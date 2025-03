A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció este miércoles que las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes obligatorios a las cámaras empresariales. Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, sostuvo que la medida es “un primer paso a una baja de impuestos” para reactivar el sector y advirtió que el Gobierno debe ampliar la economía. “Lo que necesitamos es sostener la actividad productiva, sostener el empleo y sostener a las empresas”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Mauro González es presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina y empresario del sector textil.

El Gobierno eliminó los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras patronales

Alejandro Gomel: ¿Qué significa para el sector esta medida que se publica en el Boletín Oficial?

Para nosotros es una medida muy propicia en un momento en el que la situación económica del sector comercial, del sector industrial y, en particular, de la pequeña y mediana empresa se encuentra estancada hace tiempo. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos por mes, que es el monto que se recauda por este aporte obligatorio.

Este es el primer paso para empezar a ordenar algo que el Gobierno viene prometiendo desde su campaña, que es la baja de impuestos. Creemos que es necesario seguir avanzando en un proceso de baja de impuestos, justamente para ser mucho más competitivos. Hoy la Argentina en dólares es cara, y eso dificulta poder comercializar y exportar nuestros productos y servicios al exterior.

Elizabeth Peger: En el caso de ustedes, ¿cómo se implementaban estos aportes obligatorios? ¿Ustedes forman parte de la actividad mercantil?

Claro, yo tengo la parte comercio. Muchas de las cámaras que nuclean en la Confederación Federal Pymes a las pequeñas y medianas empresas son entidades regionales del sector comercial. El aporte obligatorio es del 0,5% del salario de maestranza del empleado de comercio. Estamos hablando de 7.000 pesos por mes por trabajador.

EP: ¿A cambio de qué era el aporte?

A cambio de ese aporte, la contraprestación eran capacitaciones, pero solo se podía acceder a una plataforma virtual. Es muy difícil tener conectividad desde un pueblito del interior del país, y es muy difícil que se lleve a cabo esta capacitación si no se hace un trabajo real con las cámaras en cada uno de los territorios.

A esto nosotros le sumamos una denuncia que hemos hecho, ya que muchas cámaras que figuran en CAME, ni siquiera tienen personalidad jurídica y CAME le transfiere fondos a personas. Esto sería ilegal porque no cumpliría con el objetivo que tiene el Inacap de capacitar a los trabajadores del sector comercial.

EP: ¿Las más beneficiadas en la actividad comercial para la recaudación de estos aportes, que eran compulsivos, eran CAME y Cámara Argentina de Comercio (CAC)?

Exactamente, porque esto está en el convenio colectivo de trabajo del sector mercantil, donde está la parte sindical, la Federación de Empleados de Comercio, y después están las cámaras empresarias. Lo que sucedió es que UDECA (Unión de Entidades Comerciales Argentinas) cedió su parte para que tanto la Cámara Argentina de Comercio como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa administraran la totalidad, con un 50% cada uno, de esos recursos, de manera discrecional. No había una metodología transparente que dijera, por ejemplo: “Si mi empresa aporta 500.000 pesos por mes en capacitaciones, ¿cuánto me va a devolver?”. Eso no existe. Se encuentran muchas empresas que hacen grandes aportes y sus trabajadores jamás se han podido capacitar en alguna de estas entidades.

EP: ¿Creés que esta medida es un primer paso y que el Gobierno podría avanzar después con la eliminación de aportes similares que perciben los sindicatos?

Esa es una discusión que tendrá que dar el Gobierno con los sindicatos. Nosotros creemos que es un primer paso para luego quitar impuestos, como impuestos al trabajo e impuestos a la producción en Argentina. Sobre el tema sindical es distinto, el Gobierno tiene su mesa de diálogo para poder afrontar esta discusión.

“El desafío del país es sostener la actividad productiva, sostener el empleo y sostener a las empresas”, declaró González

EP: En el caso de los sindicatos, el aporte lo hacen los trabajadores.

Exactamente. Y aquí, paradójicamente, en el sector empresario, los trabajadores son quienes hacen ese aporte.

AG: ¿Este aporte que dejan de hacer implica un aumento de bolsillo para los trabajadores?

No, eso se va a trasladar al mecanismo del consumo y al movimiento económico que hoy ha mermado porque ha caído la actividad económica. Hoy la rentabilidad en muchos negocios es negativa, y por eso estamos hablando de cierre de empresas, cierre de comercios y despidos de trabajadores. El desafío del país es sostener la actividad productiva, sostener el empleo y sostener a las empresas. Esto es un primer paso a una baja de impuestos y a una baja de las tasas de crédito bancarias al sector productivo.

AG: ¿Cómo están las pymes, como el sector textil, por ejemplo? ¿Cómo le fue en 2024?

Muy mal. Hemos perdido plata. Lo que pasa hoy en la industria es que si teníamos telas para confeccionar, se redujo el stock de telas justamente para poder sostener la actividad. Otro año no se puede sostener eso. Que baje la inflación es bueno, pero no alcanza para el sector productivo.

EP: Y se suma a este escenario el boom de importaciones, que en el sector textil, por lo menos, está impactando de forma pronunciada en los últimos dos meses…

Para nosotros, no es una buena noticia la apertura indiscriminada de las importaciones porque no beneficia al sector productivo. Por eso destaco que es necesaria la reducción de la tasa de interés financiera para promover. Para nosotros, combatir la inflación no es enfriar la economía, para nosotros combatir la inflación es generar mayor producción de bienes y servicios para tener una mejor oferta, y poder también exportarla.

Es un escenario estancado, completamente congelado, donde aquellos que pueden producir en este ámbito totalmente reducido son los que se benefician porque ponen los precios que les convienen. Hay que ampliar y dinamizar la economía, y eso es lo que necesita hacer este Gobierno. Mientras no lo haga, la situación del sector productivo y de las empresas va a seguir siendo bastante difícil.

