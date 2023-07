Murió Milan Kundera, ícono literario

Eterno candidato al Premio Nobel, Milan Kundera “murió el mediodía del martes 11 de julio de 2023″, precisó su editor, Gallimard, en un comunicado.

Retratista sarcástico de la condición humana, Kundera forma parte de una reducida estirpe de escritores, como el ruso Vladimir Nabokov, que decidió cambiar de lengua a mitad de su carrera literaria.

Marcado por el totalitarismo comunista que sojuzgó a su país durante buena parte del siglo XX, Kundera inició su carrera literaria con un poemario en checo, El hombre es mi jardín.

Murió Kundera, una voz clave de la literatura contemporánea

Nacido el 1 de abril de 1929 en Brno, segunda ciudad checa, Milan Kundera publicó en 1967 su novela revelación, La broma.

Fue despojado de su nacionalidad checa tras caer en desgracia con las autoridades de su país durante la Primavera de Praga, el movimiento de reforma de 1968 aplastado militarmente por la Unión Soviética.

Adoptó la nacionalidad francesa en 1981 y no volvió a recuperar su nacionalidad checa hasta 2019.

Es uno de los pocos escritores vivos que ingresó en la prestigiosa colección literaria La Pléiade, de Gallimard.

La novela que lo consagró internacionalmente fue La insoportable levedad del ser, publicada en 1984, un retrato sarcástico de la condición humana y una de las novelas contemporáneas más influyentes.

La obra abre con una escena angustiosa en la que los tanques soviéticos avanzan por Praga, la capital checa y que fue el hogar del escritor hasta que se mudó a Francia en 1975. La novela de Kundera, que alterna temas de amor y exilio, política y lo profundamente personal, obtuvo el favor de la crítica y le ganó muchos lectores entre occidentales que apreciaban tanto su subversión antisoviética como el erotismo entrelazado en muchas de sus obras.

La novela fue llevada al cine en 1988 dirigida por Philip Kaufman, protagonizada por Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis.

Entre sus libros figuran también La inmortalidad, El libro de los amores ridículos, El Libro de la risa y el olvido, La ignorancia, La vida está en otra parte, La despedida, La fiesta de la ignorancia y Los testamentos traicionados.

Una cita, sacada del Libro de la risa y el olvido, dice: "La borró de la fotografía de su vida no porque no la hubiese amado, sino, precisamente, porque la quiso. La borró junto con el amor que sintió por ella. La gente grita que quiere crear un futuro mejor, pero eso no es verdad, el futuro es un vacío indiferente que no le interesa a nadie, mientras que el pasado está lleno de vida y su rostro nos excita, nos irrita, nos ofende y por eso queremos destruirlo o retocarlo".

Y agrega: "Los hombres quieren ser dueños del futuro sólo para poder cambiar el pasado. Luchan por entrar al laboratorio en el que se retocan las fotografías y se rescriben las biografías y la historia."

