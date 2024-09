Ministro de Seguridad de Córdoba: "No encuentro motivo para que alguien prenda fuego"

Juan Pablo Quinteros mencionó que ciertos incendios pueden generarse de manera intencional, como iniciar el foco con un bidón de nafta, pero muchos otros empiezan por negligencias como prender un pastizal. Además, señaló que de los tres focos que estaban activos, Villa Berna y Punilla se controlaron y se encuentran en guardia de cenizas, mientras que al de Departamento Pocho aún se lo vigila para proteger una reserva de la zona. Por otro lado, también dejó en claro la ayuda que reciben por parte del Gobierno nacional, y señaló que negarlo es correr el foco de lo importante, que es apagar los incendios. “Trabajamos en sintonía permanente con el Gobierno nacional, y nos enviaron a las Fuerzas Federales”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Pablo Quinteros es ministro de Seguridad de Córdoba y lo recibimos para hablar de los incendios que están azotando a la población cordobesa.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está la situación de los incendios a esta hora en la provincia?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La situación, en este momento, de los tres focos que estaban activos, ya tenemos el de Villa Berna, desde hace más de dos días, en guardia de cenizas, tenemos el de Punilla controlado y contenido, sin actividad de fuego, y a Departamento Pocho, en Chancaní, que es un cerro con otra topografía distinta, estamos enviando recursos porque estamos cuidando una reserva natural y un parque que hay en la zona. Creemos que, por ahora, le venimos ganando la batalla del fuego, pero esto es una pelea de hora a hora y minuto a minuto, acá las condiciones climáticas cambian.

Nosotros, antenoche tuvimos ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, y afortunadamente eso no reanudó ningún incendio, pero esas son las condiciones en las que estamos, con mucha más tranquilidad, por supuesto.

AG: En cuanto a lo que tiene que ver con su área, la seguridad, ¿hay más detenidos? ¿Cuál es la situación de los detenidos a esta hora?

Esto generó mucha polémica esta semana, por eso me parece que es bueno aclararlo. Prefiero utilizar el término más correcto que es, desde que comenzaron los incendios, que fue a fines de julio, principio de agosto, en Cerro Champaquí, se han procedido a hacer 13 detenciones de personas, sea por incendios dolosos o culposos, esto relacionado directamente a los incendios. Porque hay hechos colaterales, como una persona que no acató la previsión de circular por una ruta y atropelló a un policía y también terminó imputada y detenida, pero vamos a hablar de los incendios.

Hubo 13 detenciones, al día de la fecha hay cuatro personas que continúan detenidas, tres han sido condenadas en una condena muy rápida a tres años de ejecución condicional, las del primer incendio en Champaquí, y esto nos hace reflexionar si la pena no tiene que aumentar. En la escala penal tenemos a dos diputados, Brügge y García Aresca, que están presentando un proyecto para que el mínimo de la pena por el incendio doloso sea de cuatro años, con lo cual no sería excarcelable, y el resto de las personas siguen procesadas, sujetas al proceso judicial y a la investigación.

Javier Milei culpó a La Cámpora por "prender fuego" Córdoba y todos desmintieron su fake news

AG: Ahora, hubo mucha polémica sobre las detenciones por los tuits del Presidente diciendo que eran kirchneristas los que estaban quemando, y otros dicen que hay intentos de negocios inmobiliarios, ¿tienen claro por qué se prende fuego? ¿Hay intencionalidad política o un negocio inmobiliario?

En primer lugar, respecto a la cuestión de la especulación inmobiliaria, quiero decirle que Córdoba tiene una ley de bosques nativos, que impide que luego de un incendio se pueda cambiar el uso del suelo, o sea que lo que es bosque es bosque, y lo seguirá siendo por más que se incendie. No hay posibilidad de hacer emprendimientos de este tipo, con lo cual, si esa fuera la intencionalidad sería en vano, porque no se puede hacer por ley desde hace muchos años.

Respecto a la intencionalidad política, estaríamos frente a un desquicio total. Simplemente decir que alguien puede ir a prender fuego en un área absolutamente combustible es pensar que estamos en presencia de alguien absolutamente desquiciado. No solamente por el daño ecológico, sino que es un potencial homicida porque el fuego ha llegado muy cerca de los hogares. Afortunadamente no hemos tenido ni víctimas fatales ni heridos, pero solamente por la tarea heroica de nuestros bomberos voluntarios y de nuestras fuerzas especiales que trabajan, y que saben trabajar mano a mano contra el fuego.

Pero si usted me pregunta cuál es el motivo, no se lo sabré decir. Yo no encuentro motivo para que alguien cometa un hecho de semejante locura e irracionalidad como es ir a una zona en la que la sequía es total y que sabe que tirar una colilla de cigarrillos es demencial. Ni le cuento ir con un bidón de nafta, como nos pasó con una persona que la detuvimos cuando tenía un bidón de nafta y estaba abriendo fuego. Es francamente increíble. El resto lo investigará la justicia si hay alguna intencionalidad.

El día que vino el Presidente, 20 minutos antes de su llegada, se detuvo a una persona en Yacanto de Calamuchita que tenía un encendedor, y al ser detenido, según nos dice la propia policía, decía que lo habían mandado y estaba alcoholizado. Se le han secuestrado teléfonos, se le han secuestrado elementos que se podrá, seguramente en la investigación, determinar cuál fue la motivación que tuvo.

Incendios en Córdoba: el minuto a minuto de la visita de Javier Milei a la provincia

Elizabeth Peger: Quería consultarle también por la asistencia de parte del Gobierno nacional. Estos días que estuvimos siguiendo el tema, también hablamos con muchos vecinos de las zonas más afectadas que trabajan como voluntarios para atender la situación y se quejaban de la falta de asistencia en algún sentido del Gobierno provincial, pero sobre todo del Gobierno nacional. ¿Qué tienen ustedes para decir después de que el Presidente estuvo hace un par de días en la provincia?

En primer lugar, quiero decir y dejar absolutamente categórico un concepto. La presencia del Estado provincial es absoluta. Tenemos un plan de manejo del fuego que tiene un sistema con más de 5400 bomberos voluntarios. Tenemos un área que depende del Ministerio de Seguridad de gestión de ríos climáticos y catástrofes, con lo cual la presencia nuestra es total. Y cuando se plantea que no hay presencia hay una intencionalidad, porque así no se apagaría el fuego. En Córdoba, los incendios no se extinguen cuando no hay nada más para quemar, sino que se extinguen cuando los bomberos y la gente especializada en el tema los apagan.

Desde siempre, desde hace muchos años, Córdoba no es la primera vez, todos los años sufre para esta época este tipo de situación, todos los años. Y estamos cada vez peor, porque el pronóstico del clima para lo que viene dice que hasta noviembre no vamos a tener lluvia. Entonces tenemos una sequía muy prolongada, muy grave, temperaturas extremas que empiezan a pasar los 30 grados, vientos muy fuertes y muy poca humedad. Eso es un combo letal y hace que se conviertan las sierras en combustible.

Respecto a la ayuda nacional, nosotros trabajamos de manera permanente con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Acá está su delegado regional, Andrés Bosch, que pone las aeronaves que tiene el Sistema Nacional y se suma a la flota de Córdoba, que es la provincia del país que en inversión per cápita es la que más invierte en el Plan de Manejo del Fuego.

Lo ha dicho el gobernador Llaryora y queda absolutamente claro, los recursos, a los efectos de apagar hasta el último foco que se vaya encendiendo, van a ser ilimitados. Y cuando digo ilimitados, quiero decir que nosotros vamos a poner todo lo que haga falta para atacar esto que es verdaderamente grave.

Nosotros trabajamos en sintonía permanente con el Gobierno nacional. Personalmente, la ministra Bullrich me llama todos los días para preguntarme cómo está la situación. La ministra maneja el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, y también maneja la Dirección General de Emergencias, con lo cual estamos en contacto con sus funcionarios, que llaman y preguntan qué necesitamos. Nos ponen a disposición las Fuerzas Federales para que podamos trabajar con esta cuestión. El ministro Petri puso también al Ejército argentino, que con su carta de campaña ayuda a nuestros brigadistas, nos pusieron sus equipos de telecomunicaciones. Nosotros las bases operativas muchas veces las armamos en el medio de la montaña, porque ahí es donde suceden los incendios, y colaboran con nosotros.

Entonces, yo creo que se ha querido intentar desviar la atención de algo que nos tiene que tener concentrados, y es apagar el fuego.

El ministro de Seguridad, Pablo Quinteros, en los incendios.

AG: Está la ayuda nacional entonces, porque hemos hablado con brigadistas que decían que justamente faltaba cierta ayuda de la Nación. Usted dice que ahora sí está llegando.

No, llegó siempre. Nunca faltó. No es que tuvimos que ir a tocar la puerta para que nos atiendan. Siempre estuvieron, y eso hay que decirlo. Insisto con que me parece que acá se metió una cuestión política en la que sinceramente no me interesa meterme, porque yo como ministro de Seguridad tengo dos objetivos, la persecución criminal de los delincuentes y, en este caso, todo lo que es el plan de manejo del fuego, con lo cual tengo que apagar incendios. No tengo que estar distraído de estas cuestiones que intentan politizar algo que no debería serlo.

Le voy a dar un concepto. El 99% de los incendios son provocados por la mano del hombre, ya sea de manera negligente o de manera intencional. Recién hablamos de la manera intencional, pero hay muchos que por negligencia creen que prender una hojita o quemar un pastizal puede controlarlo. Viene un viento, se descontrola y se quema.

Entonces, si a este problema le sumamos también una cuestión de especulación política, vamos a exponer y multiplicar la problemática.

MVB VFT