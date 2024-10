"Misiones y Corrientes tendrán un grave problema socioeconómico", advierte un ex directivo del Instituto Nacional de Yerba Mate

Los productores de yerba mate atraviesan una etapa crítica de desafíos en busca desesperada de alternativas para afrontar el derrumbe del valor de kilo de hoja verde que marca rendimientos negativos para la actividad.

En el marco del acto de cierre del 29° Simposio Internacional de Economía de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio su discurso en el cual remarcó los resultados alcanzados por la gestión libertaria, en lo que va del año.

Desde la cuenta oficial las autoridades del Gobierno nacional señalaron que el funcionario “participó del 29° Simposio Internacional de Economía, donde destacó el recorte del gasto público. "El Estado necesita una motosierra, nosotros lo llamamos ‘deep motosierra’. Javier ya ha reducido el gasto público en 30%, y eso es básicamente lo que permite que el Estado reduzca la mochila que le carga al resto de la sociedad, Y se viene más”, se jactó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una celebración que hizo eco

En ese contexto, el funcionario denostó la política de fijación de precios y celebró puntualmente que, con las medidas de desregulación implementadas, el kilo de hoja verde de yerba mate, materia prima básica de la actividad yerbatera, haya registrado un derrumbe significativo en su precio, haciendo insostenible la actividad para los productores, que trabajan sin retornos.

Yerba mate: aumenta el volumen de producción y continúan los bajos precios para el productor

“Por muchísimos años teníamos el Instituto de la Yerba Mate, que fijaba un precio alto para la yerba para el beneplácito, la algarabía y la celebración de los productores yerbateros. Si hubiéramos seguido con el mismo procedimiento de fijación de precios del Instituto de Yerba Mate que teníamos hasta el año pasado, el precio de la yerba sería de $500, y hoy se está vendiendo a $125. El precio de la yerba mate ha bajado en términos generales entre un 25% y un 30% en estos meses.”, enfatizó como un logro.

Los productores no celebran

Esta coyuntura deja entre las cuerdas y con poco oxígeno a los productores misioneros de yerba mate que enfrentan un panorama complejo. Desde el sector ya estarían organizando un encuentro con referentes de otras economías regionales para evaluar las medidas a adoptarse, ante un cuadro les resulta perjudicial y los deja sin margen de acción, con un desplome en los valores del insumo básico que necesitan para producir.

Productores de yerba mate misioneros aseguran que, además de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, lo que afecta la caída de precios es “la sobre oferta del producto en Misiones y Corrientes”.

Sergio Delapierre, productor yerbatero de Misiones y ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló: “Recientemente escuchamos las opiniones de algunos funcionarios, puntualmente de Sturzenegger, a cargo de la desregulación de las actividades en el país, alardeando de la rebaja del precio de la materia prima de los yerbateros. Por su puesto, la desregulación del INYM no es lo único que generó esa caída en el precio, sino que se debe también a que hay sobre oferta del producto en Misiones y Corrientes”

“Lo importante de responder a este tipo de versiones de gente que está lejos de la actividad productiva yerbatera, es el poder dejar aclarado que el punto de vista de un funcionario, como en este caso Sturzenegger, se debe a que ellos están permanentemente defendiendo el bolsillo de los consumidores de la zona central del país, como lo hicieron Guillermo Moreno y tantos otros, que solo se preocupan por bajar el costo de vida en las grandes ciudades”, afirmó.

Problema socio-económico

“En ningún momento tuvo siquiera la delicadeza de pensar que, en el caso de la industria yerbatera, hay más de 15.000 familias de productores primarios, mayormente en la provincia de Misiones, que viven de esto como la actividad fundamental. A lo que se debe sumar otra cantidad cercana que también ronda los 15.000 trabajadores rurales que son afectados, quienes junto a sus familias viven de la actividad del secadero, de la industria, de la actividad de los tareferos, por mencionar algunos”, remarcó el productor. Es decir, un universo que ronda las 30.000 personas vinculadas a la actividad yerbatera son perjudicadas por esta medida desregulatoria.

Se olvida que el precio correcto de la yerba hubiera estado en el orden de los $400 por kilo de hoja verde, lo que generaría a la región un ingreso de $320.000 millones. Sin embargo, debido a la gran caída del precio del producto que llevó a $150 por kilogramo de hoja verde en gran parte de la provincia de Misiones, la actividad va a recibir solo una parte de ese dinero. Lo que implica que la provincia de Misiones y parte de Corrientes van a tener un problema socioeconómico importantísimo, económico porque es una rebaja de ingresos para la provincia, y social porque afecta a más de 15.000 familias de productores primarios”, explicó Delapierre.

Productores le piden al Gobierno que declare la emergencia yerbatera

Eso, sin contar a los restantes 15.000 trabajadores impactados. “Si el ministro Sturzenegger pensara un poco, estaría de acuerdo con nosotros, los productores, respecto a que es mínimo el efecto positivo en el bolsillo del consumidor, pero es grande el efecto negativo en la economía de la provincia de Misiones y parte de la provincia de Corrientes”, dijo.

Mínima rebaja para unos pocos

“Lo que el funcionario debería hacer es cerrar la boca y no emitir una opinión que es hiriente para miles de personas. Sería suficiente que diga que, gracias a su gestión, la gente que vive en los grandes centros de consumo tendrá una mínima rebaja en el precio de la yerba. Digo mínima rebaja, porque la mayor parte del impacto de la baja del precio de la materia prima la absorbe la industria”, dijo el productor.

“Los industriales no trasladaron los precios al consumidor en un 100%, sino el paquete de yerba estaría costando $2.500, y hoy tenemos valores que superan los $3.900 o $4.000. Es decir que, antes de abrir la boca y emitir opinión habría que analizar qué efecto tuvo realmente esta rebaja, esta desregulación de la actividad yerbatera, y si no es que en lugar de favorecer al consumidor, no se estuvo favoreciendo solo a un grupo concentrado de industriales”, argumentó Dellapierre en diálogo con Modo Fontevecchia.

Sobre la “destrucción del INYM”

A su vez, explicó que “el Instituto Nacional de la Yerba Mate INYM, del cual se vanagloria el ministro de haberlo mutilado, no le costaba nada a la gente ni al Estado, porque se mantenía en forma autónoma mediante la recaudación por la venta de una estampilla adherida a los paquetes y que por cada kilo de yerba no superaba los $15. Si en la Argentina se consumen 6 kilos de yerba por habitante por año, quisiera saber cuánto le representaba o que gran gasto significaban esos $15 por año a los habitantes”

Sergio Delapierre criticó al ministro de Desregulación por “festejar la destrucción” del INYM y por “vanagloriarse de haberlo hecho”.

“Me suena un tanto desmesurado festejar la destrucción de un organismo creado por la lucha y el sufrimiento de miles de productores, secaderos y algunos industriales que durante años sufrieron las consecuencias de la baja del producto misionero y correntino. Gracias al INYM, durante 22 años, el productor gozó de una época de relativa bonanza, ya que los precios nunca cayeron como en los niveles de caída actual”, amplió. “Si se desregulan institutos, habría que analizar cuales hay que proteger en lugar de desmembrarlos y luego emitir opinión y vanagloriarse de haberlo hecho”, afirmó.

Iniciativa en busca de soluciones

“En Eldorado, Misiones, recibimos a un grupo de referentes de secaderos y productores yerbateros de Misiones y solicitamos al ministro de Agro y producción de Misiones, Facundo Sartori, poder realizar una jornada de trabajo. Buscamos crear un mecanismo, una herramienta para una Mesa de Transacciones Yerbateras que defienda el precio del producto a un valor más alto que el actual que festeja Sturzenegger, y que permita al productor vivir de su actividad”, anticipó Delapierre a este medio.

Yerba mate: cuál es el impuesto que destruye la competitividad regional del producto

“La lucha tendrá que ser en las calles”, advierten

Por su parte, Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (Suor) y Adjunta de la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina (FeTARA), señaló: “Con el primer DNU 70/23 ya arrasó con todo y hasta el día de hoy sigue gobernando por decreto. Tenemos una situación muy delicada y grave. La lucha tendrá que ser en las calles, no quedará otra. Iremos a la calle pacíficamente a reclamar derechos y que nos devuelvan lo que nos sacaron. Hay una marcha federal el 14 de noviembre, y de acá a esa fecha tenemos que juntarnos las economías regionales para unirnos”, dijo Cubilla, según reportó El Territorio.

TV VFT