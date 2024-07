Martín Tetaz: "El Gobierno manipula al Banco Central y genera desconfianza en la economía"

Martín Tetaz, economista y diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló que “la necesidad o no de terminar en una devaluación, dependerá del contexto y de si funciona o no la Ley Bases. Si el blanqueo empieza a funcionar como lo esperado y el RIGI comienza a impulsar y atraer inversiones no será necesario devaluar. De hecho, hay una carrera entre la devaluación y la Ley Bases, tal que si la norma no funciona o se demoran mucho en ingresar nuevas inversiones, sumado a que la gente decida no blanquear, entonces el tipo de cambio no podrá sostenerse”.

“La independencia del Banco Central no está en los planes del Gobierno, y remarco que ojalá estuviese, porque no hubiese pasado todo lo que aconteció esta semana. Buena parte de los cortocircuitos de los mercados en esta semana tienen que ver con que el Gobierno manipula al Banco Central. Sería inmejorable que realmente existiese independencia de la entidad monetaria, pero por ahora estamos lejos de esa posibilidad”, destacó Tetaz.

Y para ahondar en la idea destacó: “Todos los gobiernos creen que ellos sí entienden cómo funciona la economía, entonces Milei dice ‘al Banco Central lo manejo yo, no pasa nada yo tomaré las medidas necesarias’, pero esas medidas que está tomando sobre el Banco Central están generando desconfianza en toda la economía. Esta semana el anuncio de Caputo generó fuerte desconfianza, y ya no importa si técnicamente está bien o mal, se trata de un complejo relacionado con la deuda del Banco Central”.

“Esencialmente está tomando las decisiones el propio Ministro de Economía y de esa manera no puede haber menos independencia del Banco Central. Esa independencia no es solo sobre la financiación del Tesoro, la manipulación también es un problema”, destacó Tetaz. Asimismo, señaló que “la mejor manera de evitarse todo lo que pasó esta semana y que solo genera mayor incertidumbre, es que el presidente Milei dijese ‘No voy a tocar más el Banco Central, será totalmente independiente, mandaré una ley al Congreso que nunca más se pueda despedir a ningún Director ni al Presidente”. Lo ideal sería que se conformará un nuevo Directorio integrado por los principales bancos del país, públicos y privados, y que sean quien determine la elección del presidente de la entidad monetaria.

El temor a un shock inflacionario

“Siempre están dadas las condiciones para levantar el cepo, el problema es que al hacerlo hay un precio que equilibra el sector externo y el Gobierno hoy no está dispuesto a aceptarlo. Además hay mucha incertidumbre sobre cuál es ese precio, en concreto no sabe el Gobierno si se equilibra con un dólar de $2.000, $1.300 o de $ 1.000, entonces como no lo sabe tiene miedo de salir del cepo y que el dólar de equilibrio sea de $ 2.000 y que eso genere como en el ‘juego de la Oca’ volver al origen, empezar nuevamente con salarios muy bajos y disparar de nuevo un shock inflacionario, eso es lo que está pasando”, marcó el diputado nacional sobre la posibilidad de salir del cepo.

“Cuanto más el Gobierno demore la salida del cepo, más problemas tendrá salvo que tenga un flujo más amplio de dólares. La expectativa del equipo económico precisamente pareciera ser esa, esperar y ver si el RIGI y el blanqueo generan un flujo de dólares que permitan salir con un poco más de tranquilidad del cepo. Pero esto se transformó en la historia del ‘huevo y la gallina’: el blanqueo y el RIGI y todo lo demás no funciona o funciona mal, sino hay salida del cepo. Al mismo tiempo que si no hay acceso a dólares tampoco se puede salir del cepo. Pero en algún momento hay que tomar la decisión y al Gobierno le está costando”, agregó respecto a cuan indemne pueda resultar el levantamiento.

“Pero esto no tiene relación alguna con el acuerdo con el FMI, el acuerdo es esencialmente fiscal con requisitos y condiciones que el Gobierno va a cumplir. Pero por supuesto que sería positivo salir lo más rápido del cepo, pero esa no es una imposición del Fondo ahora”, aclaró.

Dudas del mercado sobre la sostenibilidad

“El presupuesto tiene que ingresar el 15 de septiembre al Congreso, y considero que es incluso más importante que la propia Ley Bases. Precisamente porque es la oportunidad de que la política consensue el ajuste que está haciendo el presidente Milei y su equipo económico. Ahí está la materialización de los lugares donde la política va a aceptar que el ajuste pase y otros lugares donde la política dirá que no”, precisó también poniendo atención sobre la importancia de poder contar con esa ley en tiempo.

En ese sentido dijo que “hasta el momento buena parte de la desconfianza de los mercados con el ajuste de Milei tiene que ver esencialmente con la duda sobre la sostenibilidad. El presidente ha conseguido el ajuste más por licuadora que por motosierra y todo el mundo se pregunta si esto es sostenible en el tiempo, si los jubilados o la educación pueden ser prenda de ajuste. La política aparentemente está dando muchas señales negativas, es decir, en el sentido de que no sería posible. Por lo tanto, en ese presupuesto, la forma o la diagonal que trace el Gobierno para conseguir un presupuesto 2025 sin déficit es clave”, agregó Tetaz en diálogo con Modo Fontevecchia.

Colapso del riesgo país

Tras los anuncios del pasado viernes que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, los mercados dieron señales de intranquilidad e incertidumbre. Al respecto el diputado nacional señaló contundente que “si el Gobierno consigue un buen funcionamiento de esa ley entiendo que el riesgo país va a colapsar rápidamente y Argentina recuperará acceso a los mercados, pero la política necesita ponerse de acuerdo en cómo se avanzará hacia un ‘déficit cero’ el año entrante”. Y añadió: “Obviamente se abrirá la discusión ineludible sobre la rediscusión de los gastos fiscales, es decir, todos los beneficios impositivos que el país le da a las empresas mediante distintos regímenes especiales, y que en este contexto de escasez de fondos hay que rediscutir y habrá que ajustar”.

“Por lo menos sería una motosierra para pasar cerca de los 2 puntos del PBI y evitar que el ajuste sea sobre jubilados o sobre educación. Ese será el debate central, y todos esperamos que si bien el Gobierno está obligado a presentarlo recién el 15 de septiembre, pueda enviar el proyecto de presupuesto un poco antes”, concluyó Tetaz.