerza nos encantaría poder ver nuevamente al presidente Macri en el gobierno. Pero me está hablando de cuestiones que faltan, tres años, todo un gobierno que se lleva adelante.

MC