La diputada nacional (FdT), Mónica Litza, habló sobre la posibilidad de apostar a una lista de unidad. "Me preguntaría quién tiene ese fuego sagrado y deseo de ser presidente, y creo que Massa saca mucha ventaja en eso". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), contó sus sensaciones luego del congreso del Frente Renovador.

Sabemos que le gusta la música de Mozart, ¿es correcto?

Así es. Dicen que él compuso la Ronda Alla Turca cuando tenía tan sólo 6 años. Además, una de las películas que más vi y disfrute en mi vida es “Amadeus” de Miloš Forman, que retrata la competencia entre Mozart y Antonio Salieri.

¿Y Massa quién sería, Mozart o Salieri?

Mozart, sin duda. No sé bien quién sería Salieri, aunque en política está lleno. Lo que describe Forman en esa película ocurre mucho en política: están aquellos que tienen el fuego sagrado y los Salieri que ponen obstáculos.

El Frente Renovador acelera el clamor por Sergio Massa: "Queremos un candidato de unidad"

¿Concretamente, Scioli es Salieri y Massa es Mozart?

No, creo que no podría decir eso. El que conoce a Massa y Salieri ve que hay grandes diferencias entre ambos, sobre todo con lo que tiene que ver con la contracción al trabajo. El ministro de Economía no padece el poder, en los momentos más complicados mostró su mejor versión.

Todo esto me recuerda a un maravilloso texto de Freud acerca de lo que las palabras representaban y su parecido. Allí, el psicoanalista planteaba la idea de la metáfora y la metonimia. ¿Hay algo de eso en tu caso con Mozart y Massa, ambos con la letra M, con dos sílabas y con un amor de hace años?

Escuchando la Marcha Turca puedo hacer un paralelismo: Massa tiene el toque de genialidad de Mozart que lo distingue. Siempre lo tuvo, desde chico. En la política muchos somos obreros de la política y están quienes tienen un toque distintivo.

En el documental del ascenso al poder de Macron, cuando no le estaba yendo bien en la campaña, recibe un llamado de Obama que le dice que tiene que demostrar que quiere ser presidente.

Las señales que dejó Sergio Massa

Cuando nos preguntan cómo elegir un candidato de síntesis entre tantos, me preguntaría quién tiene ese fuego sagrado y deseo de ser presidente. Y Massa saca mucha ventaja en eso.

Traducime lo del sábado. ¿Qué quiso decir Massa con que “si habrá PASO, allí estaremos”? ¿Estará él particularmente o se refería a alguien del Frente Renovador (FR)?

Las dos cosas. Cuando dijo “estaremos” habló del espacio. El 14 de junio es la fecha para inscripción de frentes y el congreso se reunió para instruir a nuestros apoderados al respecto.

Sergio Massa analiza renunciar al Ministerio de Economía y alejarse del Frente de Todos

En un momento hubo un rumor de que el FR no lo integraba y con lo que dijo Massa quedó claro que vamos a estar en ese frente que se va a conformar, con el nombre del Frente de todos u otra nomenclatura. Estaremos como fuerza política, sea él o cualquiera de los que integramos este frente.

Alejandro Gomel (AG): ¿Es decir que estamos ante un escenario de unas PASO entre Massa y Scioli?

No tengo la información como para contestar eso.

